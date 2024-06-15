Фон дер Ляйен: Заморозка конфликта сегодня – это рецепт для последующей агрессивной войны

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что замораживание войны в Украине сегодня приведет к дальнейшей агрессивной войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом она заявила во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира.

"Замораживание конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют украинскую землю, не является ответом. Де факто, это рецепт для дальнейшей агрессивной войны", - сказала фон дер Ляйен.

Как отметила президент Еврокомиссии, мировые лидеры должны поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины.

"Такой мир, который восстановит суверенитет и территориальную целостность Украины, нерушимость всех границ, суверенитет всех народов, - именно это является ставкой", - подчеркнула она.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.