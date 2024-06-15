Премьер Дании Фредериксен на Саммите мира: Если мы не будем отстаивать наши принципы, то чего мы все стоим?

Основой и путем к миру в Украине должна быть преданность Уставу ООН, международному праву и принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности, вокруг которых объединились участники Глобального саммита мира.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления на Саммите мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава датского правительства отметила, что жестокая агрессия России против украинских городов показывает, как далеко мы сейчас находимся от мира.

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"Мы объединились сегодня здесь вокруг общего понимания и общей преданности Уставу ООН и международному праву, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности. Это есть и должно быть нашей основой и путем к миру. Если мы не будем отстаивать эти принципы, то чего мы все стоим?" - отметила Фредериксен.

Она подчеркнула, что нельзя принять мир, в котором границы могут быть изменены военной силой, где агрессор устанавливает правила. По ее словам, прибыв на Саммит, его участники взяли на себя "особую ответственность и общий интерес" по достижению справедливого и прочного мира для Украины.

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"Мне кажется, все мы понимаем, что непросто достичь справедливого и устойчивого мира, особенно потому, что Россия не хочет мира ни в Украине, ни в соседних государствах, ни в регионе Сахель, ни на Ближнем Востоке. Поэтому нам нужно продолжать общаться, иметь межконтинентальный диалог и вместе двигаться дальше", - резюмировала премьер Дании.