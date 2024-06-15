Премьер Дании Фредериксен на Саммите мира: Если мы не будем отстаивать наши принципы, то чего мы все стоим?
Основой и путем к миру в Украине должна быть преданность Уставу ООН, международному праву и принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности, вокруг которых объединились участники Глобального саммита мира.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления на Саммите мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава датского правительства отметила, что жестокая агрессия России против украинских городов показывает, как далеко мы сейчас находимся от мира.
"Мы объединились сегодня здесь вокруг общего понимания и общей преданности Уставу ООН и международному праву, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности. Это есть и должно быть нашей основой и путем к миру. Если мы не будем отстаивать эти принципы, то чего мы все стоим?" - отметила Фредериксен.
Она подчеркнула, что нельзя принять мир, в котором границы могут быть изменены военной силой, где агрессор устанавливает правила. По ее словам, прибыв на Саммит, его участники взяли на себя "особую ответственность и общий интерес" по достижению справедливого и прочного мира для Украины.
"Мне кажется, все мы понимаем, что непросто достичь справедливого и устойчивого мира, особенно потому, что Россия не хочет мира ни в Украине, ни в соседних государствах, ни в регионе Сахель, ни на Ближнем Востоке. Поэтому нам нужно продолжать общаться, иметь межконтинентальный диалог и вместе двигаться дальше", - резюмировала премьер Дании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Азабачівалісь. Приймали біженців. І чекали капітуляції України.
В общем если Украина падёт, остатки совка сложатся как карточный домик, включая Азербайджан который Москва выменяет у Турции на Грецию, Кипр и пол-Сирии.
Тогда Москва будет контролировать колоссальное количество нефти и газа, зерна и удобрений.
А если не падёт, то они все равно в состоянии заморозить односторонне войну по нынешниму фронту, перейдя в глубокую оборону, а самим шурнуть в Европу окружив Украину с запада.
Поэтому в любом случае другие страны будут вовлечены в войну, и чем раньше это произойдет тем лучше будет для всех, тем болн Украине.
Возможно конечно, что все страны живут по принципу, умри ты сегодня а я завтра.
И главное что всего этого можно было избежать просто прекратив всю торговлю с Москвой, возможно и сейчас ещё не поздно, но где там, всем хочется дешёвых ресурсов