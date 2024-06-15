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Премьер Дании Фредериксен на Саммите мира: Если мы не будем отстаивать наши принципы, то чего мы все стоим?

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен

Основой и путем к миру в Украине должна быть преданность Уставу ООН, международному праву и принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности, вокруг которых объединились участники Глобального саммита мира.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления на Саммите мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава датского правительства отметила, что жестокая агрессия России против украинских городов показывает, как далеко мы сейчас находимся от мира.

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"Мы объединились сегодня здесь вокруг общего понимания и общей преданности Уставу ООН и международному праву, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности. Это есть и должно быть нашей основой и путем к миру. Если мы не будем отстаивать эти принципы, то чего мы все стоим?" - отметила Фредериксен.

Она подчеркнула, что нельзя принять мир, в котором границы могут быть изменены военной силой, где агрессор устанавливает правила. По ее словам, прибыв на Саммит, его участники взяли на себя "особую ответственность и общий интерес" по достижению справедливого и прочного мира для Украины.

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"Мне кажется, все мы понимаем, что непросто достичь справедливого и устойчивого мира, особенно потому, что Россия не хочет мира ни в Украине, ни в соседних государствах, ни в регионе Сахель, ни на Ближнем Востоке. Поэтому нам нужно продолжать общаться, иметь межконтинентальный диалог и вместе двигаться дальше", - резюмировала премьер Дании.

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Фредериксен Метте (83) глобальный саммит мира (273)


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"первые три месяца ,что они делали"
Азабачівалісь. Приймали біженців. І чекали капітуляції України.
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15.06.2024 21:40 Ответить
Та нічого не вартуєте!! Стадо тюленів, на лежбищі! Які чекають поки мисливець повбиває їх по одному!
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15.06.2024 21:56 Ответить
Маленькие страны как обычно зовут большие в поход на их защиту. Ну Дания ладно, далеко и в НАТО, если москаль Германию пройдет они просто сдадутся как в прошлый раз за 1 день. Но вот Молдова, Грузия о чем они думают? Где они будут если Украина падёт.Грецию, Армению тоже защищать никто не собирается. Казахстан -- можно было б подумать одна надежда на Китай, но учитывая что там делают с уйгурами, это вряд ли вариант.
В общем если Украина падёт, остатки совка сложатся как карточный домик, включая Азербайджан который Москва выменяет у Турции на Грецию, Кипр и пол-Сирии.
Тогда Москва будет контролировать колоссальное количество нефти и газа, зерна и удобрений.
А если не падёт, то они все равно в состоянии заморозить односторонне войну по нынешниму фронту, перейдя в глубокую оборону, а самим шурнуть в Европу окружив Украину с запада.
Поэтому в любом случае другие страны будут вовлечены в войну, и чем раньше это произойдет тем лучше будет для всех, тем болн Украине.
Возможно конечно, что все страны живут по принципу, умри ты сегодня а я завтра.

И главное что всего этого можно было избежать просто прекратив всю торговлю с Москвой, возможно и сейчас ещё не поздно, но где там, всем хочется дешёвых ресурсов
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15.06.2024 22:11 Ответить
У світі і на Заході досі вважають цю війну регіональною? чи можливо такі заяви робляться через страх перед російським неонацистським режимом, російське суспільство хворе на нацизм так як це було з німцями за часів третього рейху, всі заплющили на це очі вважаючи, що потрібно пережити путіна і щось зміниться особливо такі думки чую серед американців, але все набагато гірше і закінчиться великою війною інакше небуде.
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15.06.2024 22:45 Ответить
Так, загальне ураження(?) це як би п'яний безхатько з гранатою забирав би лоток яєць у бабці на ринку. Десь половина республіканців та якась частина демократів вже наслухалась всілякої пропаганди що мів це забагато грошей вилазить повз американських дуп деякі з котрих досі не в теплі і тд, навіть Трамп вже їх не переконає
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16.06.2024 19:20 Ответить
Подмечено и сказано правильно--но будет ли учтено и исправлено? Это издержки развитого капитализма, буржуазная моралистика проскочила. Произошло странное противоречие. Денег оказалось очень много---а по жизни дешёвки оказались. Запахло карлой марлой. Который утверждал, что за 300% прибавочной стоимости и маму родную продадут буржуины. Продали давно, за себя взялись.
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15.06.2024 22:26 Ответить
 
 