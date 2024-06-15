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Мир в Украине потребует участия России и тяжелых компромиссов, - глава МИД Саудовской Аравии

Фейсал бін Фархан бін Абдулла та Дмитро Кулеба

Путь к миру в Украине потребует обязательного участия России и "тяжелых компромиссов" в рамках дорожной карты мира.

Об этом на первом пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, которые потребуют тяжелого компромисса в рамках дорожной карты, ведущей к миру", - сказал он.

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Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что для начала мира нужно содействие России.

"С начала этого конфликта мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами и надеемся на мир", - сказал он.

Он также отметил, что с тех пор, как вспыхнул этот конфликт, Королевство подчеркивало важность международного права, необходимость диалога и снижения напряжения, а также облегчения глобальных последствий и влияния для мира.

"Наш премьер-министр попросил передать свои наилучшие пожелания двум сторонам и выразил надежду на ближайшее окончание войны", - сказал он.

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Он также встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы договорились продолжать тесно сотрудничать на пути к справедливому миру на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", - рассказал глава украинской дипломатии.

Автор: 

Саудовская Аравия (336) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+39
Пішов *****...
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15.06.2024 22:22
+36
Навіть якщо відкинути інші злочини, параша порушила міжнародне право та міжнародно визнані кордони суверенної держави.

Про які, ****, компроміси він говорить?
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15.06.2024 22:25
+31
Мир в Саудівській Аравії потребуватиме обовʼязкової участи єменських бойовиків і важких рішень: віддавання їм Хаміс-Мушайта і Джидди, і відповідних областей, разом з усім населенням.
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15.06.2024 22:24
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Пішов *****...
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15.06.2024 22:22 Ответить
Мир в Саудівській Аравії потребуватиме обовʼязкової участи єменських бойовиків і важких рішень: віддавання їм Хаміс-Мушайта і Джидди, і відповідних областей, разом з усім населенням.
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15.06.2024 22:24 Ответить
зрозуміло,що в майбутній долі Саудитів і їх королівстві слід враховувати і думку Ірану,а тому нехай з ним йдуть переговори!
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15.06.2024 22:29 Ответить
А також Мекку і Медіну хай віддадуть Хіджазу
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15.06.2024 22:31 Ответить
Торгаші чужими територіями..
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15.06.2024 22:24 Ответить
Навіть якщо відкинути інші злочини, параша порушила міжнародне право та міжнародно визнані кордони суверенної держави.

Про які, ****, компроміси він говорить?
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15.06.2024 22:25 Ответить
про ті про які вчора базікав і Кабаєв
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15.06.2024 22:30 Ответить
Багато держав порушили міжнародне право і кордони - той же Ізраїль, Пакистан, Туреччина. Але сподіваюся, що цього разу важкими компроміси будуть для рф.
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15.06.2024 22:34 Ответить
Туреччина і порушила але вона не анексувала територію Кіпру - Ізраїль порушив але вернув території і порушив на нападаючи а коли відбивався від вторгнення ( і Ізраїль дійсно обстрілювали з Голанських височин - а не те шо кацапи про Крим розказували ).
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15.06.2024 22:43 Ответить
Ага а Єгипет і Іорданія нічого не анексували - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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15.06.2024 22:56 Ответить
Ізраєль нічого не порушував !!! уся територія від Сінаю, Західного Берега, Єрусалиму і до передмість Бейруту, Дамаску це територія декржави Ізраєль останні 5 тис. років !!!
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16.06.2024 05:03 Ответить
Якесь падло перед тим як йти в президенти говорило що зійдемось по серидині напевно про це мова
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16.06.2024 00:01 Ответить
От доречі. Чого від нього вже цього брєда не чуть? А ***** ж якраз посередині пропонує домовлятись, все як той поц бажав. І мир, оно, знову в очах можна побачити. Я, каже, хочу перегорнути трагічну сторінку, каже давайте перестанемо воювати, тільки пів України мені віддайте...
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16.06.2024 00:07 Ответить
так вони з літа 2019 року, з момента приходу до влади цього зеленого лайна готувалися здати як мінімум 60-70%, ймовірно в кордонах так званої "усср" станом на 01.091939 року, під окупацію )(уйлу !!!
а зараз зе влада тупо виконує "оманські доворняки" зе-янелоха з )(уйлом !!! хочуть знову прохтовхнути "стамбульські договорняки" березня 2022 року арахімії та інших зрадників з )(уйлом ...

.

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16.06.2024 05:05 Ответить
Всі ті країни які шось кажуть про поступки насправді хочуть шоб виник прецедент - який вони потім планують використати для своїх цілей ( вони також хочуть загарбати територію своїх сусідів - але поки їм сцикотно і їм хочеться бути білими і пухнастими "Ну бачите право сили таки працює і відповідно до нього ми нічого поганого не робимо - а те шо хтось слабший то це його проблеми").
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15.06.2024 22:26 Ответить
Слушна думка.
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15.06.2024 22:37 Ответить
То не я такий розумний - просто тре слухати шо розумного кажуть люди і вміти 2 + 2 правильно .
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15.06.2024 22:45 Ответить
Не буде ніякого миру ні в Україні, ні у Грузії, ні у Молдові і ні в жодній країні, куди всунула своє рило рашистська *********. НЕ БУДЕ миру, якщо її не розбити на шмаття і не лишити ядерки.
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15.06.2024 22:30 Ответить
"Наикраще побажання двом сторонам" - а цеи Абдулла точно глава МЗС
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15.06.2024 22:31 Ответить
Be big, rich and strong. If you are not, do not piss off those who are. Because if you do, it will only be your problem.
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15.06.2024 22:32 Ответить
kukold logic
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16.06.2024 07:34 Ответить
Пішла в хід арта *****.
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15.06.2024 22:35 Ответить
Полізли зі своїми смердючими порадами дикі бидлячі пітекантропи, що журналістам голови у своїх посольствах відрізають.
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15.06.2024 22:39 Ответить
Про наркотики в этой статье не было
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15.06.2024 23:25 Ответить
Компроміси будуть в тому, що Саудівська Аравія віддасть Україні всі свої нафтові родовища.
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15.06.2024 22:46 Ответить
дайте ему салом по хлебалу .....

пусть идет договаривается с тем, кто сжигает Коран
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15.06.2024 22:57 Ответить
Ну що ж ..... важкі компроміси то важкі компроміси, Україна погодиться на важкий компроміс - Засрашка забирається з усієї теріторії України та вітдає Кубань(компроміс) як компенсацію й Х7йла у міжнародний суд. Цей, важкий компроміс, він мав на увазі?
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15.06.2024 22:57 Ответить
Кубані мало. Пітерський Ермітаж і Пушкінський музей в рахунок репарацій. Третьяковку спалити к
)(*ям.
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15.06.2024 23:07 Ответить
Хочете правду? Державний фонд СА скуповує українські агрохолдинги з банком земель.
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15.06.2024 23:01 Ответить
Навіщо вона , тая правда . Он, вже взялись в коментарях салом погрожувати саудитам.
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15.06.2024 23:29 Ответить
та звісно,то і так зрозуміло всім найцінніше на планеті це плодородна земля та питна вода, а не нафта та пісок.
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15.06.2024 23:38 Ответить
Все национализируем и пошлем саудитов найух. Скажем что все не считается и нужны компромисы.
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16.06.2024 00:11 Ответить
Неправильно перевели с арабского 🙄 Он сказал: "Мы хотим продолжения войны до полного уничтожения российских НПЗ, чтобы доминировать на рынке нефти"
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15.06.2024 23:47 Ответить
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16.06.2024 00:29 Ответить
Пашли найух бабуины полотенцеголовые. Вам верблюдов в пустыне *бать а не нам указывать как жить. Ети же твари саудиты и ХАМАС поддерживают и в США захватили уже все университеты и пытаются захватить власть
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16.06.2024 00:08 Ответить
якщо дотримуватися міжнародного права, то Україна не повинна йти на жодні компроміси, а відновлювати свій суверенітет і територіальну цілісність, а всі нормальні країни, які хочуть миру і порядку на планеті, повинні цьому сприяти по максимуму, а не звиздіти гарні слова заради самого процесу звиздіння
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16.06.2024 00:13 Ответить
Росіяни хочуть Крим. А як кримли? Кримські татари? Вони наражаються на неабиякі репресії з боку окупантів. А це їх рідна земля, і вони - мусульмани. То який може бути розмін?
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16.06.2024 00:28 Ответить
Завтра рашкі заведуть свої танки на Брайтон Біч і скажуть, що "біч наш". І так по списку.
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16.06.2024 00:36 Ответить
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16.06.2024 02:18 Ответить
Пока все развитые страны не отвяжутся от нефтеуглеродав на 100%, такие вот страны которые держат вентиль, будут говорить подобное, нефтяной кортель, это в первую очередь договорняк о том как держать за яйца жрунов товара! ОПЕК в деле!
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16.06.2024 03:21 Ответить
Які компроміси з істотами, які вважають що тебе не повинно бути?
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16.06.2024 07:00 Ответить
Що ж ви добре допомогли рашистам для "миру" саме завдяки саудитам вже четвертий раз за рік ви змушуєте країни ОПЕК зменшувати видобуток нафти сприяючи росії добре заробляти і про які компроміси цей виродок говорить ?
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16.06.2024 07:39 Ответить
Да. Ванькам придется пойти на очень тяжёлые компромиссы. Одних репараций на 10 триллионов евро им платить.
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16.06.2024 07:49 Ответить
А казали, що на саміті не було росії.
Як на мене, то було і чимало. Це нонсенс і остаточне безумство владоможців світу.
Гітлер апоодує лежачи
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16.06.2024 07:54 Ответить
заспівали усі холуї китайозькі, десь ми все це вже чули від римського попа, ердогана, орбана, маска та інших недоумків
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16.06.2024 08:05 Ответить
Араб сказав про "важкі компроміси" а Кулеба про "повагу до суверенітету і територіальної цілості України". І додав, що "ми домовилися"(!)
Хтось бреше. І хто би це?
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16.06.2024 09:57 Ответить
Це ви про того Кулебу, що на побігеньках у д'єрмака?

Того, котрий "за компанію" катається на ось такі зустрічі...
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16.06.2024 12:24 Ответить
И вот это чмище в кухонных полотенцах и покрышкой на голове пытается учить украинцев отстаивать свою свободу? Иди овец окучивай, вонючка!
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16.06.2024 13:11 Ответить
 
 