Мир в Украине потребует участия России и тяжелых компромиссов, - глава МИД Саудовской Аравии
Путь к миру в Украине потребует обязательного участия России и "тяжелых компромиссов" в рамках дорожной карты мира.
Об этом на первом пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, которые потребуют тяжелого компромисса в рамках дорожной карты, ведущей к миру", - сказал он.
Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что для начала мира нужно содействие России.
"С начала этого конфликта мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами и надеемся на мир", - сказал он.
Он также отметил, что с тех пор, как вспыхнул этот конфликт, Королевство подчеркивало важность международного права, необходимость диалога и снижения напряжения, а также облегчения глобальных последствий и влияния для мира.
"Наш премьер-министр попросил передать свои наилучшие пожелания двум сторонам и выразил надежду на ближайшее окончание войны", - сказал он.
Он также встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Мы договорились продолжать тесно сотрудничать на пути к справедливому миру на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", - рассказал глава украинской дипломатии.
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Про які, ****, компроміси він говорить?
а зараз зе влада тупо виконує "оманські доворняки" зе-янелоха з )(уйлом !!! хочуть знову прохтовхнути "стамбульські договорняки" березня 2022 року арахімії та інших зрадників з )(уйлом ...
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пусть идет договаривается с тем, кто сжигает Коран
)(*ям.
Як на мене, то було і чимало. Це нонсенс і остаточне безумство владоможців світу.
Гітлер апоодує лежачи
Хтось бреше. І хто би це?
Того, котрий "за компанію" катається на ось такі зустрічі...