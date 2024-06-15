Мир в Украине потребует участия России и тяжелых компромиссов, - глава МИД Саудовской Аравии

Путь к миру в Украине потребует обязательного участия России и "тяжелых компромиссов" в рамках дорожной карты мира.

Об этом на первом пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, которые потребуют тяжелого компромисса в рамках дорожной карты, ведущей к миру", - сказал он.

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Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что для начала мира нужно содействие России.

"С начала этого конфликта мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами и надеемся на мир", - сказал он.

Он также отметил, что с тех пор, как вспыхнул этот конфликт, Королевство подчеркивало важность международного права, необходимость диалога и снижения напряжения, а также облегчения глобальных последствий и влияния для мира.

"Наш премьер-министр попросил передать свои наилучшие пожелания двум сторонам и выразил надежду на ближайшее окончание войны", - сказал он.

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Он также встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы договорились продолжать тесно сотрудничать на пути к справедливому миру на основе Устава ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", - рассказал глава украинской дипломатии.