Африканский континент особенно пострадал от российской агрессии, – президент Ганы Акуфо-Аддо

Гана осуждает российскую агрессию против Украины как проявление империализма и колониализма больших стран против меньших.

Об этом во время открытия первого Саммита мира заявил в Швейцарии президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул лидер Ганы, участники саммита собрались в Швейцарии с общей миссией - найти долговременный мир для Украины, который будет базироваться на принципах международного права и устава ООН.

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По его словам, российская агрессия является несправедливым шагом, имеющим влияние на все страны, в частности африканские.

"Гана - одна из африканских стран, которая присоединилась к большинству в Генассамблее ООН и осудила агрессора. И сделала это по принципиальным причинам, которые базируются на исторической позиции несогласия с глобальным доминированием и буллингом в отношении небольших государств, и позиции, которая позволила освободиться от империализма, колониализма и системы апартеида", - подчеркнул ганский лидер.

По его словам, последствия российско-украинского конфликта являются далеко идущими, они нарушают глобальные цепи поставок, дестабилизируют рынки, а также усугубляют экономическую ситуацию для миллионов людей.

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"Африканский континент пострадал особенно. У нас и без того уязвимые экономики после пандемии коронавируса, мы пережили дополнительные ограничения из-за этого конфликта. Блокада Черного моря привела к значительной нехватке продовольствия и росту цен, распространению продовольственного кризиса во всех странах Африки, поскольку эти государства должны как-то кормить свое население", - подчеркнул Акуфо-Аддо.

Он назвал важным очерчивание пути к справедливому миру, а этот саммит позволяет работать над его решением.

"Украинская Формула мира является ключевой рамкой для достижения мира, включающей прекращение боевых действий и вывод российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, а также предоставление гуманитарной помощи", - отметил африканский политик.

Он подчеркнул, что, опираясь на принцип, который определяет украинская Формула мира, можно быть уверенным, что любое мирное соглашение будет "длительным и справедливым".

"Любое решение должно уважать украинский суверенитет и территориальную целостность, а также учитывать предостережения по безопасности различных сторон. Это поможет предотвратить дальнейшие конфликты в регионе", - констатировал президент Ганы.

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Он назвал украинскую Формулу мира "реальной дорожной картой" для достижения мира.

Президент Ганы отметил, что его страна "не приветствует отсутствие на этом саммите представителей России и Китая". В то же время присутствие всех остальных участников он считает "поиском справедливого мира", который будет достигнут совместными усилиями.