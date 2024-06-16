РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11320 посетителей онлайн
Новости
6 737 36

Африканский континент особенно пострадал от российской агрессии, – президент Ганы Акуфо-Аддо

Президент Гани Нана Акуфо-Аддо

Гана осуждает российскую агрессию против Украины как проявление империализма и колониализма больших стран против меньших.

Об этом во время открытия первого Саммита мира заявил в Швейцарии президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул лидер Ганы, участники саммита собрались в Швейцарии с общей миссией - найти долговременный мир для Украины, который будет базироваться на принципах международного права и устава ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Гане начало работу посольство Украины. На очереди Руанда, Мозамбик и Ботсвана, - МИД

По его словам, российская агрессия является несправедливым шагом, имеющим влияние на все страны, в частности африканские.

"Гана - одна из африканских стран, которая присоединилась к большинству в Генассамблее ООН и осудила агрессора. И сделала это по принципиальным причинам, которые базируются на исторической позиции несогласия с глобальным доминированием и буллингом в отношении небольших государств, и позиции, которая позволила освободиться от империализма, колониализма и системы апартеида", - подчеркнул ганский лидер.

По его словам, последствия российско-украинского конфликта являются далеко идущими, они нарушают глобальные цепи поставок, дестабилизируют рынки, а также усугубляют экономическую ситуацию для миллионов людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ведет колониальную войну и пытается сделать украинцев рабами, - Дуда

"Африканский континент пострадал особенно. У нас и без того уязвимые экономики после пандемии коронавируса, мы пережили дополнительные ограничения из-за этого конфликта. Блокада Черного моря привела к значительной нехватке продовольствия и росту цен, распространению продовольственного кризиса во всех странах Африки, поскольку эти государства должны как-то кормить свое население", - подчеркнул Акуфо-Аддо.

Он назвал важным очерчивание пути к справедливому миру, а этот саммит позволяет работать над его решением.

"Украинская Формула мира является ключевой рамкой для достижения мира, включающей прекращение боевых действий и вывод российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, а также предоставление гуманитарной помощи", - отметил африканский политик.

Он подчеркнул, что, опираясь на принцип, который определяет украинская Формула мира, можно быть уверенным, что любое мирное соглашение будет "длительным и справедливым".

"Любое решение должно уважать украинский суверенитет и территориальную целостность, а также учитывать предостережения по безопасности различных сторон. Это поможет предотвратить дальнейшие конфликты в регионе", - констатировал президент Ганы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон: Мы хотим мира, но мир не может быть капитуляцией Украины

Он назвал украинскую Формулу мира "реальной дорожной картой" для достижения мира.

Президент Ганы отметил, что его страна "не приветствует отсутствие на этом саммите представителей России и Китая". В то же время присутствие всех остальных участников он считает "поиском справедливого мира", который будет достигнут совместными усилиями.

Автор: 

Гана (4) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
От бачите і серед африканців є багато розумних людей.
Гані респект.

Але в противагу Гані є орбанівська Угорщина, яка смокче у пуйла, хоча і сусід України і знаходиться в Європі.

Як говориться, друзі пізнаються в біді.
показать весь комментарий
16.06.2024 00:01
+7
"Русский и нигра - братья навек

Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:

матерная «культура» общения;

хамство;

поведение на дорогах;

стремление ******** всё, что плохо лежит;

нежелание работать;

стремление забухать/накуриться/упороться;

быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;

стремление **********;

криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;

огромный МПХ



Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?"

Те ж саме - і в сьогоднішній Африці!!!
показать весь комментарий
16.06.2024 05:36
+4
Африканцкий контінент ,як шо не скине московську та китайську мафію зі своїх надр , а вони це можуть ...послать і емірати ,з допомогою США, тоді будуть жити і Захід буде кланятися ,бо страшенно багаті землі Африкі , як і наші Українські ...
показать весь комментарий
16.06.2024 00:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От бачите і серед африканців є багато розумних людей.
Гані респект.

Але в противагу Гані є орбанівська Угорщина, яка смокче у пуйла, хоча і сусід України і знаходиться в Європі.

Як говориться, друзі пізнаються в біді.
показать весь комментарий
16.06.2024 00:01 Ответить
Орбан і його шайка мріяли про захоплення рашистами Києва - у такому випадку у них на готові вже були війська на кордоні, які вони ввели б до Закарпаття "для захисту угорського населення". Вони такі саме імперські покидькі-реваншисти, як і кацапи - рідна кров.
показать весь комментарий
16.06.2024 00:47 Ответить
Початок війни зустрів на Закарпатті, куди вивіз сім'ю за тиждень до того. Власником садиби, яку я знімав був колишній мент при погонах і великих зв'язках і він казав, що є певні чутки, що щодо Закарпаття є певні домовленості і бомбити та захоплювати кацапи його не будуть в будь-якому разі - захоплять Київ чи ні. Не буду оцінювати достовірність цих чуток (якщо чесно, то не дуже вірю, тому що навряд чи ***** "снізошол" до якихось обіцянок орбану), просто кажу, що чув.
показать весь комментарий
16.06.2024 01:37 Ответить
Так і є . Де ти чув щоб москаль бомбив Буковину і Закарпаття.
показать весь комментарий
16.06.2024 08:31 Ответить
і знову ти буль є призебіленим дебілом із помелом у дупі.
показать весь комментарий
16.06.2024 10:31 Ответить
Ті "розумні люди" самі собі "насрали"! Гана - основний виробник какао в світі Найбільші плантації дерев какао-бобів знаходяться там Але у Африці пішла ідіотська тенденція "африканізації" управління економікою Ключові пости в керівництві економічного життя в країнах почали передавать саме чорношкірим А це все одно що й сталося після розвалу Союзу в країнах що виникли на його уламках З"явилися "нові руські" А в Африці це ще й посилилося на расовому підгрунті - адже "національні кадри" не були вирощені завчасно Чорношкірі почали "пресувать" "білу меншину" Заодно взялися за малайців та індусів Але саме вони управляли фермами та заводами! В результаті сталося те що сформулювали британці ще в ХІХ ст: "Ви можете вимить мавпу Побрить Одягти у смокінг Навчить користуваться столовим прибором та курить сигари Але людиною вона від того не стане!" Всі національні меншини почали "розбігаться" з Африки А самі чорношкірі звикли працювать лише "з-під палиці" (Точно так само як і в Росії - кацапи "Палицю" прибрали Свобода! А працювать ніхто не хоче!)
Мавпи прийшли до влади Але керувать економікою не вміють! Тому маємо зараз світову "шоколадну" кризу І продовольчу - у глобальному масштабі Бо клімат і природні умови дозволяють їм прекрасно обійтися самим і ще експортувать продовольство Однак вони не можуть змусить свої народи працювать!
показать весь комментарий
16.06.2024 05:32 Ответить
Расист пургу не неси. В Африці різні люди як і в Євразії. в Африці більше ніж 500 народів. А до речі в ПАР на яку ти натякаєш досі ВВП на душу населення 11000 ( в Україні 4500). В Маврикії - 22000 Гані ВВП Ботсвана 15000 Екваторіальна Гвінея 15000 Габон 14000 Намібія 10000 Свазіленд 9000 і навіть Ангола - 6000. І до речі В ПАР є які не які вибори на відміну від "біложопого" кацапстану і партія Мандели починає здавати позиції. А ненависть до білих зрозуміла, після стількох років поневолення, по мірі устаткування незалежності це буде виправлятися.
Також нагадаю в Європі живуть такі собі білі кацапи, по жорстокості і людожерству не одна країна Африки і близько з цими тварями не стоїть.
показать весь комментарий
16.06.2024 09:05 Ответить
расисти якраз в Африці стали зараз чорношкілі
показать весь комментарий
16.06.2024 10:59 Ответить
ти погано читаєш. Справа у відсутності навіть не просто підготовлених кадрів, справа у відсутності традиції. Менталітет місцевих і європейського контингенту управлінців - різний. З часом частина місцевих переймають ті принципи. І тут питання - чи переможе оте народне звичаєве европейську освіту (місцеві вузи все одно користуються світовими надбаннями). Проблема не така проста. І Яр пояснював її як то прийнято у західному світі те бачити. Але насправді все набагато складніше. Чорним потрібно позбутися свого расизму і відкрити однаковий доступ всім фахівцям на основі конкурсу без расових та племінних переваг для кандидатів.
Що це є проблема для багатьох країн Африки ми можемо бачити у розвитку більшості африканських країн, що маючи досить великий потенціал, так і не стали процвітаючі у добробуті і розвитку, а лише піднялися у чисельності населення. Та що там далеко ходити - ось у нас до влади прийшли такі самі - нерозуміючі і відповідальні. і насправді колір шкіри не має значеня.
показать весь комментарий
16.06.2024 10:59 Ответить
"Льоньчику"! Я - не "расист" Я просто знаю що Африка має переважно доходи з видобутку та експорту корисних копалин (здебільшого невідновлюваних) Тобто у них "екстенсивна" економіка А Європа має економіку "інтенсивну" - вона бере ті корисні копалини перероблює їх і має доходи з ціни тої переробленої сировини У нас теж багато чого "екстенсивного" - хоча зараз ми й переходимо від цієї моделі до європейської І не забувай - у нас за останні 30 років дві кризи : економічна - в зв"язку з розвалом соціалістичної "планової" економіки та переходом до капіталістичної і воєнна - що тягнеться вже 11 років! А у тих країнах які ти перерахував - такого не було більше півстоліття От закінчимо війну - і у нас усе почне налагоджуваться
показать весь комментарий
16.06.2024 11:09 Ответить
Але він не вітає відсутність країни-агресора та терориста, теж хоче сісти за один стіл з вбивцями дітей, гвалтівниками та мародерами ...
показать весь комментарий
16.06.2024 08:44 Ответить
здається, ганці будуть з хлібом....
показать весь комментарий
16.06.2024 00:02 Ответить
Гана досить розвинута країна.
показать весь комментарий
16.06.2024 00:36 Ответить
але український хліб, макаючи в українську олію ******* їсти по всьому світі
показать весь комментарий
16.06.2024 00:52 Ответить
В них хлібні дерева ростуть. Може печиво і тістечка печуть .
показать весь комментарий
17.06.2024 08:07 Ответить
Африканцкий контінент ,як шо не скине московську та китайську мафію зі своїх надр , а вони це можуть ...послать і емірати ,з допомогою США, тоді будуть жити і Захід буде кланятися ,бо страшенно багаті землі Африкі , як і наші Українські ...
показать весь комментарий
16.06.2024 00:09 Ответить
ніколи не буде багатою країна, яка живе за рахунок пшениці
Френсіс Фукуяма
показать весь комментарий
16.06.2024 00:54 Ответить
Це той самий Фукуяма шо писав шо історія закінчилася і демократія безапеляційно перемогла - якшо той то йому дійсно можна вірити ( надіюсь те шо йому мож вірити шо це сарказм ви зрозуміли - чи ні ?).
показать весь комментарий
16.06.2024 01:06 Ответить
Фукуяма злукавив ...тому шо Україна має не тільки пшеницю ,а і надра ,воду ,генетично розумних людей ,географічне розташування яке має велику цінність ...він це знає .Фукуяма несе свою місію яка є медалькою для України ,та має зворотнью сторону !
показать весь комментарий
16.06.2024 09:58 Ответить
"Русский и нигра - братья навек

Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:

матерная «культура» общения;

хамство;

поведение на дорогах;

стремление ******** всё, что плохо лежит;

нежелание работать;

стремление забухать/накуриться/упороться;

быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;

стремление **********;

криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;

огромный МПХ



Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?"

Те ж саме - і в сьогоднішній Африці!!!
показать весь комментарий
16.06.2024 05:36 Ответить
мушу не погодитись щодо 95% у штатах. Дивлюсь багато роликів з ютубу і мені дійсно вже страшно за кермом на американських дорогах. але там хамлять і розбивають стекла не тільки чорні, а й білі. Яких дуже не ******* нормальні учасники руху. І тому завжди з радістю сприймають той факт, коли за такими включається сирена поліцейської машини. Я думаю лишнє було б підкреслити, що такому ідіоту за кермом не вирватися від караючої руки американського правосуддя. це вам не Україна.
А далекобійники знімаючи свої ролики показують - як добре і завзято трудиться і чорне населення штатів. Все залежить від виховання у сім'ї. Якщо батьки мріють, аби їх дитина отримала освіту, то вони дуже прискіпливо виберуть школу. Так частина чорних ходила у приватну платну школу, якою володіли євреї. Одна лише вимога була незалежно від кольру шкіри - вчити іврит. Хороша школа. І власники хороші - прийняли дітей з України безкоштовно. Але поведінка повинна бути бездогана. інакше підеш в загальну де наркомани і ********.
показать весь комментарий
16.06.2024 11:14 Ответить
Я процитував слова нашого мігранта з України
показать весь комментарий
16.06.2024 11:18 Ответить
То одна така єврейська школа в Нью Йорку.
показать весь комментарий
17.06.2024 08:11 Ответить
..Африка вже кілька десятиліть під експансією Китаю... Конго... Нігерія... Ангола.. ..країни з невичерпними запасами нафти та алмазів вже дуже глибоко сидять на кітайській голці і витурити звідти Китай фактично неможливо. Тим більше місцевих царьків це повністью влаштовує.. Китай просувається у Африці шаленими темпами. Про московитську мафію у Африці можна не говорити. Це як голодранець розказує голодранцю..як перший може зробити щасливим другого... Нічого вони там так сильно не впливають... у порівнянні з тим..що пишить ЗМІ!! Ті банди ... накшталт пригожинських..чи подібних руснявих ... це прямий захист місцевих царьків ... які обіцяють кацапсячим якусь економічну ..чи контролюючу вигоду. Приклад ..Нігер... де чорній еліті русняві пообіцяли золоті гори... і ті почалм вичавлювати французів... Теж саме і в Малі.... Але завтра нігерійські військові... чи інші.. (це норма) вчинять заколот... перебьють своїх тимчасових царьків.. (і Франція їм допоможе) і будуть русняві пригожинці вирізані у три ..чотири години... І тут і зникне **всё влияние** кацапсячих !!! Африканський континент дуже спецефічний. Непередбачений і дуже агресивний. Разом з тим ленивий і завжди з добрим відношенням до тих...хто дає і не вимагає... Це вікове. Європейська залежність Африки перетікає у китайську залежність... Але точно не росіянську... Щоб зрозуміти... Вам достатньо було б у малійському Бомако подивитися на руснявих найманців... Це банда немитих..обдертих руснявих виродків... яких привозить туди російський військовий Іл-76...які від чорних відрізняються тільки коліром шкіри. Оце і весь **вплив**. Повірте..це не той СРСР..який накачував Африку і зброєю..і хлібом і все даром. Оце зараз робить Китай.
показать весь комментарий
16.06.2024 11:59 Ответить
Гана, до речі, дуже непогана країна із фантастичними пляжами та виробництвом олії ШИ)
А який там університет, крутіший за Оксфорд!
Канал на ютубі- "моя теплая Афріка" - колишня донетчанка веде
показать весь комментарий
16.06.2024 00:29 Ответить
Здається харків'янка.
показать весь комментарий
16.06.2024 00:37 Ответить
університет, крутіший за Оксфорд?

як виростити англійський газон ?
легко !
посіяти траву і потім 300 років її ретельно підстригати

Оксфордський университе́т заснований 1095 року
показать весь комментарий
16.06.2024 00:50 Ответить
І брити дуже давно жорстко поступілі із своїм " мрійником, який хотів потрясти основи" Олівером Кромвелем.
показать весь комментарий
16.06.2024 01:16 Ответить
Викопали навіть його труп з могили і знищили.
показать весь комментарий
16.06.2024 08:54 Ответить
.. Ви забули додати... **з дикими та засра..ими** пляжами..які абсолютно не мають ніякої туристичної інфраструктури для відпочинку. У Папуа Новій Гвинеї теж фантастичні пляжі... але ще чисто і не завітала туди **цівілізація**...)))
показать весь комментарий
16.06.2024 12:17 Ответить
Можливо коментар буде дещо лівацьким, але якщоб россію запросили на саміт миру, то доєднався би і Китай, але через те що більшість країн не поділяють вимог путіна щодо окупації наших областей, а Китай не висловив думки щодо цього, то саміті так чи інакше прийшли б до висновку який би виставив путіна посміховиськом на весь світ, але з тією різницею що це нарешті дойшло би до китайців, що насправді дуже важливо для закінчення війни.
Дебати - це дуже гарна нагода принизити перед ішними ********, який тільки і вміє махати кулаками.
показать весь комментарий
16.06.2024 01:21 Ответить
Намагався уявити ситуацію коли ******** дебатами приборкали. Не зміг.
показать весь комментарий
16.06.2024 06:17 Ответить
Так і бачу, як постійно принижують кацапа небензю на засіданнях ООН...
показать весь комментарий
16.06.2024 10:57 Ответить
та ну нах, а чому ваші племена майже не вилазять з рашки
показать весь комментарий
16.06.2024 06:59 Ответить
Гана, Гана... А я люблю гонду́рас! А серьезно - товарищ полностью прав: раша́ это империя.самая большая и страшная в истории
показать весь комментарий
16.06.2024 09:23 Ответить
 
 