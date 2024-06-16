Африканский континент особенно пострадал от российской агрессии, – президент Ганы Акуфо-Аддо
Гана осуждает российскую агрессию против Украины как проявление империализма и колониализма больших стран против меньших.
Об этом во время открытия первого Саммита мира заявил в Швейцарии президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как подчеркнул лидер Ганы, участники саммита собрались в Швейцарии с общей миссией - найти долговременный мир для Украины, который будет базироваться на принципах международного права и устава ООН.
По его словам, российская агрессия является несправедливым шагом, имеющим влияние на все страны, в частности африканские.
"Гана - одна из африканских стран, которая присоединилась к большинству в Генассамблее ООН и осудила агрессора. И сделала это по принципиальным причинам, которые базируются на исторической позиции несогласия с глобальным доминированием и буллингом в отношении небольших государств, и позиции, которая позволила освободиться от империализма, колониализма и системы апартеида", - подчеркнул ганский лидер.
По его словам, последствия российско-украинского конфликта являются далеко идущими, они нарушают глобальные цепи поставок, дестабилизируют рынки, а также усугубляют экономическую ситуацию для миллионов людей.
"Африканский континент пострадал особенно. У нас и без того уязвимые экономики после пандемии коронавируса, мы пережили дополнительные ограничения из-за этого конфликта. Блокада Черного моря привела к значительной нехватке продовольствия и росту цен, распространению продовольственного кризиса во всех странах Африки, поскольку эти государства должны как-то кормить свое население", - подчеркнул Акуфо-Аддо.
Он назвал важным очерчивание пути к справедливому миру, а этот саммит позволяет работать над его решением.
"Украинская Формула мира является ключевой рамкой для достижения мира, включающей прекращение боевых действий и вывод российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, а также предоставление гуманитарной помощи", - отметил африканский политик.
Он подчеркнул, что, опираясь на принцип, который определяет украинская Формула мира, можно быть уверенным, что любое мирное соглашение будет "длительным и справедливым".
"Любое решение должно уважать украинский суверенитет и территориальную целостность, а также учитывать предостережения по безопасности различных сторон. Это поможет предотвратить дальнейшие конфликты в регионе", - констатировал президент Ганы.
Он назвал украинскую Формулу мира "реальной дорожной картой" для достижения мира.
Президент Ганы отметил, что его страна "не приветствует отсутствие на этом саммите представителей России и Китая". В то же время присутствие всех остальных участников он считает "поиском справедливого мира", который будет достигнут совместными усилиями.
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Гані респект.
Але в противагу Гані є орбанівська Угорщина, яка смокче у пуйла, хоча і сусід України і знаходиться в Європі.
Як говориться, друзі пізнаються в біді.
Мавпи прийшли до влади Але керувать економікою не вміють! Тому маємо зараз світову "шоколадну" кризу І продовольчу - у глобальному масштабі Бо клімат і природні умови дозволяють їм прекрасно обійтися самим і ще експортувать продовольство Однак вони не можуть змусить свої народи працювать!
Також нагадаю в Європі живуть такі собі білі кацапи, по жорстокості і людожерству не одна країна Африки і близько з цими тварями не стоїть.
Що це є проблема для багатьох країн Африки ми можемо бачити у розвитку більшості африканських країн, що маючи досить великий потенціал, так і не стали процвітаючі у добробуті і розвитку, а лише піднялися у чисельності населення. Та що там далеко ходити - ось у нас до влади прийшли такі самі - нерозуміючі і відповідальні. і насправді колір шкіри не має значеня.
Френсіс Фукуяма
Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:
матерная «культура» общения;
хамство;
поведение на дорогах;
стремление ******** всё, что плохо лежит;
нежелание работать;
стремление забухать/накуриться/упороться;
быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;
стремление **********;
криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;
огромный МПХ
…
Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?"
Те ж саме - і в сьогоднішній Африці!!!
А далекобійники знімаючи свої ролики показують - як добре і завзято трудиться і чорне населення штатів. Все залежить від виховання у сім'ї. Якщо батьки мріють, аби їх дитина отримала освіту, то вони дуже прискіпливо виберуть школу. Так частина чорних ходила у приватну платну школу, якою володіли євреї. Одна лише вимога була незалежно від кольру шкіри - вчити іврит. Хороша школа. І власники хороші - прийняли дітей з України безкоштовно. Але поведінка повинна бути бездогана. інакше підеш в загальну де наркомани і ********.
А який там університет, крутіший за Оксфорд!
Канал на ютубі- "моя теплая Афріка" - колишня донетчанка веде
як виростити англійський газон ?
легко !
посіяти траву і потім 300 років її ретельно підстригати
Оксфордський университе́т заснований 1095 року
Дебати - це дуже гарна нагода принизити перед ішними ********, який тільки і вміє махати кулаками.