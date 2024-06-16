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Новости Санкции против России
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Шольц объяснил задержку с принятием нового пакета санкций против РФ: Он не заблокирован, продолжается обсуждение его деталей

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Новый пакет санкций против России не заблокирован Германией, сейчас продолжаются обсуждения его деталей.

Об этом в интервью Politico заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Шольца, этот санкционный пакет не заблокирован, а страны еще "обсуждают его детали".

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"Речь идет о том, как мы можем убедиться, что германская экономика может осуществлять свою деятельность и в то же время убедиться, что товары, которые доставляются где-то в Южную Америку, в азиатскую страну или в Африку, не попадут в Россию обходным путем, где они не должны быть", - сказал Шольц.

По его мнению, одобрение нового пакета санкций против России состоится вскоре.

"И я думаю, что это произойдет вскоре. Это вопрос практический, а не принципиальный", - добавил Шольц.

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Германский лидер также отверг сравнение Германии с Венгрией, которая тормозила принятие санкций.

"Это полная бессмыслица. Мы хотим найти решение", - сказал он.

Автор: 

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Напередодні агентство Reuters повідомило, що через позицію Німеччини Євросоюз не зміг узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, включає заборону на перевалку російського скрапленого газу та план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій їхніми дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах. Заперечення Берліна стосувалися пункту про відповідальність дочірніх компаній через його потенційний вплив на німецьку промисловість.
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16.06.2024 00:51 Ответить
Неможна бути трохи беременною. Або да, або ні.
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16.06.2024 00:58 Ответить
Північні потоки 1 та 2 це не політика, а суто бізнес проекти ( Меркель)…

Так вони вигодували своїми грошима агресора ху&ла для війни проти України та НАТО.
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16.06.2024 01:02 Ответить
погоджують санкції з рашкою
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16.06.2024 06:21 Ответить
Тауруси краще надай ...
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16.06.2024 08:33 Ответить
І я думаю, що це станеться незабаром. Це питання практичне, а не принципове", - додав Шольц. німецький торгаш з куйлом
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16.06.2024 08:50 Ответить
А постачання в Україну ракет Таурас також не заблокований шульцем,то тоді де вони???
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16.06.2024 13:10 Ответить
 
 