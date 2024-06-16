Шольц объяснил задержку с принятием нового пакета санкций против РФ: Он не заблокирован, продолжается обсуждение его деталей

Новый пакет санкций против России не заблокирован Германией, сейчас продолжаются обсуждения его деталей.

Об этом в интервью Politico заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Шольца, этот санкционный пакет не заблокирован, а страны еще "обсуждают его детали".

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"Речь идет о том, как мы можем убедиться, что германская экономика может осуществлять свою деятельность и в то же время убедиться, что товары, которые доставляются где-то в Южную Америку, в азиатскую страну или в Африку, не попадут в Россию обходным путем, где они не должны быть", - сказал Шольц.

По его мнению, одобрение нового пакета санкций против России состоится вскоре.

"И я думаю, что это произойдет вскоре. Это вопрос практический, а не принципиальный", - добавил Шольц.

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Германский лидер также отверг сравнение Германии с Венгрией, которая тормозила принятие санкций.

"Это полная бессмыслица. Мы хотим найти решение", - сказал он.