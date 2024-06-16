РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11379 посетителей онлайн
Новости Война
5 752 46

Война может выйти за пределы Украины. Мы уже наблюдаем усиление поляризации, – глава МИД Турции Фидан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

В сложившейся ситуации существует риск географического выхода войны за пределы Украины, свидетельством чему является усиление поляризации на глобальном уровне. Также война России против Украины имеет риск привлечения оружия массового уничтожения.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на Глобальном саммите мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Географически эта война может выйти за пределы Украины. Мы уже наблюдаем углубление разломов и усиление поляризации на глобальном уровне. Это все больше становится войной больше, чем между Россией и Украиной... Эта разрушительная обычная война имеет неотъемлемый риск привлечения оружия массового уничтожения", - сказал Хакан Фидан.

Министр иностранных дел Турции отметил, что саммит является попыткой избежать вышеупомянутых рисков и положить конец войне.

Он также напомнил о дипломатических усилиях Турции прекратить войну.

Читайте: При присутствии РФ Глобальный саммит мира "мог бы быть более ориентированным на результат", - глава МИД Турции Фидан

"Стамбульские переговоры в марте 2022 года и Черноморская зерновая инициатива стали признаками того, что дипломатия и переговоры действительно могут принести прогресс. Турция, как всегда, готова способствовать этому процессу", - сказал Хакан Фидан.

Турецкий министр выразил мнение, что "саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта, Россия".

Также он отметил, что Турция решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также читайте: Россия должна осознать свои границы и границы соседей, - Зурабишвили

"Наше видение мира является реалистичным, инклюзивным и практичным. Мы стремимся создать путь для достижения этой цели", - сказал Хакан Фидан.

Автор: 

Турция (3379) Фидан Хакан (29) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Покажіть приклад поступок - віддайте курдам їхню територію шоб вони створили власну державу ( а вони мають на це право ) , а кацапи мають свою власну державу і відповідно всі їх хотілки йдуть лісом ( курди жили на вашій території коли ви ше навіть туди не прикочували - такшо такшо).
показать весь комментарий
16.06.2024 01:27
+20
Війна все одно вийде за межі України тому, що світ прозявив формування стійкої нацистської ідеології у росії де населення підтримує колоніальні війни як основу їх світогляду панування над іншими, їх загарбницькі плани сягають далеко за межі нашої країни .
показать весь комментарий
16.06.2024 01:33
+8
Та війна вже давно іде - ще з часів участі "Вагнера" в сирійському конфлікті Бо все тут зав"язане на бажанні Кремля контролю над цінами на вуглеводні та політичного диктату Європі маніпулюванням цією штукою Сирійський конфлікт розгорівся саме з-за цього ЄС вірішило побудувать газопровід з Катару до Європи Собівартість його менша ніж російського - з-за ціни добування та вартості обслуговування А Росія десятками років прив"язувала Європу до свого газу От і "вжили заходів" - газопровід навіть не почали будувать Бо він повинен був іти через сирійську територію! А хто ж почне будівництво там де точиться "в"ялотекуча війна"? З Україною пов"язана не тільки проблема безпосередніх поставок (відмова України продать свою частину газопроводу Росії) - але й імперські амбіції Ну а напад Хамас на Ізраїль - це вже наслідок цих двох речей - спроба "розпорошить" сили НАТО "по глобусу"
показать весь комментарий
16.06.2024 05:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покажіть приклад поступок - віддайте курдам їхню територію шоб вони створили власну державу ( а вони мають на це право ) , а кацапи мають свою власну державу і відповідно всі їх хотілки йдуть лісом ( курди жили на вашій території коли ви ше навіть туди не прикочували - такшо такшо).
показать весь комментарий
16.06.2024 01:27 Ответить
👍 👍 👍
показать весь комментарий
16.06.2024 08:40 Ответить
Війна все одно вийде за межі України тому, що світ прозявив формування стійкої нацистської ідеології у росії де населення підтримує колоніальні війни як основу їх світогляду панування над іншими, їх загарбницькі плани сягають далеко за межі нашої країни .
показать весь комментарий
16.06.2024 01:33 Ответить
тому, що світ прозявив спонсорував формування стійкої нацистської ідеології у роZZії та китаю.....
показать весь комментарий
16.06.2024 10:26 Ответить
ну ви ж знаєте як капіталізм влаштований, поки це вигідно і не б'ють по руках, то будуть заробляти на рашці і платити там податки відповідно.
показать весь комментарий
16.06.2024 15:55 Ответить
Щойно транслювали речуху дерьмака. Одні словесні піруети. Так і не зрозуміло, що дует профессора Плейшнера і Юстаса хоче зробити в Швейцарії. Провести голосування щодо запрошення х.....?7
показать весь комментарий
16.06.2024 01:42 Ответить
звісно вийде, якщо захід і далі буде зволікати із своїми рішеннями і діями. малюючі для себе коричньові лінії.
показать весь комментарий
16.06.2024 01:45 Ответить
Та війна вже давно іде - ще з часів участі "Вагнера" в сирійському конфлікті Бо все тут зав"язане на бажанні Кремля контролю над цінами на вуглеводні та політичного диктату Європі маніпулюванням цією штукою Сирійський конфлікт розгорівся саме з-за цього ЄС вірішило побудувать газопровід з Катару до Європи Собівартість його менша ніж російського - з-за ціни добування та вартості обслуговування А Росія десятками років прив"язувала Європу до свого газу От і "вжили заходів" - газопровід навіть не почали будувать Бо він повинен був іти через сирійську територію! А хто ж почне будівництво там де точиться "в"ялотекуча війна"? З Україною пов"язана не тільки проблема безпосередніх поставок (відмова України продать свою частину газопроводу Росії) - але й імперські амбіції Ну а напад Хамас на Ізраїль - це вже наслідок цих двох речей - спроба "розпорошить" сили НАТО "по глобусу"
показать весь комментарий
16.06.2024 05:02 Ответить
нужно уничтожить гитлеровского сыночка *********** Путина и война прекратиться.
показать весь комментарий
16.06.2024 02:12 Ответить
Нічого не припиниться зі смертю куйла, там таких 140 млн., хоча сподіваюсь що вже значно менше ...
показать весь комментарий
16.06.2024 08:02 Ответить
Так ми з самого початку попереджали, що якщо допустите напад на Україну, буде світова війна.

тепер не жалійтеся …

доречі той «зерновий коридор» би вже всує не поминав навіть, тільки нарід насмішив
показать весь комментарий
16.06.2024 02:17 Ответить
Звісно турки сподіваються отримати якийсь зиск з цієї війни. Нехай турки на правах співласників візьмуть участь у визволення Криму від цапні! Краще мати сусіда Туреччину, ніж Кацапію
показать весь комментарий
16.06.2024 02:26 Ответить
А що ти розумієш під "співвласниками"?
показать весь комментарий
16.06.2024 05:04 Ответить
Крим споконвічно крисько-татарській (киримли), тому краще мати в Криму автономне "кримське-ханство" неіж це кацапське окупаційне лайно і біонепотріб !!!
показать весь комментарий
16.06.2024 06:21 Ответить
"Споконвічного" нічого не буває - все "відносне" Навіть сама Земля колись не існувала !
До киримли у Криму жили й інші народи - кіммерійці, таври, скіфи Навіть "дорійці" - предки греків! Адже Ахілл - з острова Зміїного Просто киримли(потомки хозар) - це народ, що найтриваліший час там жив, мав державність та існує до цих пір....
показать весь комментарий
16.06.2024 06:33 Ответить
"Котику"! "Цензор" - "загальноукраїнський суспільно-політичний сайт" - а не "95-й квартал"!
показать весь комментарий
16.06.2024 08:01 Ответить
правду кажете...
показать весь комментарий
16.06.2024 10:04 Ответить
Так чого ти сюди приперся? Тебе сюди ніхто йти не змушував - "вольному - воля!"
показать весь комментарий
16.06.2024 10:53 Ответить
Що? Під ніком "Кот Бегемот" "під хвіст перцю сипонули" - що став "гіпопотамить"? І під цим ти довго тут не протримаєшся - "затопчуть"!
Не подобається сайт - не приходь сюди Не подобаюся я - оскарж мою діяльність адміністратору Правила ти знаєш!
показать весь комментарий
16.06.2024 14:44 Ответить
А ти цього сильно хочеш?
показать весь комментарий
16.06.2024 16:34 Ответить
А твоє "амплуа" - отримувать по пиці За "дрібне паскудство"
показать весь комментарий
16.06.2024 17:47 Ответить
Ахілл зі Зміїного - тіко не друкуйте шо ви це серйозно ( бо якшо ви це надрукували серйозно то - то вам тре трішечки історію підівчити і логіку включити і географію і історію кораблебудування і .... ).
показать весь комментарий
17.06.2024 14:32 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2024 14:48 Ответить
Ціную людей які самокритично до себе ставляться - ну а шо зрозумів шо зробив шось не те посміявся з себе і пішов за стрілочкою ( за самокритику вам не вподобайка а ВПОДОБАЙКИЩЕ ).
показать весь комментарий
17.06.2024 15:00 Ответить
Вирощуй курей! Аби не передохли...
показать весь комментарий
17.06.2024 15:04 Ответить
І ось вам ше одна ВБОДОБАЙКИЩЕ - ви взяли і перейшли від наскельних малюнків зразу не просто до писемності а до писемності заснованій на алфавіті ( пропустивши петрогліфи і ієрогліфи зараз ) у спілкуванні між нами . А кажуть блискавка два рази не бє в одне місце - напевно брешуть .
показать весь комментарий
17.06.2024 15:23 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2024 15:25 Ответить
А це вже привід для перемовин
показать весь комментарий
16.06.2024 09:17 Ответить
Наприклад я за те, щоб право голосу в Криму мали ті, хто скласть іспити трьома мовами - українською, кримськотатарською і англійською. Західний бізнес теж був би не зайвий у Криму. А сам Крим мав би стати теріторію вільною від зброї. Десь так
показать весь комментарий
16.06.2024 09:28 Ответить
Перемовин "кого" і "з ким"?
показать весь комментарий
16.06.2024 10:56 Ответить
З Ердоганом. З європейцями. З бізнесом. Кримли будуть у дві руки. Аби цапів там не було
показать весь комментарий
16.06.2024 13:38 Ответить
Навіть саудити будуть не проти вкластись в Крим. А євреї там колись жили. Уявляєте об'єм інвестицій!!!
показать весь комментарий
16.06.2024 13:46 Ответить
Ванько! Правильно кажуть - у "тюльконутих" на мізках одна звивина! Територія України повинна обговорюваться без її участі?
показать весь комментарий
17.06.2024 14:51 Ответить
Це він висловив думку ердогана.А як ранійше гупіки восхваляли туреччину і ердогана,"байрактари",пісню склали.Запомятайте,в політиці зачасту преобладають свої інтереси.І Україна у ердогана стоїть десь далеко.
показать весь комментарий
16.06.2024 05:27 Ответить
і це добре, Гітлера гасили всім світом
показать весь комментарий
16.06.2024 06:55 Ответить
та вже скоріше б вийшла десь у район дарданел з босфором, їх кацапи вже років 150 мріють захопити, ото сміху було б, особливо для ердогана з його холуями
показать весь комментарий
16.06.2024 07:35 Ответить
"Стамбульські переговори в березні 2022 року (передбачали здачу ттих самих українських територій , на котрі зазіхає куйло і ті ж самі умови позаблокового статусу України.Турки посібники куйла...
показать весь комментарий
16.06.2024 08:48 Ответить
а, все хитрожопые считают, что только в Украине должна быть война....
показать весь комментарий
16.06.2024 10:08 Ответить
То заваліть мацкву своїми пАмідорами та весняною ... бульбою. Щоб "втихомирити" московію ! ?
показать весь комментарий
16.06.2024 10:58 Ответить
путін вже висловив своє бачення 'миру', тепер черга відповідати на це Заходу і НАТО. Якщо жувати соплі на самітах і конференціях з їх боку є достатньою відповіддю агресору на кричуще порушення міжнародного права, то значить такий і надалі буде світ - світ, який прогнувся перед кацапським фашизмом і допустив перехід у норму масових катувань і вбивств, в тому числі і дітей, руйнування цілих міст заради захоплення чужих територій.
показать весь комментарий
16.06.2024 11:13 Ответить
а може навпаки, ця війна закінчиться коли вона вийде за межі України? Коли цю війну відчують на власній шкірі сусіди, ближні і дальні, та їхні союзники. Бо сидіти і спостерігати то одне а боронити - то зовсім інше
показать весь комментарий
16.06.2024 11:28 Ответить
 
 