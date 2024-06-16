Война может выйти за пределы Украины. Мы уже наблюдаем усиление поляризации, – глава МИД Турции Фидан
В сложившейся ситуации существует риск географического выхода войны за пределы Украины, свидетельством чему является усиление поляризации на глобальном уровне. Также война России против Украины имеет риск привлечения оружия массового уничтожения.
Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на Глобальном саммите мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Географически эта война может выйти за пределы Украины. Мы уже наблюдаем углубление разломов и усиление поляризации на глобальном уровне. Это все больше становится войной больше, чем между Россией и Украиной... Эта разрушительная обычная война имеет неотъемлемый риск привлечения оружия массового уничтожения", - сказал Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции отметил, что саммит является попыткой избежать вышеупомянутых рисков и положить конец войне.
Он также напомнил о дипломатических усилиях Турции прекратить войну.
"Стамбульские переговоры в марте 2022 года и Черноморская зерновая инициатива стали признаками того, что дипломатия и переговоры действительно могут принести прогресс. Турция, как всегда, готова способствовать этому процессу", - сказал Хакан Фидан.
Турецкий министр выразил мнение, что "саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта, Россия".
Также он отметил, что Турция решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
"Наше видение мира является реалистичным, инклюзивным и практичным. Мы стремимся создать путь для достижения этой цели", - сказал Хакан Фидан.
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прозявивспонсорував формування стійкої нацистської ідеології у роZZії та китаю.....
тепер не жалійтеся …
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