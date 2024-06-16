НАТО не достигло консенсуса относительно вступления Украины, но относительно оружия - да, - Столтенберг

Страны-члены НАТО до сих пор не достигли согласия относительно приглашения Украины в блок. В то же время есть решение относительно военной помощи Украине.

Об этом заявил в эфире телемарафона генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Все мы согласны с тем, что Украина станет страной-членом НАТО. Мы поддерживаем движение Украины в Альянс <...> Однако для предоставления приглашения нужен консенсус, а мы пока его не достигли. В то же время мы достигли консенсуса относительно предоставления военной помощи Украине. Нужно работать в этом направлении", - сказал он.

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Столтенберг заверил, что НАТО уже делает выводы из российско-украинской войны. В частности, это касается того, что Альянсу нужно увеличить запасы вооружения, ведь после окончания холодной войны их сократили.