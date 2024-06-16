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Новости Помощь Украине
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НАТО не достигло консенсуса относительно вступления Украины, но относительно оружия - да, - Столтенберг

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг

Страны-члены НАТО до сих пор не достигли согласия относительно приглашения Украины в блок. В то же время есть решение относительно военной помощи Украине.

Об этом заявил в эфире телемарафона генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Все мы согласны с тем, что Украина станет страной-членом НАТО. Мы поддерживаем движение Украины в Альянс <...> Однако для предоставления приглашения нужен консенсус, а мы пока его не достигли. В то же время мы достигли консенсуса относительно предоставления военной помощи Украине. Нужно работать в этом направлении", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не будет отправлять свои войска на территорию Украины, - Столтенберг

Столтенберг заверил, что НАТО уже делает выводы из российско-украинской войны. В частности, это касается того, что Альянсу нужно увеличить запасы вооружения, ведь после окончания холодной войны их сократили.

Автор: 

НАТО (10002) оружие (10224) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+11
Від "А що вам допомагати, ви не протримаєтесь й 72 годин" до "Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно".

Тепер новий стратегічний зсув стався у США - "Ми будемо підтримувати вас до перемоги".

Варто було чекати 2+ роки, щоб нарешті дійти до однієї вірної істини?

Якби там не було, це дуже потужний сигнал не тільки для нас, а й для всього світу.

Бо не буде безпеки у Європі без перемоги України. І у світі без цього навіть відносного спокою не буде.

Це нарешті дійшло й до "контролерів ескалації", які тільки палки у колеса вставляли всілякими заборонами та обмеженнями.

Це все дуже гарно, але вирішальне слово буде тільки за нами. На полі бою, і потім в дипломатії.
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16.06.2024 01:59
+8
Уявіть що ви громадянин країни НАТО і в разі прийняття України в стані війни з *********** в стані війни автоматично опиняєтесь ви і ваша країна. Думаю така ідея вам не подобається і тому неприйнятна. Так, нас приймуть в члени НАТО. Колись. Після війни як би вона не закінчилась. Тобто з втратою територій чи без. Як член НАТО ми вже ніколи не зможемо звільнити окуповані території і розпочати нову війну за їх повернення, бо іншим членам НАТО це не потрібно і вони не готові воювати. Тому нам лишається звільняти загарбане і доводити ЗСУ до стандартів НАТО. Це може затягнутися на досить довгий період. Сьогодні в нас абсолютно некомпетентна і тотально корумпована влада. Крадуть всі. Від волонтерів до чиновників. Найбільше бісить той сумний факт що за два роки українці задонатили 100 мільярдів гривень, але до війська дійшло лише 50 мільярдів... Коли бачу ситу і вдоволену пику Притули у мене виникає бажання взяти молоток і розтрощити йому голову... Необхідно негайно змусити "зелених тварюк" прирівняти корупцію до державної зради і дозволити застосовувати смертну кару за державну зраду під час війни.
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16.06.2024 04:03
+8
Нема консенсусу? Дякувати лохторату за "мудрий вибір" у 2010 та 2019 році!
Саме це,а не консенсус заважає запрошеню.
Коли "мудрий нарід" повторює гасла ху@ла "аби не (Ющенко,Порошенко) ! " то навіщо він у демократичному політичному альянсі?!
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16.06.2024 07:52
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Правила форума Совет форумчан
Якшо чесно вже надоїло шо ви граєтесь в допомогу маніякам а на жертв вам як правили плювати - і надоїло шо через ваші ше інші ігри ми українці мають страждати постійно ( бідні французи вони такі втрати понесли в першу війну - а українці шо не понесли українцям в ту війну довелося вбивати один одного через те шо ми були в складі двох маніяків кацапів і австріяків , потім в нас були репресії і голодомори в совку - а цього би не сталося якби таж Франція допомогла нам зброєю після першої війни шоб конуняко-кацапів закопати і на десерт друга війна - скіко втратила Франція в ту війну а скіко ми ?).
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16.06.2024 01:46 Ответить
Від "А що вам допомагати, ви не протримаєтесь й 72 годин" до "Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно".

Тепер новий стратегічний зсув стався у США - "Ми будемо підтримувати вас до перемоги".

Варто було чекати 2+ роки, щоб нарешті дійти до однієї вірної істини?

Якби там не було, це дуже потужний сигнал не тільки для нас, а й для всього світу.

Бо не буде безпеки у Європі без перемоги України. І у світі без цього навіть відносного спокою не буде.

Це нарешті дійшло й до "контролерів ескалації", які тільки палки у колеса вставляли всілякими заборонами та обмеженнями.

Це все дуже гарно, але вирішальне слово буде тільки за нами. На полі бою, і потім в дипломатії.
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16.06.2024 01:59 Ответить
Я зараз побуду егоїстом - це мені не поверне здоровя яке я втратив такшо ваше заспокоєння то такоє ( я не кажу шо мені хтось з ним повинен допомагати - не заслуговую я цього але те шо я мав я в нікого не позичав і воно було моє , а зараз його стало менше через сильно вумних ).
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16.06.2024 02:10 Ответить
а цього би не сталося якби таж Франція допомогла нам зброєю після першої війни шоб конуняко-кацапів закопати - вот так и зебилы считают , что им кто-то шо-та должен, хотя сами трындят, шо они ничего, никому не должны.ЗЫ... Пану не мешало бы историю почитать, знал бы, шо под Гитлером Франция оказалась в начале войны, как она могла помогать и кому , если националисты были раздроблены и в них даже кремлядь путалась. На время войны было около трех основных направлений на булаву: Коновальце-мельниковцы. Австрияко - гражданской войны военные офицеры, за сотрудничество с Гитлером в достижении цели в создании украинского государства(СС Галичина , ОУН(м)). Второе отколовшееся от ОУН крыло - это ОУН(б) бандеровская молодежь за радикальные изменения, в создании украинского государства, а не вяло текущее, как у мельниковцев, без сотрудничества с Гитлером , потому считали мельниковцев и вояк Боровца предателями и тоже против них воевали, как и против Гитлера, советов. И третьи представители украинских националистов - это воины отряда БОРОВЦА , представителя украинского правительства в изгнании... Во времена "Нахтигаль"(1941 г), Боровец создал свою УПА, но в 1941 году она рассыпаалась, осталась отрядом Боровца. Позже, под 1943 год бандеровцы создали свою армию(военное подразделение приОУН(Б), как прообраз будущей украинской армии - это УПА2с ее командиром Шухевичем. УПА , понятно что подчинялась ОУН(б), а не Боровцу, как политической организации, бо военизированное подразделение УПА не было политическим образованием, а было военным подразделением ОУН(б). Далее отряд Боровца примкнул к мельниковцам, которые сотрудничали с гитлеровцами (дивизия СС Галичина), за что были разбиты бандеровцами(УПА), часть из них вошли в УПА. После 2МВ сколько Конгрес украинских националистов не пытался примирить мельниковцев с бандеровцами, ничего не получалось, бо бандеровцы презирали мельниковцев и за то, что в 1945 г мельниковцы прекратили вооруженную борьбу против врага Украинства , советов. Потому-то кремль не тронул Мельника, хотя он и сотрудничал ранее с гитлеровцами. Мельник практически дожил до наших дней, а Бандеру кремльустранил физически, бо бандеровцы продолжали воевать из советами до 1960-х годов и не были ранее соратниками Гитлера. Украинские националисты(мельниковцы и бандеровцы примирились на международном Конгрессе украинских националистов в начале 90-х, кода Украина состоялась и в Украине, как государстве, появился свой "гетьман", потому националисты всех мастей отказались от дальнейшей борьбы за украинскую булаву в пользу человека з невеличкою хатинкою в Альпах. С тех пор у мельниковце-бандеровцев - мировая.
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16.06.2024 08:52 Ответить
Армія Гелера - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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16.06.2024 16:12 Ответить
"Вы понимаете, что это одностороннее разоружение?" https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html#documents The New York Times написала, что некоторые западные союзники Украины были встревожены условиями договора между Украиной и россией, который обсуждался в 2022 году

В частности, по данным источников издания, у американской стороны вызывал опасения пункт об ограничении численности украинской армии, а также количества основных вооружений, в том числе танков, артиллерии, кораблей, самолетов. Украина была готова принять ограничения, но стремились к гораздо более высоким лимитам. Один высокопоставленный американский чиновник вспомнил один из разговоров с украинцами: "Мы тихо сказали: "Вы понимаете, что это одностороннее разоружение, верно?"

По информации NYT, Польша была первым и самым решительным сторонником Украины. Она опасалась, что Германия или Франция могут попытаться убедить украинцев принять условия россии, и хотела предотвратить это. Один европейский дипломат рассказал, что на встрече с лидерами НАТО в Брюсселе 24 марта 2022 года президент Польши Анджей Дуда взял в руки первый проект договора между Украиной и россией (от 17 марта) и спросил: "Кто из вас подпишет это?" Никто не ответил.
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16.06.2024 01:49 Ответить
Уявіть що ви громадянин країни НАТО і в разі прийняття України в стані війни з *********** в стані війни автоматично опиняєтесь ви і ваша країна. Думаю така ідея вам не подобається і тому неприйнятна. Так, нас приймуть в члени НАТО. Колись. Після війни як би вона не закінчилась. Тобто з втратою територій чи без. Як член НАТО ми вже ніколи не зможемо звільнити окуповані території і розпочати нову війну за їх повернення, бо іншим членам НАТО це не потрібно і вони не готові воювати. Тому нам лишається звільняти загарбане і доводити ЗСУ до стандартів НАТО. Це може затягнутися на досить довгий період. Сьогодні в нас абсолютно некомпетентна і тотально корумпована влада. Крадуть всі. Від волонтерів до чиновників. Найбільше бісить той сумний факт що за два роки українці задонатили 100 мільярдів гривень, але до війська дійшло лише 50 мільярдів... Коли бачу ситу і вдоволену пику Притули у мене виникає бажання взяти молоток і розтрощити йому голову... Необхідно негайно змусити "зелених тварюк" прирівняти корупцію до державної зради і дозволити застосовувати смертну кару за державну зраду під час війни.
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16.06.2024 04:03 Ответить
Непогані у вас способи перевірки живучості НАТО...
і як воно, тисяч 200 штиків нашкребе?
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16.06.2024 07:38 Ответить
Нема консенсусу? Дякувати лохторату за "мудрий вибір" у 2010 та 2019 році!
Саме це,а не консенсус заважає запрошеню.
Коли "мудрий нарід" повторює гасла ху@ла "аби не (Ющенко,Порошенко) ! " то навіщо він у демократичному політичному альянсі?!
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16.06.2024 07:52 Ответить
так воно і є!!! Спочатку чівокуні голосують за стабільність і двічи несудимого Яника, потім ці голубі олігофрени перефарбовуються у зелених та голосують за сваєво прастого парня чотирижди ухилянта. Зечмо у 2020 не послав на самміт НАТО нікого і сам не поїхав, а потім воно питало: чому ми не в НАТО???
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16.06.2024 09:20 Ответить
Ознакою того, що політик бреше є ворушіння губами під-час розмови…
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16.06.2024 08:18 Ответить
ПРАВИЛЬНО ЦЕ ВИГЛЯДАЄ ТАК....НАТО не досягло консенсусу щодо вступу України, через те, що США І НІМЕЧЧИНА домовилися з куйлом не приймати Україну в НАТО,що і є основою відсутності консесусу і не апийняття України в НАТО
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16.06.2024 08:43 Ответить
Когда Украина будет в НАТО, вы заберете свои слова обратно?
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16.06.2024 08:58 Ответить
я не думаю,що на найближчі мінімум 10 ть років мені прийдеться дякувати США І НІМЕЧЧИНІ за те,що вони пролобіювали інтереси України і її народу , для захисту України і її народу від рашистського кровожадного пса, котрий на сьогодні вбиває українців і знищує Україну і приймуть Україну в альянс, що припинить рашистське кроваво- смертельне піршество в Україні і Україна буде в границях визнаних ООН.
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16.06.2024 13:59 Ответить
основною причиною, поки, не прийняття, цивілізованим Заходом, України в НАТО є апсолютно зебільна зе влада, що складається з агентів-кротів фсб та https://youtu.be/xyVhI23CeFY?t=6 будує апсолютку зе-диктатуру в Україні, на кшталт диктатури паРаші )(уйло, з корукцією, захмарними цінами на усе !!!



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16.06.2024 09:18 Ответить
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16.06.2024 09:21 Ответить
 
 