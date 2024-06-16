НАТО не достигло консенсуса относительно вступления Украины, но относительно оружия - да, - Столтенберг
Страны-члены НАТО до сих пор не достигли согласия относительно приглашения Украины в блок. В то же время есть решение относительно военной помощи Украине.
Об этом заявил в эфире телемарафона генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Все мы согласны с тем, что Украина станет страной-членом НАТО. Мы поддерживаем движение Украины в Альянс <...> Однако для предоставления приглашения нужен консенсус, а мы пока его не достигли. В то же время мы достигли консенсуса относительно предоставления военной помощи Украине. Нужно работать в этом направлении", - сказал он.
Столтенберг заверил, что НАТО уже делает выводы из российско-украинской войны. В частности, это касается того, что Альянсу нужно увеличить запасы вооружения, ведь после окончания холодной войны их сократили.
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Тепер новий стратегічний зсув стався у США - "Ми будемо підтримувати вас до перемоги".
Варто було чекати 2+ роки, щоб нарешті дійти до однієї вірної істини?
Якби там не було, це дуже потужний сигнал не тільки для нас, а й для всього світу.
Бо не буде безпеки у Європі без перемоги України. І у світі без цього навіть відносного спокою не буде.
Це нарешті дійшло й до "контролерів ескалації", які тільки палки у колеса вставляли всілякими заборонами та обмеженнями.
Це все дуже гарно, але вирішальне слово буде тільки за нами. На полі бою, і потім в дипломатії.
В частности, по данным источников издания, у американской стороны вызывал опасения пункт об ограничении численности украинской армии, а также количества основных вооружений, в том числе танков, артиллерии, кораблей, самолетов. Украина была готова принять ограничения, но стремились к гораздо более высоким лимитам. Один высокопоставленный американский чиновник вспомнил один из разговоров с украинцами: "Мы тихо сказали: "Вы понимаете, что это одностороннее разоружение, верно?"
По информации NYT, Польша была первым и самым решительным сторонником Украины. Она опасалась, что Германия или Франция могут попытаться убедить украинцев принять условия россии, и хотела предотвратить это. Один европейский дипломат рассказал, что на встрече с лидерами НАТО в Брюсселе 24 марта 2022 года президент Польши Анджей Дуда взял в руки первый проект договора между Украиной и россией (от 17 марта) и спросил: "Кто из вас подпишет это?" Никто не ответил.
і як воно, тисяч 200 штиків нашкребе?
Саме це,а не консенсус заважає запрошеню.
Коли "мудрий нарід" повторює гасла ху@ла "аби не (Ющенко,Порошенко) ! " то навіщо він у демократичному політичному альянсі?!