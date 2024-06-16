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Зеленский поблагодарил патриарха Варфоломея за привлечение стран к Саммиту мира

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм на полях Глобального саміту миру

На полях Глобального саммита мира в Швейцарии Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Глава государства поблагодарил Его Всесвятейшество за поддержку нашей страны, молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Очень важно, что вы сегодня с нами на Саммите мира. Спасибо за гуманитарную поддержку, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными. Это очень важно для нас", - сказал Владимир Зеленский.

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Президент также выразил благодарность Патриарху Варфоломею за привлечение стран мира к участию в Глобальном саммите мира.

Глава государства отметил усилия Его Всесвятейшества по содействию в развитии и укреплении православия в Украине и диалог с духовенством стран мира и государствами-партнерами в этом вопросе.

Автор: 

Варфоломей (240) Зеленский Владимир (20505) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+18
Про термос не забув подякувати? Граф Дякула. Шо тепер не смішно?
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16.06.2024 04:37
+15
Угу, з прискоренням пропелеру в дупі витрачає бюджетні кошти, ховає вкрадене на офшорах.
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16.06.2024 03:02
+8
Відтак питання в тому, чи його бачення перемоги збігається з нашим!

Чи скорше є сенс говорити не про його бачення, а Дермака?
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16.06.2024 03:10
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перший йос, цє ваші справи шановні,хто за зешмарклю хто не, але зешнаркля таки мае пропеллер у дупі, і як пан Президент шос' таке робе.
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16.06.2024 02:53 Ответить
Угу, з прискоренням пропелеру в дупі витрачає бюджетні кошти, ховає вкрадене на офшорах.
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16.06.2024 03:02 Ответить
Вже не актуально. Кожна поїздка Зелі додає до бюджету від 20 до 30 млрд. доларів України
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16.06.2024 10:34 Ответить
Ага, а еомісійні з цих сум на офшорах.
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16.06.2024 10:46 Ответить
та невже? Ти зебіл?
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16.06.2024 11:11 Ответить
згадалось, а тепер воно тільки з дЄрьмаком?
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16.06.2024 11:15 Ответить
Пані Марино, зацінив ваш ґумор і такі да ви праві, але зешмаркля веде фатерлянд Украіна до перемоґи.
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16.06.2024 03:07 Ответить
Відтак питання в тому, чи його бачення перемоги збігається з нашим!

Чи скорше є сенс говорити не про його бачення, а Дермака?
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16.06.2024 03:10 Ответить
Майже увесь Південь тому підтвердження.
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16.06.2024 03:49 Ответить
Про термос не забув подякувати? Граф Дякула. Шо тепер не смішно?
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16.06.2024 04:37 Ответить
плюсую.... сам би вазелиновий не здогадався, що Томос не термос. Але пробачення не попросив....сцикливий.
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16.06.2024 09:57 Ответить
Ю.Швець повідомляв, що дует хотів залучити до збору голосів і Папу Римського через російське посольство. Але в Ватикані відчули підвох від клептоманів і відмовились. Шапіто затіяло возню, яка закінчиться тільки позором.
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16.06.2024 05:01 Ответить
швець таке саме джерело як і шарій, шапошніков, олєшко та інші гебняви шалави. Ти ще мосійчук зацитуй.
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16.06.2024 07:01 Ответить
А мосійчук чим не вгодила, вона ж тільки зачитує те, що їй дає подоляк?
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16.06.2024 09:29 Ответить
Швець також зачитує так як і Шарій..
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16.06.2024 13:29 Ответить
Недайбі, ще мироточити почне...
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16.06.2024 06:02 Ответить
Остання доба просто бенефіс зепідра у інформаційному просторі. Складається таке враження, що вся країна стала заручником цього інфантильного жлоба який тішить своє самолюбство
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16.06.2024 07:00 Ответить
"бенефіс" - дерьмяка
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16.06.2024 07:10 Ответить
Віцепрезидент США Камала Гарріс покинула мирну конференцію щодо України у Швейцарії пізно ввечері в суботу, 15 червня, після першого дня саміту. Гарріс взяла участь у вечері з іншими світовими лідерами, які приїхали на конференцію, після чого вилетіла до Вашингтона, повідомляє The New York Post.

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16.06.2024 07:08 Ответить
За кілька годин своєї присутності на саміті Гарріс встигла зустрітися із Зеленським і оголосити, що Вашингтон виділить Києву новий пакет допомоги на $1,5 млрд. Планується, що ці кошти будуть спрямовані на відновлення енергосистеми України, яка сильно постраждала від російських ударів, а також на гуманітарні цілі, такі як житло, харчування та медичне обслуговування біженців.
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16.06.2024 07:24 Ответить
без дЄрьмака, воно хоча б у туалет сам ходить?
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16.06.2024 10:41 Ответить
Та ні, дЄрмак йому тримає...
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16.06.2024 11:00 Ответить
Буде цікаво, коли вони вимушені будуть у різних приміщеннях до уборних ходитимуть. Шт тоді і перевіримо.
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16.06.2024 13:32 Ответить
Яке ж воно придурошене у цих нескінченних футболочках, сорочечках, кофточках та у черевиках на підборах.
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16.06.2024 09:41 Ответить
Отакої !! Для Лідора вже саме головне в ЖИТТІ - саміт, а не війна та звільнення України !
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16.06.2024 10:53 Ответить
а подякувати Порошенка за Томос слабо?
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16.06.2024 11:18 Ответить
А з проросійським папою римським зустрічається єрмак,не ze.
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16.06.2024 13:03 Ответить
Що і термос повернув, клоун для люмпенів?
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16.06.2024 13:26 Ответить
 
 