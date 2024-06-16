Зеленский поблагодарил патриарха Варфоломея за привлечение стран к Саммиту мира
На полях Глобального саммита мира в Швейцарии Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Глава государства поблагодарил Его Всесвятейшество за поддержку нашей страны, молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Очень важно, что вы сегодня с нами на Саммите мира. Спасибо за гуманитарную поддержку, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными. Это очень важно для нас", - сказал Владимир Зеленский.
Президент также выразил благодарность Патриарху Варфоломею за привлечение стран мира к участию в Глобальном саммите мира.
Глава государства отметил усилия Его Всесвятейшества по содействию в развитии и укреплении православия в Украине и диалог с духовенством стран мира и государствами-партнерами в этом вопросе.
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