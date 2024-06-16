Призывы к Украине пойти на компромиссы в вопросах суверенитета и территориальной целостности – это примирение РФ, а не "альтернативные мирные планы", - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что трудно назвать "альтернативными мирными планами" призывы к Украине сдаться, пойти на компромиссы в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии.

"Наша общая ответственность - проявить полную солидарность с Украиной... Мир в Украине возможен только через полное восстановление территориальной целостности Украины", - подчеркнул Науседа.

Кроме того, он отметил, что Россия должна прекратить войну и безусловно вывести свои войска из Украины, а также международное сообщество должно позаботиться об обеспечении ответственности за российские военные преступления и преступление агрессии, в частности через создание специального трибунала.

Читайте: Путин паникует, - Рютте о "мирном плане" РФ

"Призывы к Украине сдаться, пойти на компромиссы в вопросах суверенитета и территориальной целостности, принять российские ультиматумы - это будет служить лишь примирением России и приглашением продолжать войны. Такую поддержку агрессора трудно назвать "альтернативными мирными планами", - заявил Науседа.

Он добавил, что международное сообщество должно подумать о том, как обеспечить действительно надежный и устойчивый мир после завершения текущей горячей фазы войны.

"Мы все должны договориться о механизме того, как сдерживать Россию от новой агрессии в будущем", - подчеркнул Науседа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Территориальные уступки Украины не принесут мир. Эта логика перекликается с политикой умиротворения 1930-х годов, - Каллас

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из четырех оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.