Призывы к Украине пойти на компромиссы в вопросах суверенитета и территориальной целостности – это примирение РФ, а не "альтернативные мирные планы", - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что трудно назвать "альтернативными мирными планами" призывы к Украине сдаться, пойти на компромиссы в вопросах суверенитета и территориальной целостности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии.
"Наша общая ответственность - проявить полную солидарность с Украиной... Мир в Украине возможен только через полное восстановление территориальной целостности Украины", - подчеркнул Науседа.
Кроме того, он отметил, что Россия должна прекратить войну и безусловно вывести свои войска из Украины, а также международное сообщество должно позаботиться об обеспечении ответственности за российские военные преступления и преступление агрессии, в частности через создание специального трибунала.
"Призывы к Украине сдаться, пойти на компромиссы в вопросах суверенитета и территориальной целостности, принять российские ультиматумы - это будет служить лишь примирением России и приглашением продолжать войны. Такую поддержку агрессора трудно назвать "альтернативными мирными планами", - заявил Науседа.
Он добавил, что международное сообщество должно подумать о том, как обеспечить действительно надежный и устойчивый мир после завершения текущей горячей фазы войны.
"Мы все должны договориться о механизме того, как сдерживать Россию от новой агрессии в будущем", - подчеркнул Науседа.
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из четырех оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.
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В Литві...
Усе не просто...
В Литві готові...
В Литві... готовлять...
Не просто пастки...
Для лисячого хвосту маскви...
В Литві... ну, як ніде...
Та ж істинну говорять...
І робити організаційні висновки, виганяючи кремлівських щурів зі своїх рядів.
то нехай китай:
.від'їбеться від тайваню!
.від'їбеться від тибету!
.від'їбеться від уйгурів
.розпадеться на ********, кантон та маньчжурію!
Це майже по китайськи "українська криза" - "сторони конфлікту".
Захід має надати гарантії безпеки Росії негайно.
"Т. Гітлер теж вимагав гарантій і запевняв, що не стане нападати на країни Європи..."
"Путін знає історію, а умовний Захід симулює історичне безпам'ятство, і тому вимагає Мюнхена24 по зразку Мюнхен38.
Символічно що таке відбувається у Швейцарії "Женевское озеро...величественное здание секретариата Лиги Наций Величественная гранитная гробница! На фоне зеленых гор и холмов. В ней погребены незбывшиеся надежды поколений на мир".. Уильям Ширер "Берлинский дневник" https://imwerden.de/pdf/shirer_berlinsky_dnevnik_2012__ocr.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aUFE7jGSNCxhoGr-ADebfajJwI4mKaVvb_78nqqcCLeZZf2UXsbRZeOA_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw https://imwerden.de/.../shirer_berlinsky_dnevnik_2012...
Муссолини перед Мюнхеном38 как бы сформулировал "Большие птицы всегда поладят между собой за счет более мелких".
Путін і т. Сі про це знають, як і еластичний, опортуністичний, боягузливий умовний Захід, який старається за лукавими словами приховати свою суть.
Політики брехуни, жонглери лукавими словами і, можливо, тільки коли їм можна заховатися за міцну броню анонімів проявляють свою істинну суть.