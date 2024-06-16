Урсула фон дер Ляйен о привлечении России к мирным переговорам: Когда РФ будет уважать устав ООН

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила условие, при котором Россию привлекут к мирным переговорам.

Об этом политик рассказала во время своего выступления по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, РФ привлекут к переговорному процессу относительно мира в Украине тогда, когда она скажет, что готова к миру, опираясь на устав ООН.

"Я призываю Россию услышать месседж от мирового сообщества: уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, завершить империалистическое насилие и вернуть назад детей. Когда Россия скажет, что она готова к миру, опираясь на устав ООН, когда она это скажет, тогда наступит время подключить ее к мирным усилиям и идти к миру как к финальной стадии процесса. Я надеюсь, что это произойдет быстро", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что сейчас диктатор РФ Владимир Путин настаивает на капитуляции Украины. Президент Еврокомиссии назвала "ужасными" условия, которые российский диктатор недавно озвучил для начала мирных переговоров.

"Он настаивает на капитуляции. Он на заключается на сдаче украинских территорий. Даже тех территорий, которые не оккупированы сегодня Путиным. Он настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой к дальнейшей агрессии. Ни одна страна никогда не приняла бы таких ужасных условий. Поэтому жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии, и это - ее право в соответствии с уставом ООН", - заявила политик.

Она также добавила, что условия мира будет определять Украина.

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"Украина будет определять условия справедливого мира. ЕС будет помогать вам (украинцам, - ред.) в этом и продолжит собирать поддержку по всему миру", - подытожила президент Еврокомиссии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина будет вынуждена вести диалог с РФ, но наша страна не позволит России говорить на языке ультиматумов.

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