РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10967 посетителей онлайн
Новости
2 074 18

Урсула фон дер Ляйен о привлечении России к мирным переговорам: Когда РФ будет уважать устав ООН

Урсула фон дер Ляєн про залучення Росії до мирних перемовин: Коли РФ поважатиме статут ООН

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила условие, при котором Россию привлекут к мирным переговорам.

Об этом политик рассказала во время своего выступления по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии, пишет LB, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, РФ привлекут к переговорному процессу относительно мира в Украине тогда, когда она скажет, что готова к миру, опираясь на устав ООН.

"Я призываю Россию услышать месседж от мирового сообщества: уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, завершить империалистическое насилие и вернуть назад детей. Когда Россия скажет, что она готова к миру, опираясь на устав ООН, когда она это скажет, тогда наступит время подключить ее к мирным усилиям и идти к миру как к финальной стадии процесса. Я надеюсь, что это произойдет быстро", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что сейчас диктатор РФ Владимир Путин настаивает на капитуляции Украины. Президент Еврокомиссии назвала "ужасными" условия, которые российский диктатор недавно озвучил для начала мирных переговоров.

"Он настаивает на капитуляции. Он на заключается на сдаче украинских территорий. Даже тех территорий, которые не оккупированы сегодня Путиным. Он настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой к дальнейшей агрессии. Ни одна страна никогда не приняла бы таких ужасных условий. Поэтому жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии, и это - ее право в соответствии с уставом ООН", - заявила политик.

Она также добавила, что условия мира будет определять Украина.

Также читайте: Фон дер Ляйен: Заморозка конфликта сегодня – это рецепт для последующей агрессивной войны

"Украина будет определять условия справедливого мира. ЕС будет помогать вам (украинцам, - ред.) в этом и продолжит собирать поддержку по всему миру", - подытожила президент Еврокомиссии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина будет вынуждена вести диалог с РФ, но наша страна не позволит России говорить на языке ультиматумов.

Читайте также: Салливан по поводу "мирного плана" Путина: Противоречит Уставу ООН, основам морали, элементарному здравому смыслу

Автор: 

переговоры (4986) путин владимир (31328) Урсула фон дер Ляйен (520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
А самО оон свій статут поважає? Чому кацапів на рівні оони не засуджено? Чому гутереш не з'явився на цей форум, хоча він повинен як генсек оони в першу чергу був би зацікавлений.
показать весь комментарий
16.06.2024 17:53
+4
В Раді Безпеки в ООН ********* має право вето... ООН недієздатна. Там вгодовані паразити в різнокольорових краватках взагалі втратили будь яке розуміння основного документу - Декларації Прав Людини...
показать весь комментарий
16.06.2024 18:34
+3
Фраза дня" росію на саміті миру представляє єрмак"
показать весь комментарий
16.06.2024 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой як не зручно ...а як же 🤡 , він хоче раніше ... облобизати плещивого х* йла
показать весь комментарий
16.06.2024 17:49 Ответить
По частинах залучать після розпаду балалайні.
показать весь комментарий
16.06.2024 17:49 Ответить
Задовбали вже своїми мирними перемовинами з вбивцями, гвалтівниками та мародерами на чолі з міжнародним злочинцем ...
показать весь комментарий
16.06.2024 17:49 Ответить
НИКАгда ! Паважать ООН жаба не стане. Її свої на болоті трахнуть. На ікру.
показать весь комментарий
16.06.2024 17:50 Ответить
Поза степом вже пів-світу за нас, залишилось ухилянтів мотивувати або змусити.
показать весь комментарий
16.06.2024 17:50 Ответить
АбІсні?
показать весь комментарий
16.06.2024 17:54 Ответить
українською
показать весь комментарий
16.06.2024 18:33 Ответить
А самО оон свій статут поважає? Чому кацапів на рівні оони не засуджено? Чому гутереш не з'явився на цей форум, хоча він повинен як генсек оони в першу чергу був би зацікавлений.
показать весь комментарий
16.06.2024 17:53 Ответить
бігти перекидаючись і агітувати гуччніше інших, натомість тільки підкреслив що існування його контори абсолютно марне
показать весь комментарий
16.06.2024 17:57 Ответить
За її словами, РФ залучать до переговорного процесу щодо миру в Україні, тоді, коли вона скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН. (тобто виведе свої війска з окупованої України і виплатит репарації за руйнування України
показать весь комментарий
16.06.2024 17:54 Ответить
Фраза дня" росію на саміті миру представляє єрмак"
показать весь комментарий
16.06.2024 18:09 Ответить
Коли людина йде до лікаря? Коли щось болить, почуває себе пагано.
Коли московити готові до переговорів? Коли їм треба час, щоб відновитися, зібрати більше армії та зброї і почати війну знову, але вже більш криваву. А на ООН, занепокоєння, стурбованності, заклики кремлядям чхати, допоки є чим і ким воювати.
показать весь комментарий
16.06.2024 18:23 Ответить
В Раді Безпеки в ООН ********* має право вето... ООН недієздатна. Там вгодовані паразити в різнокольорових краватках взагалі втратили будь яке розуміння основного документу - Декларації Прав Людини...
показать весь комментарий
16.06.2024 18:34 Ответить
Тобто, у прямому перекладі, ніколи!
показать весь комментарий
16.06.2024 19:02 Ответить
> Коли Росія скаже, що вона готова до миру, спираючись на статут ООН, коли вона це скаже, тоді настане час включити її до мирних зусиль і прямувати до миру як до фінальної стадії процесу. Я сподіваюсь, що це станеться швидко.

Пилять, йхло всіх "мирозакликальників" публічно обісцяв позавчора, заявивши, що без Запоріжжя ніякого миру, а вони продовжують повторювати старе, як заїжджена платівка...
показать весь комментарий
16.06.2024 19:10 Ответить
На організацію абсолютно не потрібного і навіть шкідливого самміту витрачені колосальні кошти. Ліпше б їх витратили на зброю...
показать весь комментарий
16.06.2024 19:31 Ответить
Поки живе вся та елітка на чолі з маньяком забудь про повагу!Тільки точний удар ракетою по цьому поголівї маньяків принесе мир за годину після їхньої кончини!Всі ті саміти завгоспа і та бутафорія плідної роботи нічого не дасть тільки проїдання грошей.Ще сто самітів проведіть толку 0.Особливо якщо ви після них ідете далі торгувати з рашкою.Я розумію якщо б цих сто країна сказали що після саміту ми прийняли рішення понизити стелю ціни на російську нафту до 20$ тоді це вагома заявочка нагнути рашту.А просто попиз..ти як на засіданні оон то до одного місця...
показать весь комментарий
16.06.2024 21:58 Ответить
А ви штучним інтелектом ще дух гітлєра визовіть,може він вам щось підскаже,чи нагадає,де була буква зет в його концтаборах!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:31 Ответить
 
 