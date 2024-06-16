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Швейцария не исключает участия Путина в будущих конференциях относительно мира в Украине, несмотря на ордер МУС на его арест, - Амгерд

Путін може бути присутнім на подальших конференціях щодо миру в Україні, незважаючи на ордер МКС на його арешт, - президентка Швейцарії

Президент Швейцарии Виола Амгерд не исключает присутствия диктатора РФ Владимира Путина на дальнейших потенциальных конференциях и переговорах по миру в Украине, несмотря на наличие ордера Международного уголовного суда на его арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

У Амгерд поинтересовались, может ли быть организован приезд Путина в Швейцарию, с учетом выданного МУС ордера на его арест, для дальнейших переговоров относительно мира в Украине. Политик ответила, что это возможно, отметив, что Швейцария может сделать такое исключение. Однако она подчеркнула, что это должно быть решение правительства страны.

"Да, если присутствие государственного деятеля необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение. И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства", - заявила Амгерд.

В свою очередь глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис также сказал, что это возможно.

"Это возможно в соответствии с нашими законами. Конечно, мы должны делать это вместе с МУС, но как принимающее государство - можем сделать исключение из этого", - сказал дипломат.

Напомним, что ранее Кассис заявил, что Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира. Однако он не стал разглашать, что именно обсудят стороны.

Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

Также читайте: Урсула фон дер Ляйен о привлечении России к мирным переговорам: Когда РФ будет уважать устав ООН

Автор: 

орден (189) путин владимир (31328) Швейцария (613) Международный уголовный суд (234)


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Топ комментарии
+34
Повний 3.14здець...
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16.06.2024 20:36
+31
То ***** той ордер і ***** той мкс?
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16.06.2024 20:40
+28
Так а нафуя тоді міжнародне право???
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16.06.2024 20:39
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Повний 3.14здець...
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16.06.2024 20:36 Ответить
Ну так повії ж...
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16.06.2024 21:00 Ответить
швейцарські повії. Там розцінки дорожчі
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16.06.2024 23:18 Ответить
ССаміт мила він такий...
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16.06.2024 23:52 Ответить
Эту сучку надо бы в гости, но вряд ли приедет.
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16.06.2024 20:37 Ответить
Так а нафуя тоді міжнародне право???
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16.06.2024 20:39 Ответить
Воно не на часі.
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16.06.2024 20:40 Ответить
...там про винятки є щось?
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16.06.2024 20:40 Ответить
Дійсно, нафуя? Пропозиція - запросити ***** і діяти, як у середні віки, коли когось кликали на перемовини, а потім там мочили
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16.06.2024 20:43 Ответить
А, якщо так, то про сортір я й забув
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16.06.2024 20:50 Ответить
Він, *****, в чУмадан сере
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16.06.2024 21:01 Ответить
Ніт, ну тепер я заплутафсь - що ж вона мала на увазі?
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16.06.2024 21:08 Ответить
Єслі нєльзя, но очень хочєтся, то можно!(с)
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16.06.2024 20:39 Ответить
Президентка Швейцарії Віола Амгерд не виключає присутності диктатора РФ Володимира Путіна на подальших потенційних конференціях та переговорах щодо миру в Україні, незважаючи на наявність ордера Міжнародного кримінального суду на його арешт. НАКУЯ ТАКИЙ МКС.КОТРИ НЕ МОЖЕ АРЕШТУВАТИ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.РІД ЮДИ ПРАВИТЬ СВІТОМ.СКУРВИВСЯ СВІТ ,
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16.06.2024 20:40 Ответить
Ось чому ви тільки тепер зрозуміли яка користь від хитрих і ,, дуже розумних БОГОВИБРАНИХ... Що не кажіть а так обвести навколо пальця весь світ це треба щоб увесь світ пошився в дурні. Президентка Швейцарії того ж роду племені що й Зе і Пу тому вона так захищає Пу
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17.06.2024 05:17 Ответить
Не путайте БОГОВИБРАНИХ, з якими у світі мир і процвітання , до гоїв-христопродавців , що нині заправляють світом
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17.06.2024 10:37 Ответить
То ***** той ордер і ***** той мкс?
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16.06.2024 20:40 Ответить
Так і ***** ООН ?
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16.06.2024 20:43 Ответить
На ті держави у яких є ядерна зброя ніякі міжнародні закони не розповсюджується. Північна Корея це може підтвердити..
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16.06.2024 22:12 Ответить
зазирло ***** в очко номер 2 - от це і є головний висновок глобального, потужно неперeможного всесвітньoго саміту...
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16.06.2024 20:40 Ответить
Ого, вже і ці починають потурати міжнародне право.
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16.06.2024 20:42 Ответить
Все дуже просто - підпис карліка під капітуляцією, а потім засудити. Так вже було з кейтелем після WW-2. Але перед тим створити санкціями таку ситуацію у мордорі, щоб андрофагі одне одного жерли від голоду у режимі 24/7, а армія стріляла б у всіх підряд по темі добутку ПММ, продуктів, транспортних засобів та медикаментів і взагалі чого -небудь.
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16.06.2024 20:43 Ответить
Віола Амгерд робить хід конем головне його з бункера витягнути
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16.06.2024 20:43 Ответить
Хтілось би
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16.06.2024 21:00 Ответить
пригласите гитлера на конференцию, загляните ему в глаза
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16.06.2024 20:43 Ответить
З МКС хочуть зробити "хлопчика по визову"?! Саме МКС і повинен виносити рішення, а не Китай чи яша саліван з єрмаком
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16.06.2024 20:44 Ответить
кращє б дронів штук 50 наклепали там y бункері для ЗСУ за ці 2 дні всією зеленою кодлою...
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16.06.2024 20:44 Ответить
Будьте реалістами ,Швейцарія під час Першої і Другої світових воєн була нейтральною країною ,так чому їй тепер ставати на чийсь бік ?
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16.06.2024 20:50 Ответить
То Швейцарія має бути нейтральною до законів?
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16.06.2024 20:59 Ответить
🤣👍
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16.06.2024 21:02 Ответить
То вже внутрішня справа Швейцарії ,
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16.06.2024 21:10 Ответить
Під час другої вони не були нейтральними - їм дозволили так вважати ( вони звідусіль були оточенні країнами Осі або союзниками тієї Осі ) шоб провертати "темні справи".
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16.06.2024 21:04 Ответить
Ще раз повторюю -це внутрішня справа Швейцарії.
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16.06.2024 21:12 Ответить
Е ніт - Швейцарія нейтральна тому шо на це погодилися її сусіди і інші країни , так шо це не внутрішня справа Швейцарії - в світі всього декілька країн шо можуть самі захистити свій нейтралітет якшо вони захочуть стати нейтральними ( а Швейцарія до тих країн не належить ).
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16.06.2024 21:26 Ответить
Так відчіпіться вже від Швейцарії ,може вже досить розповідати ,що ми захищаємо всю Європа , що нам весь Світ щось винен, а Європа нас просила ,щоб ми її захищали ,вони до 1991 року обходились і без нашого захисту і навіть багато європейців не знали ,що ми існуємо ,бо для них ми всі були рашкою.
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16.06.2024 21:38 Ответить
Ну тоді йдіть **************************** - тіко не тре ображатися я вам ніц не винний шановний.
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16.06.2024 21:45 Ответить
Так скоро європейці ( і не тільки європейці ) пошлють ********************************* _тіко не тре ображатися ,вони нам ніц не вінні , бо ми як в тій приказці "Ми вас не чекали ,а ви приперлися в 1991 році .
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16.06.2024 22:00 Ответить
нейтральною???? роблячи бізнес та коронках в'язнів концтаборів!?
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16.06.2024 23:20 Ответить
"Віола Амгерд...."...Абсурд? Абсурд. Швейцарія,*****...Торговці коронками з концлагерів третього рейху щось там розповідають.....Абгрейд абсурда.
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16.06.2024 20:50 Ответить
Не розумію, ну хай хло прийде на цей саміт, повротить те, що він там бажає і здрисне. Всі отримають безперечний доказ того, що він не спроможний про щось домовитись і забудуть про нього назавжди.
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16.06.2024 20:50 Ответить
Захід покроково реалізує сценарій "заморозки" ...
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16.06.2024 20:50 Ответить
Шо тут скажеш - світ міняється і не в ліпшу сторону - нам би вскочити на підніжку поізда з написом НАТО
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16.06.2024 20:51 Ответить
внато поїзд без підножки
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16.06.2024 21:00 Ответить
і то взагалі не поїзд
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16.06.2024 23:21 Ответить
Заманіть ***** на форум і повісьте на сруськой березке.
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16.06.2024 20:58 Ответить
Правовий негілізм.
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16.06.2024 21:01 Ответить
ну якщо дуже треба - то можна
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16.06.2024 23:22 Ответить
Саміт в Швейцарії говорільня ні про що - результат комюніке - нікчемна бумажка ні до чого не зобов'язуюча.
Зеленський і його ОП прогуляли купу грошей із допомоги Заходу, або бюджету України ці гроші вкрадені в ЗСУ для підняття рейтингу "нелоха боневтік" такий світогляд у шоумена по професії, а Президента України за сумісництвом.
Зеленський найгірший Президен України.
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16.06.2024 21:01 Ответить
Хай летиь. Але зустрічати його літак мають хлопці зі "стінгерами".
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16.06.2024 21:01 Ответить
Нічого дивного! Швейцарія була прихистком для фашистської німетчини і там досі зберігаються гроші нацистів! До яких додались немалі кроваві рашистські гроші!
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16.06.2024 21:02 Ответить
🤡 хочь не випуськай нікуди..як пороблено ,всі починають у цирк гратися
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16.06.2024 21:04 Ответить
Можна подумати що те сцикло кудись із бункера вилізе.
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16.06.2024 21:14 Ответить
Під час другою світовоі швейцарія заробили купу грошей. Усі бачили серіал "17 митевостей вісни".

Вот і зараз, ці швійцарські шльорди сподіваються зароботи на тлі війни у Європі.
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16.06.2024 21:29 Ответить
Навіть,якщо швейцарці нарушать римський статут,ху@ло всерівно не поїде в Швейцарію,бо бункерна криса дуже сиклива,прийдеться Віолі Амгерд організовувати саміт в корейського пухліша,в Пхеньяні,щоб мати змогу "відсосати" в путіна.
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16.06.2024 21:31 Ответить
це ще раз підтверджує, що з розвитком цивілізації ******** все легше стає приходити до влади.
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16.06.2024 21:33 Ответить
как они были двуличными ********** со времён 2 мировой так ими и остались!при гитлере отмывали кровавые нацистские деньги а сейчас лижут сраку *****!
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16.06.2024 21:39 Ответить
Вибачаюсь, вона дура ?
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16.06.2024 21:49 Ответить
Ні, просто там всі куплені з тельбухами. (і у Ліхтенштайні також)
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16.06.2024 21:53 Ответить
Так він в міжнародному розшуку? Світ буде говорити із міжнародним злочинцем?
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16.06.2024 21:59 Ответить
Швейцарія - то цікава країна. У них закон працює як їм вигідно. Згадайте матч проти збірної України в 2020 році, головного лікаря кантона Люцерн, який відправив збірну України на карантин, а потім суд у швейцарській Лозанні визнав, що то було з вини збірної України.
Так і тут. Приїде ***** на саміт, йому президентка прогарантує, що його не будуть чіпати, а тут в зоні прийому офіційних делегацій раптом зʼявиться головний прокурор кантона з десятком жандармів..
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16.06.2024 22:27 Ответить
це тільки мені здається що вони там ідіоти?
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16.06.2024 22:30 Ответить
Если конференции будут в Китаї.
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16.06.2024 22:37 Ответить
Понять эту тётку конечно надо. Только за эти последние 20 лет в банки и хранилища с кацапии прибыло столько, сколько не накидывали туда за весь 20 и 21 век все остальные страны и физ лица! Это и есть вечная гарантия этой хитрой страны. Там бабло всего мира образно конечно. Допускаю что приедут к путину и будут что то там белькотать. И второго саммита до выборов в США скорее уже не будет. А смысла нет.
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16.06.2024 22:47 Ответить
Если только сразу с трапа в наручники и в Гаагу.
Да вот только он вряд ли рискнет.
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16.06.2024 22:48 Ответить
як жеш бабло ******* свербить в одному місці так язик і чешеться
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16.06.2024 23:00 Ответить
Будете триндіти і до вас приїдемо 5-6 млн. і куй на ваше швейцарське законодавство...
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16.06.2024 23:19 Ответить
не вони вже виписали. Можна заїхати тільки якщо прописка на окуп. території
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16.06.2024 23:23 Ответить
А чому на Ялтинську конференцію гітлера не пригласили???
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16.06.2024 23:41 Ответить
Пизичний дець...
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17.06.2024 00:09 Ответить
Все добре, москалики скулять, потроху @ уйла добємо , Слава Україні.
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17.06.2024 00:33 Ответить
Зовсім щблинділа, арестанта обісцятого в пристойне місце? Хіба що негайно схопити та у Гагу
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17.06.2024 06:45 Ответить
 
 