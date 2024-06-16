Швейцария не исключает участия Путина в будущих конференциях относительно мира в Украине, несмотря на ордер МУС на его арест, - Амгерд

Президент Швейцарии Виола Амгерд не исключает присутствия диктатора РФ Владимира Путина на дальнейших потенциальных конференциях и переговорах по миру в Украине, несмотря на наличие ордера Международного уголовного суда на его арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

У Амгерд поинтересовались, может ли быть организован приезд Путина в Швейцарию, с учетом выданного МУС ордера на его арест, для дальнейших переговоров относительно мира в Украине. Политик ответила, что это возможно, отметив, что Швейцария может сделать такое исключение. Однако она подчеркнула, что это должно быть решение правительства страны.

"Да, если присутствие государственного деятеля необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение. И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства", - заявила Амгерд.

В свою очередь глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис также сказал, что это возможно.

"Это возможно в соответствии с нашими законами. Конечно, мы должны делать это вместе с МУС, но как принимающее государство - можем сделать исключение из этого", - сказал дипломат.

Напомним, что ранее Кассис заявил, что Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира. Однако он не стал разглашать, что именно обсудят стороны.

Как известно, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

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