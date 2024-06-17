Россияне выбрали новую тактику в Черном море: постоянно держат одну подлодку, которая является носителем крылатых ракет, - ВМС ВСУ

В Черном и Азовском морях находятся три российские подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Одна из них постоянно находится в море и представляет потенциальную угрозу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"В принципе можно сказать, что они не присутствуют в Черном море, но есть два нюанса. Первый - они выбрали формат такого присутствия как подводные лодки", - отметил он.

То есть надводного флота нет, но есть подводные лодки.

Их всего в составе черноморского флота РФ остается по состоянию на сейчас четыре единицы в Азово-черноморском регионе. Из них три являются носителями крылатых ракет. Правда, один из них не выходит в море - возможно, у него есть какие-то технические неисправности", - рассказал Плетенчук.

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Как отметил спикер ВМС ВСУ, в Черном море россияне сейчас выбрали такую тактику: постоянно посменно находится одна подводная лодка.

"Это продолжается уже на протяжении нескольких недель. Если в прошлый раз они вывели Б-871 "Алроса" проекта "Палтус", который не является носителем ракет, то сейчас находится 636 проекта "Варшавянка". Он является носителем крылатых ракет и он в понедельник применял одну ракету по Николаевской области - неудачно", - добавил он.

Кроме того, отметил Плетенчук, в северную часть Черного моря эти подводные лодки с большой долей вероятности зайти вообще не могут.

"Потому что там операционная глубина не позволяет такому классу подводных лодок оперировать в принципе. Поэтому подойти вплотную к нашему побережью незаметно они не смогут", - добавили в ВМС ВСУ.

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