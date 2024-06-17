РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10833 посетителя онлайн
Новости Война
1 024 10

Россияне выбрали новую тактику в Черном море: постоянно держат одну подлодку, которая является носителем крылатых ракет, - ВМС ВСУ

Російський підводний човен

В Черном и Азовском морях находятся три российские подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Одна из них постоянно находится в море и представляет потенциальную угрозу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"В принципе можно сказать, что они не присутствуют в Черном море, но есть два нюанса. Первый - они выбрали формат такого присутствия как подводные лодки", - отметил он.

То есть надводного флота нет, но есть подводные лодки.

Их всего в составе черноморского флота РФ остается по состоянию на сейчас четыре единицы в Азово-черноморском регионе. Из них три являются носителями крылатых ракет. Правда, один из них не выходит в море - возможно, у него есть какие-то технические неисправности", - рассказал Плетенчук.

Читайте также: Враг держит подводные лодки в пунктах базирования под водой, таким образом прячет их от потенциальных ударов, - Плетенчук

Как отметил спикер ВМС ВСУ, в Черном море россияне сейчас выбрали такую тактику: постоянно посменно находится одна подводная лодка.

"Это продолжается уже на протяжении нескольких недель. Если в прошлый раз они вывели Б-871 "Алроса" проекта "Палтус", который не является носителем ракет, то сейчас находится 636 проекта "Варшавянка". Он является носителем крылатых ракет и он в понедельник применял одну ракету по Николаевской области - неудачно", - добавил он.

Кроме того, отметил Плетенчук, в северную часть Черного моря эти подводные лодки с большой долей вероятности зайти вообще не могут.

"Потому что там операционная глубина не позволяет такому классу подводных лодок оперировать в принципе. Поэтому подойти вплотную к нашему побережью незаметно они не смогут", - добавили в ВМС ВСУ.

Читайте также: В Черном море Россия выполняет задачи только подводными лодками, - Плетенчук

Автор: 

подводная лодка (196) Черноморский флот РФ (1561) Черное море (1485) Плетенчук Дмитрий (169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Пiдводний човен в Азовському морi?
показать весь комментарий
17.06.2024 09:33
+1
Мабудь у мексиканського наркокартелю позичили.
показать весь комментарий
17.06.2024 09:52
+1
А вроде у ВСУ имеются подводные дроны, можно запустить туда несколько штук, нефиг шастать..
показать весь комментарий
17.06.2024 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелєрмак його знищить, щоб бути ближче до Запорізької АЕС..
показать весь комментарий
17.06.2024 09:03 Ответить
Потрібні для ВМС ЗСУ підводні дрони з ШІ, щоби вирахувати і знищити підводний човен ворога.
показать весь комментарий
17.06.2024 09:08 Ответить
Пiдводний човен в Азовському морi?
показать весь комментарий
17.06.2024 09:33 Ответить
Мабудь у мексиканського наркокартелю позичили.
показать весь комментарий
17.06.2024 09:52 Ответить

А дехто навіть не зрозуміє цього.
показать весь комментарий
17.06.2024 09:53 Ответить
Готовиться к стадии крейсера москва
показать весь комментарий
17.06.2024 09:54 Ответить
А вроде у ВСУ имеются подводные дроны, можно запустить туда несколько штук, нефиг шастать..
показать весь комментарий
17.06.2024 10:02 Ответить
Значить, треба дронами доставити морські міни та встановити на виході з бази підводних човнів.
показать весь комментарий
17.06.2024 10:31 Ответить
В момент запуску човен знаходиться біля самої поверхні і демаскує себе для удару згори.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:14 Ответить
От що би нам не завадило - катери з глибинними бомбами, що працюють за наводкою
протичовнових маяків.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:26 Ответить
 
 