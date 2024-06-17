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Оккупанты перевели часть флота РФ из Новороссийска в Азовское море: там находится группировка из 8 кораблей, - ВМС ВСУ

Чорноморський флот РФ

Российские захватчики перебросили часть своих кораблей в Азовское море, поскольку считают эту территорию более безопасной из-за контроля над всем побережьем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, основная тактика врага за последние полгода сводилась к тому, что российские корабли прятались на базе в Новороссийске и на базе в Севастополе.

После уничтожения ракетного корабля "Аскольд", россияне вывели из Севастополя еще шесть единиц. В частности, они решили перевести в Азовское море еще несколько кораблей из Новороссийска.

Читайте: РФ вывела все корабли из акватории Черного и Азовского морей, в Средиземном держит 4 корабля, - ВМС

Какие корабли враг держит в Азовском море?

Сейчас в акватории расположены восемь кораблей, в том числе три носителя крылатых ракет проекта "Буян-М" и три больших десантных корабля.

"Вероятнее всего, их перевели туда с целью возобновления учебного процесса. Потому что там десантироваться им некуда - к сожалению, там все побережье оккупировано россиянами", - добавил Плетенчук.

По словам представителя ВМС, враг, вероятно, чувствует себя безопаснее в Азовском море, поскольку Керченский пролив является препятствием для беспилотников. В частности, россияне используют тактику прикрытия гражданскими судами.

"Однако верифицированной информации, почему они переместились в Азовское море, пока нет. Это лишь предположения и версии, исходя из действий противника", - добавил Плетенчук.

Также читайте: Оккупационные власти распродают "инвесторам" из России землю вдоль побережья Азовского моря

Автор: 

Азовское море (1604) корабль (2042) Черноморский флот РФ (1561) Плетенчук Дмитрий (169)


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від атакамсів не сховаються
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17.06.2024 09:30 Ответить
Поміняють порт прописки на Бердянськ?
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17.06.2024 09:49 Ответить
 
 