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Новости
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Угроза высадки морского десанта РФ на Юге совершенно отсутствует. Для этого у врага нет соответствующих мощностей, - ВМС ВСУ

Чорноморський флот РФ

По состоянию на сейчас угрозы высадки морского российского десанта в южных регионах Украины нет. Российские оккупанты не имеют соответствующих мощностей и возможности подойти к украинским берегам.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Надо понимать, что, во-первых, десантные возможности врага сильно снижены. Из 14 кораблей в строю остается пять. Во-вторых, подойти к нашему берегу они не могут", - отметил он.

Плетенчук отметил, что большие корабли оккупантов не такие быстрые, поэтому это делает их легкой мишенью.

"Они могут попробовать, но чем это закончится все знают: высадятся они на берег - их там всех поубивают, плюс там все заминировано", - отметил представитель ВМС.

Читайте: 28 кораблей РФ уничтожены и повреждены Силами обороны, - Плетенчук

В то же время он отметил, что операции по десантированию являются самым сложным типом морских операций, которые обычно не проводятся отдельно, а выполняются в составе общевойсковой операции.

"Когда, например, одновременно наступает большая группировка с суши, а с моря надо поддержать эти усилия, растянуть силы противника", - добавил Плетенчук.

В ВМС также рассказали, что в начале широкомасштабного вторжения россияне подобным образом пытались провести свои операции, когда подошли к берегам Украины, осуществляя попытку обойти по суше Николаев через Вознесенск, и зайти в Одесскую область, чтобы вообще отрезать Украину от моря.

"Но потом они откатились от Николаева и эта операция потеряла смысл", - добавил Плетенчук.

Также читайте: Оккупанты перевели часть флота РФ из Новороссийска в Азовское море: там находится группировка из 8 кораблей, - ВМС ВСУ

Автор: 

армия РФ (19387) ВМС (1474) Черноморский флот РФ (1561) Плетенчук Дмитрий (169)


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Топ комментарии
+6
Как под Харьковом было заминировано?
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17.06.2024 11:34
+3
щось, сьогодні, день новинного трешу!
який, в сраку, десант, коли ми знищили увесь чорноморський флот?
ну, нам таке, у вуха сцяли.
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17.06.2024 11:33
+2
Його спитали про можливість десанту - він відповів. Нащо задавати таке дурнувате питання - це вже до журналістів, що брали інтерв'ю.
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17.06.2024 11:46
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Правила форума Совет форумчан
щось, сьогодні, день новинного трешу!
який, в сраку, десант, коли ми знищили увесь чорноморський флот?
ну, нам таке, у вуха сцяли.
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17.06.2024 11:33 Ответить
Сцять в ухи тільки тим, хто під сцяки вуха підставляє. А нам ГШ повідомляв про знищення конкретних кораблів і ми рахуємо - щє тільки половина чф рф знищена за цими повідомленнями.
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17.06.2024 11:42 Ответить
Якщо 2 роки тому не змогли,то тепер і поготів.Тому це просто показуха,не бійтесь,все буде добре
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17.06.2024 12:33 Ответить
Как под Харьковом было заминировано?
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17.06.2024 11:34 Ответить
а під Харьковом і було заміновано. Російський нахрюк не зміг дійти до "під Харьковом".
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17.06.2024 11:46 Ответить
це https://www.rbc.ua/rus/news/dmitro-pletenchuk-vms-tretina-chornomorskogo-1718561443.html інтерв'ю речника ВМС, яке він має відношення до Харкова
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17.06.2024 12:43 Ответить
Статьєх зелєрмак, виконує задачі Оманських інвесторів з московії щодо України!

17.‎06.‎2024 842 доба війни 77 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
«Ви запитуєте, що буде з РФ на другому саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їхня присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну" Президент України Володимир Зеленський на заключній пресконференції Глобального саміту миру. Швейцарія

Отак Зеленський збирається легалізувати свої таємні домовленості з Путіним.

Призначені Зеленським для ЗСУ "штабні генії" програли Герасимову вже в першому раунді і почали перекидати додаткові сили , не розгледівши вторинність Харківського наступу ЗС РФ і фактичне виконання ним основного завдання - наближення до Харкова в зону досяжності артилерійськко-мінометних систем. Насправді головним напрямом атаки ЗС РФ залишається Донецька агломерація, де вони мають перевагу і активно просуваються.
Співпадіння??? (С)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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17.06.2024 11:35 Ответить
це за шо ?
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17.06.2024 12:45 Ответить
Не речник,а лектор для "малюків".
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17.06.2024 11:37 Ответить
Його спитали про можливість десанту - він відповів. Нащо задавати таке дурнувате питання - це вже до журналістів, що брали інтерв'ю.
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17.06.2024 11:46 Ответить
як на речника, то він доволі обізнаний, ситуацію по морю знає
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17.06.2024 12:47 Ответить
для кого такая аналитика? для бабок зашуганных в селе которые раз в месяц тв или радио включают и оторванны от инфы?это было понятно уже через полгода войны.
заманали эти капитаны очевидности
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17.06.2024 11:46 Ответить
А як взагалі розшифровується РБК-Україна? Особливо цікавить буква "Р".
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17.06.2024 11:51 Ответить
РосбізнесКонсалт
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17.06.2024 12:23 Ответить
«РБК-Україна» - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від «РосБізнесКонсалтинг»
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17.06.2024 12:23 Ответить
Якраз це і бентежить,бо там де неочік
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17.06.2024 13:13 Ответить
Та годі! Вже витратили мільярди на побудову укріплень на межі миколаївської та одеської областей, та вздовж траси Т1606 Одеса- Порт Аненталь(Южний). Все щільно заставлене бетоними їжаками, а тому числі узбережжя. Грошенята засвоєні
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17.06.2024 19:07 Ответить
 
 