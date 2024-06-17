Угроза высадки морского десанта РФ на Юге совершенно отсутствует. Для этого у врага нет соответствующих мощностей, - ВМС ВСУ

По состоянию на сейчас угрозы высадки морского российского десанта в южных регионах Украины нет. Российские оккупанты не имеют соответствующих мощностей и возможности подойти к украинским берегам.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Надо понимать, что, во-первых, десантные возможности врага сильно снижены. Из 14 кораблей в строю остается пять. Во-вторых, подойти к нашему берегу они не могут", - отметил он.

Плетенчук отметил, что большие корабли оккупантов не такие быстрые, поэтому это делает их легкой мишенью.

"Они могут попробовать, но чем это закончится все знают: высадятся они на берег - их там всех поубивают, плюс там все заминировано", - отметил представитель ВМС.

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В то же время он отметил, что операции по десантированию являются самым сложным типом морских операций, которые обычно не проводятся отдельно, а выполняются в составе общевойсковой операции.

"Когда, например, одновременно наступает большая группировка с суши, а с моря надо поддержать эти усилия, растянуть силы противника", - добавил Плетенчук.

В ВМС также рассказали, что в начале широкомасштабного вторжения россияне подобным образом пытались провести свои операции, когда подошли к берегам Украины, осуществляя попытку обойти по суше Николаев через Вознесенск, и зайти в Одесскую область, чтобы вообще отрезать Украину от моря.

"Но потом они откатились от Николаева и эта операция потеряла смысл", - добавил Плетенчук.

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