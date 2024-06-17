Угроза высадки морского десанта РФ на Юге совершенно отсутствует. Для этого у врага нет соответствующих мощностей, - ВМС ВСУ
По состоянию на сейчас угрозы высадки морского российского десанта в южных регионах Украины нет. Российские оккупанты не имеют соответствующих мощностей и возможности подойти к украинским берегам.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.
"Надо понимать, что, во-первых, десантные возможности врага сильно снижены. Из 14 кораблей в строю остается пять. Во-вторых, подойти к нашему берегу они не могут", - отметил он.
Плетенчук отметил, что большие корабли оккупантов не такие быстрые, поэтому это делает их легкой мишенью.
"Они могут попробовать, но чем это закончится все знают: высадятся они на берег - их там всех поубивают, плюс там все заминировано", - отметил представитель ВМС.
В то же время он отметил, что операции по десантированию являются самым сложным типом морских операций, которые обычно не проводятся отдельно, а выполняются в составе общевойсковой операции.
"Когда, например, одновременно наступает большая группировка с суши, а с моря надо поддержать эти усилия, растянуть силы противника", - добавил Плетенчук.
В ВМС также рассказали, что в начале широкомасштабного вторжения россияне подобным образом пытались провести свои операции, когда подошли к берегам Украины, осуществляя попытку обойти по суше Николаев через Вознесенск, и зайти в Одесскую область, чтобы вообще отрезать Украину от моря.
"Но потом они откатились от Николаева и эта операция потеряла смысл", - добавил Плетенчук.
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який, в сраку, десант, коли ми знищили увесь чорноморський флот?
ну, нам таке, у вуха сцяли.
17.06.2024 842 доба війни 77 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
«Ви запитуєте, що буде з РФ на другому саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їхня присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну" Президент України Володимир Зеленський на заключній пресконференції Глобального саміту миру. Швейцарія
Отак Зеленський збирається легалізувати свої таємні домовленості з Путіним.
Призначені Зеленським для ЗСУ "штабні генії" програли Герасимову вже в першому раунді і почали перекидати додаткові сили , не розгледівши вторинність Харківського наступу ЗС РФ і фактичне виконання ним основного завдання - наближення до Харкова в зону досяжності артилерійськко-мінометних систем. Насправді головним напрямом атаки ЗС РФ залишається Донецька агломерація, де вони мають перевагу і активно просуваються.
Співпадіння??? (С)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
заманали эти капитаны очевидности