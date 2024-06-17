Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часова Яра, Старомайорска, Работино, Крынков, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почти неделю работает на Восточном фронте в частях различных группировок, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Где армия РФ концентрирует основные усилия?
По его словам, характер действий противника существенно не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском оперативных направлениях проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны.
Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часова Яра, Старомайорска, Работино, Крынков и островов в прибрежной части левого берега Днепра", - отметил Сырский.
Главком отметил, что цель его работы - изучение обстановки, помощь командирам бригад в организации боевых действий, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов, усиление резервами и тому подобное.
"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться.
Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям", - пишет он.
ВСУ взяли в плен 4 оккупантов
Сырский подчеркнул, что по всему фронту от Харькова до Крынков наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу.
"В частности, на днях, в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов. Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой. Спасибо ему и всем другим защитникам и защитницам Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу", - резюмирует главнокомандующий ВСУ.
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А його демонстративне "перебування на передовій "- чистої води показуха для лохів (як Зеленського на різних "самітах", екскурсіях, гастролях і і відосіках). Головнокомандувач не повинен сидіти в окопах і бліндажах, то робота його підлеглих. Головнокомандувач, що виконує роботу своїх підлеглих - не командир і тим визнає, що не справляється зі своїми прямими обов"язками.
Власне з цією метою його і поставили.
Чекаємо на серіал, від ОПУшних братів шиферів-недостріляних, «засідання СТАВКИ із запареної мівіни»!!…
Толку від неї, ніякого, але ж шкоди, для Національних інтересів України…,
Захисники України, можуть доказати по пальцях!!!
Тому привладні, і крутять ПРОСТРОЧЕНИМ з 21 травня хвостом, «згідно» з РИГламентом ВРУ та КМУ, щоб відтермінувати відповідальність, за ОСОБИСТУ бездіяльність, що призвела до численної загибелі Українців і втрати територій України!!
Слава Україні!!
Але ж для чого було "колотитися"зі зміною командувача ОСУВ ХОРТИЦЯ Сирського - на Содоля, щоб потім , через голову Содоля, напряму працювати в бригадах!? Це що, так засів у голові стиль Жукова чи це таке " розуміння" стандартів НАТО?
До уваги Верховного:
якщо Головком ЗСУ так тяжіє до мікроменеджменту, що тижнями, напряму, "допомагає" комбригам - через голови командувачів ОСУВ та ОТУ, - можливо для справи було би доцільно:
1) зняти з посади діючих командувачів ОСУВ та ОТУ як таких, що вийшли з довіри Головкома (!);
2) призначити генерала Сирського на посаду одного з ОТУ (в складі ОСУВ ХОРТИЦЯ);
3) призначити командувачем ОСУВ ХОРТИЦЯ генерала Забродського або генерала Кривоноса.
Скільки ж можна насаджувати в ЗСУ "жуковщину" та совок!