Новый глава оборонного комитета Бундестага Фабер посетил Донбасс и Харьковскую область: Лично выяснил насущные потребности и проблемы военных

Новый председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер посетил с рабочим визитом Донбасс и Харьковскую область.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Новоизбранный Председатель Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер по моему приглашению приехал на Донбасс и Харьковщину, чтобы лично выяснить текущие потребности и проблемы военных. Это его первая зарубежная поездка в новом качестве, и сразу в Украину, хотя по традиции новоизбранные председатели Комитета обороны Германии свой первый визит осуществляют в страну-соседа", - говорится в сообщении.

По словам Чернева, во время визита "максимально погрузились в кучу практических вопросов вплоть до качества отдельных видов снарядов для немецких САУ и деталей, которые крайне необходимы для ремонта техники".

"Выявили определенные критические проблемы, которые нужно решать немедленно, и Маркус пообещал по возвращении в Германию оперативно помочь", - подытожил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если сократить поддержку Украины, войска РФ будут стоять на польской границе – Бербок