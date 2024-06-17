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Новый глава оборонного комитета Бундестага Фабер посетил Донбасс и Харьковскую область: Лично выяснил насущные потребности и проблемы военных

Новий глава оборонного комітету Бундестагу Фабер відвідав Донбас і Харківщину

Новый председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер посетил с рабочим визитом Донбасс и Харьковскую область.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Новоизбранный Председатель Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер по моему приглашению приехал на Донбасс и Харьковщину, чтобы лично выяснить текущие потребности и проблемы военных. Это его первая зарубежная поездка в новом качестве, и сразу в Украину, хотя по традиции новоизбранные председатели Комитета обороны Германии свой первый визит осуществляют в страну-соседа", - говорится в сообщении.

По словам Чернева, во время визита "максимально погрузились в кучу практических вопросов вплоть до качества отдельных видов снарядов для немецких САУ и деталей, которые крайне необходимы для ремонта техники".

"Выявили определенные критические проблемы, которые нужно решать немедленно, и Маркус пообещал по возвращении в Германию оперативно помочь", - подытожил парламентарий.

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Автор: 

Германия (6987) Бундестаг (224) Чернев Егор (106)


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Ці ось церемоніальні візити під камери для з'ясування потреб... Усе одно як "мер міста пройшовся центральною вулицею від свого броньованого мерса до мерії й обговорив із жителями їхні проблеми та потреби"

Ті, хто справді має потреби, сидять у таких місцях, куди ви доїхати можете тільки в один кінець. Тому ніхто й не буде намагатися
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17.06.2024 13:01 Ответить
у вас дуже абстрактне уявлення про те, що взагалі відбувається.

Ніхто не "сидить у місцях", йде постійний двіж, когось вивозять в стабпункти, когось замінюють, хтось тачки і дрони везе, хтось міни, зустріти бійців які розбираються в потребах "на нулі" можна не тільки "на нулі".
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17.06.2024 13:26 Ответить
Зьясував?

Тоді питання- де Тауруси?!
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17.06.2024 14:06 Ответить
 
 