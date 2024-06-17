Новый глава оборонного комитета Бундестага Фабер посетил Донбасс и Харьковскую область: Лично выяснил насущные потребности и проблемы военных
Новый председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер посетил с рабочим визитом Донбасс и Харьковскую область.
Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.
"Новоизбранный Председатель Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер по моему приглашению приехал на Донбасс и Харьковщину, чтобы лично выяснить текущие потребности и проблемы военных. Это его первая зарубежная поездка в новом качестве, и сразу в Украину, хотя по традиции новоизбранные председатели Комитета обороны Германии свой первый визит осуществляют в страну-соседа", - говорится в сообщении.
По словам Чернева, во время визита "максимально погрузились в кучу практических вопросов вплоть до качества отдельных видов снарядов для немецких САУ и деталей, которые крайне необходимы для ремонта техники".
"Выявили определенные критические проблемы, которые нужно решать немедленно, и Маркус пообещал по возвращении в Германию оперативно помочь", - подытожил парламентарий.
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Ті, хто справді має потреби, сидять у таких місцях, куди ви доїхати можете тільки в один кінець. Тому ніхто й не буде намагатися
Ніхто не "сидить у місцях", йде постійний двіж, когось вивозять в стабпункти, когось замінюють, хтось тачки і дрони везе, хтось міни, зустріти бійців які розбираються в потребах "на нулі" можна не тільки "на нулі".
Тоді питання- де Тауруси?!