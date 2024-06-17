УЕФА хочет запретить российские флаги на игре сборной Украины с Румынией на Евро-2024, - AP
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить демонстрацию российского флага на матче чемпионата Европы между сборными Украины и Румынии.
Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.
"УЕФА хочет запретить российские флаги на стадионе, когда Украина будет играть свою первую игру чемпионата Европы в понедельник после того, как их несколько раз вывешивали на трибунах во время других матчей", - говорится в материале.
В УЕФА заявили, что сотрудники службы безопасности будут пытаться перехватывать и убирать российские флаги на стадионе в Мюнхене, где Украина сыграет с Румынией 17 июня в матче группового этапа Евро-2024.
УЕФА отстранила российские команды от международных соревнований через несколько дней после начала военного вторжения РФ в Украину.
В то же время, как отмечает издание, российские граждане могли купить билеты на матчи Евро-2024. Флаг РФ вывешивался на некоторых из первых матчей группового этапа, в частности в Мюнхене в прошлую пятницу рядом с флагами Шотландии на стартовой игре против Германии.
Несколько российских флагов также были замечены среди болельщиков Сербии во время игры их национальной команды против Англии в воскресенье в Гельзенкирхене.
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Яка же ця УЕФА продажна.
Так, головний рашистський спортивний телеканал "Матч ТВ" злякався транслювати поєдинки збірної України на Євро-2024.
Сьонодні, 17 червня, українська команда зіграє свій перший матч на поточному чемпіонаті Європи, підопічним Сергія Реброва протистоятиме збірна Румунії. І цього поєдинку немає в програмній сітці як безкоштовного на пітьмі "Матч ТБ", так і в програмних сітках платних телеканалів, що входять до його структури.
Поєдинків збірної України не буде в ефірі "Матч ТВ" не лише на стадії групового раунду, а й на ранній стадії плей-офф, якщо українська команда проб'ється туди. При цьому пропагандисти перебувають у розгубленості і збентеженні, моделюючи ситуацію, за якої Україна пройде у півфінал чи фінал. Що робити з трансляціями вирішальних матчів, якщо у них зіграє українська збірна, на телеканалі не знають.
Права на показ Євро-2024 на пітьмі має ще й платний стрімінговий сервіс "Okko", що належить "Сбербанк". Там від показів матчів української команди не відмовилися. При цьому в анонсі поєдинку Румунія - Україна жодного слова не сказано про нашу збірну. "Открываем для себя сборную Румынии: первое место в отборе и агрессивный футбол" - коротко йдеться у прев'ю.
Крім того, на заставці до матчу футболіста збірної України Артема Довбика розмістили за румунським гравцем, щоб не демонструвати українську символіку.
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-ці ганчірки треба класти на вході в туалети
щоби люди виходячи ноги витирали
Злочинці московські, повинні бути ЗНИЩЕНІ і прикопані, у канаві за містом!
Усе інше, то пустопорожні теревені, як про зрив мобілізації в Україні, проплачених агентів орків!
Слава Україні!
кацапи-людожери - це майже невиліковне і надовго.. ножем пирнути, хату спалити чи отрути підлити - це по-скрепнокацапськи
Сам вихід Румунії у фінальну стадію ЄВРО-2024 став сюрпризом для багатьох, але в цій грі вони зовсім не виглядали аутсайдерами.