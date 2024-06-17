УЕФА хочет запретить российские флаги на игре сборной Украины с Румынией на Евро-2024, - AP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить демонстрацию российского флага на матче чемпионата Европы между сборными Украины и Румынии.

Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.

"УЕФА хочет запретить российские флаги на стадионе, когда Украина будет играть свою первую игру чемпионата Европы в понедельник после того, как их несколько раз вывешивали на трибунах во время других матчей", - говорится в материале.

В УЕФА заявили, что сотрудники службы безопасности будут пытаться перехватывать и убирать российские флаги на стадионе в Мюнхене, где Украина сыграет с Румынией 17 июня в матче группового этапа Евро-2024.

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УЕФА отстранила российские команды от международных соревнований через несколько дней после начала военного вторжения РФ в Украину.

В то же время, как отмечает издание, российские граждане могли купить билеты на матчи Евро-2024. Флаг РФ вывешивался на некоторых из первых матчей группового этапа, в частности в Мюнхене в прошлую пятницу рядом с флагами Шотландии на стартовой игре против Германии.

Несколько российских флагов также были замечены среди болельщиков Сербии во время игры их национальной команды против Англии в воскресенье в Гельзенкирхене.

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