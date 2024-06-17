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УЕФА хочет запретить российские флаги на игре сборной Украины с Румынией на Евро-2024, - AP

УЄФА хоче заборонити російські прапори на матчі Україна - Румунія

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить демонстрацию российского флага на матче чемпионата Европы между сборными Украины и Румынии.

Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.

"УЕФА хочет запретить российские флаги на стадионе, когда Украина будет играть свою первую игру чемпионата Европы в понедельник после того, как их несколько раз вывешивали на трибунах во время других матчей", - говорится в материале.

В УЕФА заявили, что сотрудники службы безопасности будут пытаться перехватывать и убирать российские флаги на стадионе в Мюнхене, где Украина сыграет с Румынией 17 июня в матче группового этапа Евро-2024.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Игроки национальной сборной по футболу записали ролик к началу Евро-2024: "Наши города хотели бы принимать Евро, но они борются за свободу!". ВИДЕО

УЕФА отстранила российские команды от международных соревнований через несколько дней после начала военного вторжения РФ в Украину.

В то же время, как отмечает издание, российские граждане могли купить билеты на матчи Евро-2024. Флаг РФ вывешивался на некоторых из первых матчей группового этапа, в частности в Мюнхене в прошлую пятницу рядом с флагами Шотландии на стартовой игре против Германии.

Несколько российских флагов также были замечены среди болельщиков Сербии во время игры их национальной команды против Англии в воскресенье в Гельзенкирхене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь будет транслировать Евро-2024 без разрешения УЕФА

Автор: 

спорт (2429) УЕФА (342) футбол (3586)


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Топ комментарии
+19
Не треба забороняти. Дозвольте давати прапороносцям кизди, згодовувати їм іх ганчірки і запихати флагштоки в сраку. І всі отримають масу задоволення.
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17.06.2024 15:02
+15
На сортирах на стадіоні повісьте на додаток до напису "срать и ссать тута"
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17.06.2024 15:02
+3
це не правильно
-ці ганчірки треба класти на вході в туалети
щоби люди виходячи ноги витирали
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17.06.2024 15:24
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Не треба забороняти. Дозвольте давати прапороносцям кизди, згодовувати їм іх ганчірки і запихати флагштоки в сраку. І всі отримають масу задоволення.
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17.06.2024 15:02 Ответить
На сортирах на стадіоні повісьте на додаток до напису "срать и ссать тута"
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17.06.2024 15:02 Ответить
Міжнародна організація здорової людини - УЄФА; міжнародні організації хворого суспільства - МОК, ООН…
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17.06.2024 15:09 Ответить
ТІЛЬКИ НА ЦЕЙ МАТЧ?!
Яка же ця УЕФА продажна.
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17.06.2024 15:10 Ответить
прапор власова на Євро-2024?
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17.06.2024 15:11 Ответить
Прорашистське гасло "Спорт - вне политики" - суцільна фальш.
Так, головний рашистський спортивний телеканал "Матч ТВ" злякався транслювати поєдинки збірної України на Євро-2024.
Сьонодні, 17 червня, українська команда зіграє свій перший матч на поточному чемпіонаті Європи, підопічним Сергія Реброва протистоятиме збірна Румунії. І цього поєдинку немає в програмній сітці як безкоштовного на пітьмі "Матч ТБ", так і в програмних сітках платних телеканалів, що входять до його структури.
Поєдинків збірної України не буде в ефірі "Матч ТВ" не лише на стадії групового раунду, а й на ранній стадії плей-офф, якщо українська команда проб'ється туди. При цьому пропагандисти перебувають у розгубленості і збентеженні, моделюючи ситуацію, за якої Україна пройде у півфінал чи фінал. Що робити з трансляціями вирішальних матчів, якщо у них зіграє українська збірна, на телеканалі не знають.
Права на показ Євро-2024 на пітьмі має ще й платний стрімінговий сервіс "Okko", що належить "Сбербанк". Там від показів матчів української команди не відмовилися. При цьому в анонсі поєдинку Румунія - Україна жодного слова не сказано про нашу збірну. "Открываем для себя сборную Румынии: первое место в отборе и агрессивный футбол" - коротко йдеться у прев'ю.
Крім того, на заставці до матчу футболіста збірної України Артема Довбика розмістили за румунським гравцем, щоб не демонструвати українську символіку.

https://www.dialog.ua/images/content/6e7344253fb09ac37497111ac530217f.jpg
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17.06.2024 15:13 Ответить
це не правильно
-ці ганчірки треба класти на вході в туалети
щоби люди виходячи ноги витирали
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17.06.2024 15:24 Ответить
Рашиські так звані прапори треба заборонити на всіх матчах Євро ,країна яка убиває українців ,руйнує міста і села в Україні , не місце цій триколірній ганчірці на Євро 2024.
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17.06.2024 15:25 Ответить
Про які триколора, може йти розмова, від країни московії, воєнного злочинця, убивць Українців, ….
Злочинці московські, повинні бути ЗНИЩЕНІ і прикопані, у канаві за містом!
Усе інше, то пустопорожні теревені, як про зрив мобілізації в Україні, проплачених агентів орків!
Слава Україні!
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17.06.2024 15:26 Ответить
расейской сборной на соревнованиях нет. На матче сборных Украины и Румынии хотят вывесить триколорные тряпки??? Ну это совсем ипанутым нужно быть
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17.06.2024 16:04 Ответить
Эти флаги власовцев москалей надо действительно запретить.
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17.06.2024 16:25 Ответить
..а хіба це досі не "само собою" і потрібні окремі-додаткові закони-укази?
кацапи-людожери - це майже невиліковне і надовго.. ножем пирнути, хату спалити чи отрути підлити - це по-скрепнокацапськи
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17.06.2024 16:52 Ответить
З такою грою збірна України краще взагалі б на Євро не їхала. Ганьба моторошна. На радість кацапні.
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17.06.2024 17:27 Ответить
На жаль, українці, в яких грають зірки європейського масштабу, несподівано зазнали нищівної поразки з рахунком 0:3 від збірної Румунії, яка не блищала зірками, але показала енергійний, організований футбол.

Сам вихід Румунії у фінальну стадію ЄВРО-2024 став сюрпризом для багатьох, але в цій грі вони зовсім не виглядали аутсайдерами.
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18.06.2024 11:10 Ответить
 
 