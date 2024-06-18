"Суд" РФ приговорил украинку Любашенко к 12 годам заключения за украинский гимн и воздушные шарики с бело-сине-белым флагом, - СМИ

Второй Западный окружной военный "суд" в Москве приговорил украинку Кристину Любашенко к 12 годам лишения свободы за антивоенную запись и гимн Украины, которые звучали из окна квартиры, а также запуск воздушных шариков с бело-сине-белым флагом легиона "Свобода России". Ее обвинили в распространении "военных фейков" и участии в террористической организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

Что известно об украинке Любашенко?

Кристина Любашенко жила в Киеве с больной раком матерью, дедушкой с деменцией и двумя дочерьми. После полномасштабного вторжения России в Украину семья сбежала в Швейцарию и получила там убежище. Но денег на жизнь им едва хватало.

Однажды Любашенко познакомилась с соседом, по имени Виталий Юрченко, который, по словам адвоката, "выдавал себя за беженца из Украины". Тот попросил женщину поехать в Москву и за деньги провести там "мирную акцию против войны": запустить в небо желто-синие шарики.

Украинка Кристина Любашенко в суде в Москве

По ее словам, он "выдавал себя за беженца из Украины", сначала давал деньги в долг, а потом попросил поехать в Москву и за вознаграждение провести там акцию протеста против войны: запустить в небо желто-синие воздушные шарики.

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Юрченко купил ей билеты в один конец, снимал квартиру в Долгопрудном, давал ей поручения и тщательно контролировал передвижения женщины.

Украинка была под давлением угроз и шантажа Юрченко

Любашенко прибыла в Москву 5 мая 2023 года. После этого Юрченко потребовал от нее выставить из окна квартиры колонки с антивоенной речью.

Любашенко рассказывает, что сначала не хотела этого делать, но ее знакомый начал угрожать, что сообщит в органы опеки о дочерях, которых она оставила в Швейцарии, и их заберут в детский дом.

По словам защитницы, переписка, во время которой Юрченко шантажировал женщину, есть в материалах дела.

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Задержание Любашенко

Украинка была вынуждена согласиться. 8 мая она выставила на окне колонки с записями против войны, а потом поехала на Воробьевы горы запускать шарики.

К шарикам, по замыслу организатора, должен был быть прикреплен бело-сине-белый флаг, который тот назвал "флагом мира". Любашенко запустила белые шарики с куском ткани, и ее сразу же задержали.

Суд над украинкой

По версии следствия, за запись с антивоенной речью и гимном Украины против Любашенко возбудили уголовное дело о распространении военных "фейков" (пункты "б" и "д" части 2 статьи 207.3 УК).

Запуск шариков с бело-сине-белым флагом следствие расценило как участие в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК): этот флаг используют многие российские антивоенные активисты, но силовики считают его флагом легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины, а в России признан террористической организацией.

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Рассмотрение дела Любашенко длилось всего два дня.

В суде допросили оперативника из Центра по противодействию экстремизму, который задерживал Любашенко. По словам полицейского, он заранее получил от руководства информацию, что "некое лицо будет устраивать протестную акцию" в Москве.

"Медиазона" предполагает, что, вероятно, дело Любашенко было провокацией силовиков.

Украинка Кристина не признала себя виновной: "Как это дело появилось, я думаю, вам всем понятно".

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