РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11737 посетителей онлайн
Новости
7 574 30

"Суд" РФ приговорил украинку Любашенко к 12 годам заключения за украинский гимн и воздушные шарики с бело-сине-белым флагом, - СМИ

Російський суд засудив українку Любашенко за антивоєнні акції

Второй Западный окружной военный "суд" в Москве приговорил украинку Кристину Любашенко к 12 годам лишения свободы за антивоенную запись и гимн Украины, которые звучали из окна квартиры, а также запуск воздушных шариков с бело-сине-белым флагом легиона "Свобода России". Ее обвинили в распространении "военных фейков" и участии в террористической организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

Что известно об украинке Любашенко?

Кристина Любашенко жила в Киеве с больной раком матерью, дедушкой с деменцией и двумя дочерьми. После полномасштабного вторжения России в Украину семья сбежала в Швейцарию и получила там убежище. Но денег на жизнь им едва хватало.

Однажды Любашенко познакомилась с соседом, по имени Виталий Юрченко, который, по словам адвоката, "выдавал себя за беженца из Украины". Тот попросил женщину поехать в Москву и за деньги провести там "мирную акцию против войны": запустить в небо желто-синие шарики.

Російський суд засудив українку Любашенко за антивоєнні акції
Украинка Кристина Любашенко в суде в Москве

По ее словам, он "выдавал себя за беженца из Украины", сначала давал деньги в долг, а потом попросил поехать в Москву и за вознаграждение провести там акцию протеста против войны: запустить в небо желто-синие воздушные шарики.

Читайте также: Экс-заместитель главы Гостаможслужбы Черкасский пытается восстановиться в должности через суд

Юрченко купил ей билеты в один конец, снимал квартиру в Долгопрудном, давал ей поручения и тщательно контролировал передвижения женщины.

Украинка была под давлением угроз и шантажа Юрченко

Любашенко прибыла в Москву 5 мая 2023 года. После этого Юрченко потребовал от нее выставить из окна квартиры колонки с антивоенной речью.

Любашенко рассказывает, что сначала не хотела этого делать, но ее знакомый начал угрожать, что сообщит в органы опеки о дочерях, которых она оставила в Швейцарии, и их заберут в детский дом.

По словам защитницы, переписка, во время которой Юрченко шантажировал женщину, есть в материалах дела.

Читайте: Убийство 9-летней Валерии в Германии: в Праге задержан один из подозреваемых

Задержание Любашенко

Украинка была вынуждена согласиться. 8 мая она выставила на окне колонки с записями против войны, а потом поехала на Воробьевы горы запускать шарики.

К шарикам, по замыслу организатора, должен был быть прикреплен бело-сине-белый флаг, который тот назвал "флагом мира". Любашенко запустила белые шарики с куском ткани, и ее сразу же задержали.

Суд над украинкой

По версии следствия, за запись с антивоенной речью и гимном Украины против Любашенко возбудили уголовное дело о распространении военных "фейков" (пункты "б" и "д" части 2 статьи 207.3 УК).

Запуск шариков с бело-сине-белым флагом следствие расценило как участие в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК): этот флаг используют многие российские антивоенные активисты, но силовики считают его флагом легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины, а в России признан террористической организацией.

Также смотрите: Будут судить мужчину, который запустил фейерверк в Дарницком районе Киева: ему грозит до пяти лет ограничение свободы. ФОТОрепортаж

Рассмотрение дела Любашенко длилось всего два дня.

В суде допросили оперативника из Центра по противодействию экстремизму, который задерживал Любашенко. По словам полицейского, он заранее получил от руководства информацию, что "некое лицо будет устраивать протестную акцию" в Москве.

"Медиазона" предполагает, что, вероятно, дело Любашенко было провокацией силовиков.

Украинка Кристина не признала себя виновной: "Как это дело появилось, я думаю, вам всем понятно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 73-летнему напавшему на волонтера в Киеве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Автор: 

россия (95725) суд (25113) украинцы (3865)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Сколько было таких случаев. Ну думайте головой с кем общаетесь, куда едете ?
Тем более в ********* !!!! Это пи ....ец
показать весь комментарий
18.06.2024 09:06
+10
Настав час брати приклад в кацапів, усіх антиукраїнців кидати за грати , а пізніше в штрафбат! А то церемоняться з так званими попами моспархату, та ще й відпускають їх на підписку, а вони і надалі виконують завдання ФСБ!
показать весь комментарий
18.06.2024 09:22
+9
І до чого тут Буданов?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сколько было таких случаев. Ну думайте головой с кем общаетесь, куда едете ?
Тем более в ********* !!!! Это пи ....ец
показать весь комментарий
18.06.2024 09:06 Ответить
Якийсь маразм. Напевно, знову "геніальна" спецоперація телеведучого Буданова
показать весь комментарий
18.06.2024 09:07 Ответить
І до чого тут Буданов?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:12 Ответить
вась-вась так тупа спалився - Буданов не проводить "спецоперацій"
"спецоперації" проводить ГААЗЬКИЙ педофіл невиєзной дед кабаєв
показать весь комментарий
18.06.2024 12:33 Ответить
Шо куриш?
показать весь комментарий
20.06.2024 11:12 Ответить
На фоні лаптестану навіть гулаг дитячій табір !
показать весь комментарий
18.06.2024 09:08 Ответить
Сильна жінка...
Маю надію довго вона там не сидітиме.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:13 Ответить
так як сильний "Азов".Де він?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:48 Ответить
Ну не там где ты, ищи на передовой
показать весь комментарий
18.06.2024 10:41 Ответить
сильний "АЗОВ" частина його на передовій, в даному випадку мова іде про сильний "АЗОВ" ,котрий рашисти не могли перемогти, а тому "зелені зрадники" просто напросто, брехнею здали його в руки рашистського ката...
показать весь комментарий
18.06.2024 13:18 Ответить
а в чому сила? Не в змозі вижити на всьому готовому в цивілізованій країні?
Чи річ в якійсь незрозумілій силі?
показать весь комментарий
18.06.2024 11:43 Ответить
Настав час брати приклад в кацапів, усіх антиукраїнців кидати за грати , а пізніше в штрафбат! А то церемоняться з так званими попами моспархату, та ще й відпускають їх на підписку, а вони і надалі виконують завдання ФСБ!
показать весь комментарий
18.06.2024 09:22 Ответить
Зе!кодло навпаки пересаджає всіх, хто за незалежну..
показать весь комментарий
18.06.2024 09:24 Ответить
Если мы будем только смотреть
показать весь комментарий
18.06.2024 09:35 Ответить
Що в голові треба мати таке вчудити? Те що я не розумію киян, які повтікали, а тепер жаліються, як погано, але й не повертаються - то таке.

Втекти в одну з найдорожчих країн Європи - випадково?? Причому з хворими рідними..деменція й рак! Вона розраховувала на безоплатну медицину? А залишити дітей з хворими, щоб поїхати до лаптєстану й виконувати ідіотські завдання - то й зовсім десь діагноз як у безуглої..
показать весь комментарий
18.06.2024 09:22 Ответить
Сама винна.Якого дідька поперлась в лаптєстан,там нічого доброго не буде,а наші зараз хвилю підіймуть "наші дюді,наші люді".Головою треба думати наперед,як щось хочеш зробити...Тепер має те, що має...дякуй провокатору юрченко...
показать весь комментарий
18.06.2024 09:24 Ответить
Даже не знаю, что сказать. Скорее всего разработка ФСБ, только не понятно какую роль играла Любашенко, актрисы или совсем безмозглой.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:34 Ответить
якийсь сюр, який не вкладається в голову..., і з цією країною пристойні держави намагаються мати якісь справи та про щось домовлятися..., люди які там живуть це просто тупі барани, або кури, яких годують. а потім з'їдять (використають у війні, для масовки на "виборах", або як "витратний матеріал" для теракту )
показать весь комментарий
18.06.2024 09:56 Ответить
судя по ее мозгам, она претендует на ведущую квартала.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:57 Ответить
Зєля обіцяв їм 2-3 місяці "евакуації" з Азовсталі....

Hochu dodomu

Підконтрольний рф Верховний суд Криму виніс вирок двом співробітникам Державної прикордонної служби України, які в 2018 році брали участь у затриманні російського рибальського судна.
Засудили на 17 років(((
показать весь комментарий
18.06.2024 10:02 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2024 10:06 Ответить
Хм... Ну в поехать в рашку - это перебор)
показать весь комментарий
18.06.2024 10:05 Ответить
...семья сбежала в Швейцарию и получила там убежище. Но денег на жизнь им едва хватало. .. Что за бред? Ее семья получала пособие, ей оплачивали жилье, им хватало денег и на еду и на одежду и т.п.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:46 Ответить
а в Німеччині навіть операції безкоштовно багатьом зробили такі, на які ніяких грошей не вистачило б.
Одному знайомому гемодіаліз роблять вже багато років.
Якщо хтось уіявляє, скільки це може коштувати
показать весь комментарий
18.06.2024 11:40 Ответить
навіть в швейцарії подібне не лікується
показать весь комментарий
18.06.2024 11:37 Ответить
Не бачу в цій справі "хитрого" плану москалів.
Витягнути невідому українку з закордоння, витративши купу грошей, щоб посадити її на 12 років, щоби що? ???
Вона навіть не активний антиросійській діяч і взагалі просто біженка, якій політика до дупи . В Росії своїх антиросійських достатньо. Якби ФСБ треба було би влаштувати показову порку , то взяли би свого, вони то вміють. А так що? Що з неї візьмеш? Ну зіпсували життя українці, ну і що? Кпд надзвичайно малий, простота мінусі навіть. На москалів не схоже з логікою, раціональністю і аналітикою в них завжди ОК.
показать весь комментарий
18.06.2024 12:14 Ответить
Якийсь лейтенент фсб, стане старшим лейтенантом!
І фсьо.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:44 Ответить
Тут скорее какой нибудь подопечный Буданова подсуетился, фсб борется с такими акциями, а не организовывает их
показать весь комментарий
18.06.2024 14:57 Ответить
"Той попросив жінку поїхати в Москву і за гроші провести там "мирну акцію проти війни" - жінку шкода, але після цієї пропозиції у жінки не було питання чому він сам не робить ці акції за гроші.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:09 Ответить
Якшо розуму не має, то хай посидить, відпочине, книжки почитає, а як вийде то буде як Надя-вєртальочіца. Може навіть депутатом в Україні стане!
показать весь комментарий
18.06.2024 14:43 Ответить
 
 