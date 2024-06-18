"Суд" РФ приговорил украинку Любашенко к 12 годам заключения за украинский гимн и воздушные шарики с бело-сине-белым флагом, - СМИ
Второй Западный окружной военный "суд" в Москве приговорил украинку Кристину Любашенко к 12 годам лишения свободы за антивоенную запись и гимн Украины, которые звучали из окна квартиры, а также запуск воздушных шариков с бело-сине-белым флагом легиона "Свобода России". Ее обвинили в распространении "военных фейков" и участии в террористической организации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".
Что известно об украинке Любашенко?
Кристина Любашенко жила в Киеве с больной раком матерью, дедушкой с деменцией и двумя дочерьми. После полномасштабного вторжения России в Украину семья сбежала в Швейцарию и получила там убежище. Но денег на жизнь им едва хватало.
Однажды Любашенко познакомилась с соседом, по имени Виталий Юрченко, который, по словам адвоката, "выдавал себя за беженца из Украины". Тот попросил женщину поехать в Москву и за деньги провести там "мирную акцию против войны": запустить в небо желто-синие шарики.
По ее словам, он "выдавал себя за беженца из Украины", сначала давал деньги в долг, а потом попросил поехать в Москву и за вознаграждение провести там акцию протеста против войны: запустить в небо желто-синие воздушные шарики.
Юрченко купил ей билеты в один конец, снимал квартиру в Долгопрудном, давал ей поручения и тщательно контролировал передвижения женщины.
Украинка была под давлением угроз и шантажа Юрченко
Любашенко прибыла в Москву 5 мая 2023 года. После этого Юрченко потребовал от нее выставить из окна квартиры колонки с антивоенной речью.
Любашенко рассказывает, что сначала не хотела этого делать, но ее знакомый начал угрожать, что сообщит в органы опеки о дочерях, которых она оставила в Швейцарии, и их заберут в детский дом.
По словам защитницы, переписка, во время которой Юрченко шантажировал женщину, есть в материалах дела.
Задержание Любашенко
Украинка была вынуждена согласиться. 8 мая она выставила на окне колонки с записями против войны, а потом поехала на Воробьевы горы запускать шарики.
К шарикам, по замыслу организатора, должен был быть прикреплен бело-сине-белый флаг, который тот назвал "флагом мира". Любашенко запустила белые шарики с куском ткани, и ее сразу же задержали.
Суд над украинкой
По версии следствия, за запись с антивоенной речью и гимном Украины против Любашенко возбудили уголовное дело о распространении военных "фейков" (пункты "б" и "д" части 2 статьи 207.3 УК).
Запуск шариков с бело-сине-белым флагом следствие расценило как участие в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК): этот флаг используют многие российские антивоенные активисты, но силовики считают его флагом легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины, а в России признан террористической организацией.
Рассмотрение дела Любашенко длилось всего два дня.
В суде допросили оперативника из Центра по противодействию экстремизму, который задерживал Любашенко. По словам полицейского, он заранее получил от руководства информацию, что "некое лицо будет устраивать протестную акцию" в Москве.
"Медиазона" предполагает, что, вероятно, дело Любашенко было провокацией силовиков.
Украинка Кристина не признала себя виновной: "Как это дело появилось, я думаю, вам всем понятно".
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Тем более в ********* !!!! Это пи ....ец
"спецоперації" проводить ГААЗЬКИЙ педофіл невиєзной дед кабаєв
Маю надію довго вона там не сидітиме.
Чи річ в якійсь незрозумілій силі?
Втекти в одну з найдорожчих країн Європи - випадково?? Причому з хворими рідними..деменція й рак! Вона розраховувала на безоплатну медицину? А залишити дітей з хворими, щоб поїхати до лаптєстану й виконувати ідіотські завдання - то й зовсім десь діагноз як у безуглої..
Hochu dodomu
Підконтрольний рф Верховний суд Криму виніс вирок двом співробітникам Державної прикордонної служби України, які в 2018 році брали участь у затриманні російського рибальського судна.
Засудили на 17 років(((
Одному знайомому гемодіаліз роблять вже багато років.
Якщо хтось уіявляє, скільки це може коштувати
Витягнути невідому українку з закордоння, витративши купу грошей, щоб посадити її на 12 років, щоби що? ???
Вона навіть не активний антиросійській діяч і взагалі просто біженка, якій політика до дупи . В Росії своїх антиросійських достатньо. Якби ФСБ треба було би влаштувати показову порку , то взяли би свого, вони то вміють. А так що? Що з неї візьмеш? Ну зіпсували життя українці, ну і що? Кпд надзвичайно малий, простота мінусі навіть. На москалів не схоже з логікою, раціональністю і аналітикою в них завжди ОК.
І фсьо.