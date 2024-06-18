Кирби назвал условия для вступления Украины в НАТО: "Сначала они должны выиграть эту войну"

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что для вступления в НАТО Украина должна победить в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сначала они должны выиграть эту войну. И мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они (украинцы. - Ред.) смогут это сделать. А когда война закончится, независимо от того, что они будут иметь границу с Россией, президент США подписал с Украиной двустороннее соглашение по безопасности, чтобы убедиться, что их оборонно-промышленная база имеет все для долгосрочной защиты", - сказал он.

В то же время, отметил Кирби, Джо Байден считает, что Украину в будущем надо принять в НАТО.

"Президент заявил, что, по его мнению, НАТО фигурирует в будущем Украины. Есть много вещей, которые нужно сделать, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой член НАТО до вступления в Альянс. Однако президент твердо верит, что НАТО есть в будущем Украины", - подытожил представитель Белого дома.

Также читайте: Представительница США при НАТО Смит объяснила слова Байдена о "мире в Украине без членства в Альянсе": Украинцы все еще должны выполнить определенную работу, чтобы отвечать критериям