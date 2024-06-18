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Кирби назвал условия для вступления Украины в НАТО: "Сначала они должны выиграть эту войну"

У США назвали умови для вступу України до НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что для вступления в НАТО Украина должна победить в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сначала они должны выиграть эту войну. И мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они (украинцы. - Ред.) смогут это сделать. А когда война закончится, независимо от того, что они будут иметь границу с Россией, президент США подписал с Украиной двустороннее соглашение по безопасности, чтобы убедиться, что их оборонно-промышленная база имеет все для долгосрочной защиты", - сказал он.

В то же время, отметил Кирби, Джо Байден считает, что Украину в будущем надо принять в НАТО.

"Президент заявил, что, по его мнению, НАТО фигурирует в будущем Украины. Есть много вещей, которые нужно сделать, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой член НАТО до вступления в Альянс. Однако президент твердо верит, что НАТО есть в будущем Украины", - подытожил представитель Белого дома.

Также читайте: Представительница США при НАТО Смит объяснила слова Байдена о "мире в Украине без членства в Альянсе": Украинцы все еще должны выполнить определенную работу, чтобы отвечать критериям

Автор: 

США (26889) членство в НАТО (1515) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+7
Хєрасє екзамен на вступ до НАТО.
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18.06.2024 09:19
+7
Де ж Ф-16, де дозвіл бити Атакамс по рашці? Коли при Ющенку ми простилися в НАТО не було ніякої війни. Якби взяли то не було б інтервенції рашистської
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18.06.2024 09:30
+6
Все вірно. Шановний пацієнте, спочатку ви маєте самі видалити свою ракову пухлину , своїми силами, а коли видалите в домашніх умовах, наступного разу можете вже і до онкоцентру звертатися. Допоможемо.
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18.06.2024 09:11
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Все вірно. Шановний пацієнте, спочатку ви маєте самі видалити свою ракову пухлину , своїми силами, а коли видалите в домашніх умовах, наступного разу можете вже і до онкоцентру звертатися. Допоможемо.
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18.06.2024 09:11 Ответить
Взагалі-то вони зараз дають гроші і зброю.
Зброї недостатньо, це правда.
Але ж вони і не повністю дистанціювались від війни.
Мовляв, ви там якось самі, без допомоги, а коли (якщо) переможете - велкам.
Зараз ні в яке НАТО нас не візьмуть.
Тому що дилема: або одразу вступати у прямий конфлікт з росією, або визнавати, що НАТО не може і не буде захищати "кожний дюйм своєї території", що відкриває шлях русні до країн Балтії та Польщі.
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18.06.2024 09:15 Ответить
Коп'ями та стрілами?!

Де зброя, Кірбі? Де ф16? Де довгі ракети? Де Патріоти?!
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18.06.2024 17:17 Ответить
Чому озброєння до України не йде як при ленд лише у WWII, Кірбі?
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18.06.2024 17:19 Ответить
"Спочатку вони повинні виграти цю війну"

Ні, Кірбі!!!
Не «вони»! А «МИ». Разом!
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18.06.2024 17:21 Ответить
Яким ***** - даваите зброю! - Украіна економічно і по людському ресурсу в рази менша рашки
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18.06.2024 09:13 Ответить
Після виборів!
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18.06.2024 09:40 Ответить
Хєрасє екзамен на вступ до НАТО.
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18.06.2024 09:19 Ответить
До чого тут "екзамен"? У НАТО є Статут і там все це чітко прописано. 30 чухали сраку, а тут приспічило?
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18.06.2024 09:44 Ответить
Я в курсі що є Статут, але цитата: «Спочатку вони повинні виграти цю війну.». Не просто закінчити війну з якимось результатом, що достатньо для вступу, а виграти.
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18.06.2024 12:21 Ответить
Якщо програти, то не буде, кому вступати.
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18.06.2024 15:02 Ответить
Тому й екзамен.
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18.06.2024 15:04 Ответить
Вступ України до НАТО не за горами. Візьмемо Владивосток-і ми там!
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18.06.2024 09:22 Ответить
Співпадіння …

gorlis_gorsky (https://gorlis-gorsky.livejournal.com/profile/ https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky ) пише,
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/ 2024 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/06/ 06 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/06/17/ 17 11:10:00 101

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Нульові результати "самміту мира", ЗЕлені жополизи видають за успіх тисячоліття, ідіоти)))

Ось що про Самміт миру пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung: «Зустріч на найвищому рівні у Бюргенштоку не сприяла зміцненню миру. Організатори та учасники намагаються приховати це, але набагато важливіший деякий реалізм».

Висновок для Швейцарії, як приймаючої сторони, простий - вона довела свою спроможність як майданчик для проведення великих дипломатичних заходів і тим самим виставила себе у вигідному світлі. Логістика пройшла гладко, не було жодних небезпечних інцидентів, вдалося уникнути відкритих суперечок між делегаціями. Все це свідчить про організаційний успіх.

Коли ж мова заходить про політичний зміст, відповідь виявляється іншою.
Звичайно, ніхто не очікував серйозного кроку до миру, тим більше, що політичних та військових умов для цього не існує. Але такі зустрічі принаймні здатні подати певний сигнал.
У Бюргенштоку цього не вдалося досягти.
Жодних нових, узгоджених моделей того, як може бути досягнутий мир, не з'явилося.

У підсумковій декларації, туманно і незрозуміло згадується, що Росія має бути залучена до процесу. Але Путін вже дав відповідь на це питання - він хоче вести переговори лише в тому випадку, якщо Україна фактично капітулює та без бою звільнить значні території на південному сході країни.

Політики та дипломати вміють заплющувати очі на подібні протиріччя для того, щоб принаймні уявити «важливий перший крок» у правильному напрямку.
Але в Бюргенштоку не було зроблено жодного «першого кроку».
Це була п'ята зустріч у рамках української «формули миру», просто вперше на рівні глав держав та урядів. Тому Бюргенштокську декларацію слід оцінювати порівняно з попередніми зусиллями.

Помітно, що ухвалений у Швейцарії документ відстає від старіших міжнародних резолюцій. У лютому 2023 року, 141 держава підтримала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка, зокрема, закликала до негайного виведення російських військ із території України.
А тепер, лише 84 держави підтримують значно слабший текст.

Наприклад, формулювання «агресія Росії проти України», обране свого часу, було виключено з проекту Бюргенштокської декларації.

Проте слід вітати той факт, що саміт чітко визнав територіальну цілісність України як основу майбутнього миру. Тому токсична вимога територіальних компромісів, рішення, заснованого на принципі «земля в обмін на мир», не мали шансів.

Надії на залучення низки впливових країн з економікою, що розвивається, не виправдалися.Відсутність Бразилії, ПАР і насамперед Індії, які надіслали лише делегації низького рангу та відкинули підсумкову декларацію, є серйозною невдачею. Відсутність Байдена також позбавила захід очікуваної ваги, внаслідок чого різні високопоставлені політики обмежилися кількома годинами присутності.

Лише 56 країн продемонстрували повну готовність взяти участь у заході на рівні глав держави чи уряду. При цьому, 40 із них належать до демократичного Заходу.

За винятком Аргентини та Кенії, з решти 16 країн не було жодного політичного важкоатлета. Таким чином, у пошуках миру домінує західний блок, який насилу тягне за собою незначну кількість африканських та азіатських країн. Негативний вплив Китаю на задньому плані тут явно помітний.

Подібна конференц-дипломатія - не найкращий спосіб досягнення миру.
Набагато переконливіше зміцнити Україну у військовому та економічному плані, щоб вона могла протистояти Росії та не була анексована нею.
____________________________________________________
І от на фоні явного провала Самміта, жополизи Вови ЗЕ, зовсім довбанулися, і видають отаку брехню:


ЗЕбіли, вам назвати СПРАВЖНІ ПОДІЇ ТИСЯЧОЛІТТЯ?
Дмитро Калинчук:
"Та легко назву. І навіть не одне, а відразу три події:

- отримання Україною безвізу
- отримання Україною статусу країни-аспіранта в НАТО
- отримання Томосу і створення автокефальної української церкви.

От ці події будуть згадувати і через 100 і через 1000 років.
От ці події гарантовано залишаться в історії.
І всі три - досягнення Петра Порошенка, а не президента-коміка і його міньйона-завгоспа.

А ваш саміт забудуть уже через місяць. Хоча ні - згадуватимуть зі сміхом, щоразу як питатимуть: "Яктам Запорізька АЕС - Москва її нам передала, чи ні?"

Звісно, Богуцька, Безугла і Петров будуть волати про саміт - звершення тисячиріччя, а Зеленський в це буде щиро вірити. Але світ - значно ширший".
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18.06.2024 09:30 Ответить
Де ж Ф-16, де дозвіл бити Атакамс по рашці? Коли при Ющенку ми простилися в НАТО не було ніякої війни. Якби взяли то не було б інтервенції рашистської
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18.06.2024 09:30 Ответить
Справжні наміри Юлії Тимошенко остаточно стали зрозумілими Заходу в січні 2008 року.

Під час візиту до Брюсселю вона відмовилася взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, де їй були би поставлені прямі запитання про бачення євроатлантичних перспектив. Тимошенко обмежилася лише рукостисканнями з генсеком Альянсу на ганку штаб-квартири, завчасно відправивши журналістів до аеропорту, щоб не створювати собі зайвих негативних інформаційних приводів.
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18.06.2024 09:51 Ответить
Коли Україна виграє війну з рашкою, вона подумає чи дозволяти НАТО входити в Україну
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18.06.2024 09:33 Ответить
Так- то по уставу НАТО они не принимают страну, которая находится в состоянии войны. Но россия уже показала всем, что никаких правил для неё не существует. Значит, не должно быть никаких правил и в отношении россии.
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18.06.2024 09:36 Ответить
Устав НАТО в открытом доступе
Можно сослаться где сказано, что не принимуют страну в состоянии войны?
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18.06.2024 10:47 Ответить
Він мав на увазі змінити президента.
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18.06.2024 09:37 Ответить
Одним словом -"США не дозволять , щоб Україна була в НАТО ,згідно підкилимних домовленостей з куйлом.США І 3,14ДЕРАЦІЯ будуть робити з України "буферну зону" .
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18.06.2024 09:42 Ответить
Та ми не відповідаємо стандартам НАТО ні по одному критерію! Що за муть ви тут пишете? Ми - не Швеція і не Фінляндія, хіба не ясно?
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18.06.2024 09:53 Ответить
а Болгарія, наприклад, відповідає стандартам НАТО?
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18.06.2024 10:15 Ответить
Кірбі назвав умови для вступу України до НАТО: "Спочатку вони повинні виграти цю війну" Джерело:

Китай продовжує постачати Росії компоненти для оборонно-промислових підприємств, - Кірбі Джерело:

Бiг по колу?
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18.06.2024 09:57 Ответить
Насправді ми готові!

хуцло застосувало всю номенклатуру своєї зброї окрім ядерної
ми готові прийняти томагавки , б52, ф16 , чотири десядки ядерних зарядів і в принципі тоді нато нам непотрібне адже у нас єдиний ворог в світі це московія яке переможене і вже немає причин для будь яких вступів
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18.06.2024 09:58 Ответить
а нах тоді Україні здалось то нато, якщо Україна виграє цю війну?
чи нато збирається нападати на Україну, якщо вона не вступить в нато після виграшу у війні?

і якщо Україна програє, то припинить своє існування і нато вже прийдеться воювати напряму з **********!
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18.06.2024 10:10 Ответить
Ну тоді дайте належну кількість зброї і не обмежуйте її застосування.
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18.06.2024 10:14 Ответить
яким чином Україні можна перемогти державу, ядерний арсенал якої боїться навіть НАТО? Підтримка українців збоку Заходу недостатня, повільна через страх і шкурні інтереси. Але навіть така допомога не є стабільна, і може бути припинена в будь який час в майбутньому. Дуже 'гарна' перспектива вимальовується для на роки. Недаремно всі хто може тікають.
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18.06.2024 10:26 Ответить
Ти вже втік?
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18.06.2024 11:34 Ответить
всрате нато. спочатку потрібно визначитися, що для кірбі значить перемога
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18.06.2024 12:03 Ответить
а може ще за одним китай перемогти? і північну корею? щоб 2 раза не вставати?
Кончений гондон.
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19.06.2024 00:19 Ответить
 
 