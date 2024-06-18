Кирби назвал условия для вступления Украины в НАТО: "Сначала они должны выиграть эту войну"
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что для вступления в НАТО Украина должна победить в войне против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Сначала они должны выиграть эту войну. И мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они (украинцы. - Ред.) смогут это сделать. А когда война закончится, независимо от того, что они будут иметь границу с Россией, президент США подписал с Украиной двустороннее соглашение по безопасности, чтобы убедиться, что их оборонно-промышленная база имеет все для долгосрочной защиты", - сказал он.
В то же время, отметил Кирби, Джо Байден считает, что Украину в будущем надо принять в НАТО.
"Президент заявил, что, по его мнению, НАТО фигурирует в будущем Украины. Есть много вещей, которые нужно сделать, прежде чем они смогут присоединиться к Альянсу, как и любой член НАТО до вступления в Альянс. Однако президент твердо верит, что НАТО есть в будущем Украины", - подытожил представитель Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зброї недостатньо, це правда.
Але ж вони і не повністю дистанціювались від війни.
Мовляв, ви там якось самі, без допомоги, а коли (якщо) переможете - велкам.
Зараз ні в яке НАТО нас не візьмуть.
Тому що дилема: або одразу вступати у прямий конфлікт з росією, або визнавати, що НАТО не може і не буде захищати "кожний дюйм своєї території", що відкриває шлях русні до країн Балтії та Польщі.
Де зброя, Кірбі? Де ф16? Де довгі ракети? Де Патріоти?!
Ні, Кірбі!!!
Не «вони»! А «МИ». Разом!
gorlis_gorsky (https://gorlis-gorsky.livejournal.com/profile/ https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky ) пише,
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/ 2024 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/06/ 06 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/06/17/ 17 11:10:00 101
https://www.livejournal.com/go.bml?journal=gorlis_gorsky&itemid=4215774&dir=prev Попередні https://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=gorlis_gorsky&itemid=4215774 Add to memories Share https://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=gorlis_gorsky&itemid=4215774 Track https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=gorlis_gorsky&itemid=4215774 Flag https://www.livejournal.com/go.bml?journal=gorlis_gorsky&itemid=4215774&dir=next Наступні
Нульові результати "самміту мира", ЗЕлені жополизи видають за успіх тисячоліття, ідіоти)))
Ось що про Самміт миру пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung: «Зустріч на найвищому рівні у Бюргенштоку не сприяла зміцненню миру. Організатори та учасники намагаються приховати це, але набагато важливіший деякий реалізм».
Висновок для Швейцарії, як приймаючої сторони, простий - вона довела свою спроможність як майданчик для проведення великих дипломатичних заходів і тим самим виставила себе у вигідному світлі. Логістика пройшла гладко, не було жодних небезпечних інцидентів, вдалося уникнути відкритих суперечок між делегаціями. Все це свідчить про організаційний успіх.
Коли ж мова заходить про політичний зміст, відповідь виявляється іншою.
Звичайно, ніхто не очікував серйозного кроку до миру, тим більше, що політичних та військових умов для цього не існує. Але такі зустрічі принаймні здатні подати певний сигнал.
У Бюргенштоку цього не вдалося досягти.
Жодних нових, узгоджених моделей того, як може бути досягнутий мир, не з'явилося.
У підсумковій декларації, туманно і незрозуміло згадується, що Росія має бути залучена до процесу. Але Путін вже дав відповідь на це питання - він хоче вести переговори лише в тому випадку, якщо Україна фактично капітулює та без бою звільнить значні території на південному сході країни.
Політики та дипломати вміють заплющувати очі на подібні протиріччя для того, щоб принаймні уявити «важливий перший крок» у правильному напрямку.
Але в Бюргенштоку не було зроблено жодного «першого кроку».
Це була п'ята зустріч у рамках української «формули миру», просто вперше на рівні глав держав та урядів. Тому Бюргенштокську декларацію слід оцінювати порівняно з попередніми зусиллями.
Помітно, що ухвалений у Швейцарії документ відстає від старіших міжнародних резолюцій. У лютому 2023 року, 141 держава підтримала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка, зокрема, закликала до негайного виведення російських військ із території України.
А тепер, лише 84 держави підтримують значно слабший текст.
Наприклад, формулювання «агресія Росії проти України», обране свого часу, було виключено з проекту Бюргенштокської декларації.
Проте слід вітати той факт, що саміт чітко визнав територіальну цілісність України як основу майбутнього миру. Тому токсична вимога територіальних компромісів, рішення, заснованого на принципі «земля в обмін на мир», не мали шансів.
Надії на залучення низки впливових країн з економікою, що розвивається, не виправдалися.Відсутність Бразилії, ПАР і насамперед Індії, які надіслали лише делегації низького рангу та відкинули підсумкову декларацію, є серйозною невдачею. Відсутність Байдена також позбавила захід очікуваної ваги, внаслідок чого різні високопоставлені політики обмежилися кількома годинами присутності.
Лише 56 країн продемонстрували повну готовність взяти участь у заході на рівні глав держави чи уряду. При цьому, 40 із них належать до демократичного Заходу.
За винятком Аргентини та Кенії, з решти 16 країн не було жодного політичного важкоатлета. Таким чином, у пошуках миру домінує західний блок, який насилу тягне за собою незначну кількість африканських та азіатських країн. Негативний вплив Китаю на задньому плані тут явно помітний.
Подібна конференц-дипломатія - не найкращий спосіб досягнення миру.
Набагато переконливіше зміцнити Україну у військовому та економічному плані, щоб вона могла протистояти Росії та не була анексована нею.
____________________________________________________
І от на фоні явного провала Самміта, жополизи Вови ЗЕ, зовсім довбанулися, і видають отаку брехню:
ЗЕбіли, вам назвати СПРАВЖНІ ПОДІЇ ТИСЯЧОЛІТТЯ?
Дмитро Калинчук:
"Та легко назву. І навіть не одне, а відразу три події:
- отримання Україною безвізу
- отримання Україною статусу країни-аспіранта в НАТО
- отримання Томосу і створення автокефальної української церкви.
От ці події будуть згадувати і через 100 і через 1000 років.
От ці події гарантовано залишаться в історії.
І всі три - досягнення Петра Порошенка, а не президента-коміка і його міньйона-завгоспа.
А ваш саміт забудуть уже через місяць. Хоча ні - згадуватимуть зі сміхом, щоразу як питатимуть: "Яктам Запорізька АЕС - Москва її нам передала, чи ні?"
Звісно, Богуцька, Безугла і Петров будуть волати про саміт - звершення тисячиріччя, а Зеленський в це буде щиро вірити. Але світ - значно ширший".
Під час візиту до Брюсселю вона відмовилася взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, де їй були би поставлені прямі запитання про бачення євроатлантичних перспектив. Тимошенко обмежилася лише рукостисканнями з генсеком Альянсу на ганку штаб-квартири, завчасно відправивши журналістів до аеропорту, щоб не створювати собі зайвих негативних інформаційних приводів.
Можно сослаться где сказано, что не принимуют страну в состоянии войны?
Китай продовжує постачати Росії компоненти для оборонно-промислових підприємств, - Кірбі Джерело:
Бiг по колу?
хуцло застосувало всю номенклатуру своєї зброї окрім ядерної
ми готові прийняти томагавки , б52, ф16 , чотири десядки ядерних зарядів і в принципі тоді нато нам непотрібне адже у нас єдиний ворог в світі це московія яке переможене і вже немає причин для будь яких вступів
чи нато збирається нападати на Україну, якщо вона не вступить в нато після виграшу у війні?
і якщо Україна програє, то припинить своє існування і нато вже прийдеться воювати напряму з **********!
Кончений гондон.