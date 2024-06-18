Рютте пообещал предоставить Венгрии право отказаться от участия в операциях НАТО за пределами Альянса, если Орбан его поддержит, - Financial Times

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытается договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку стремится стать генсеком НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Премьер-министр Нидерландов Рютте пообещал предоставить Венгрии Орбану право отказаться от деятельности НАТО, направленной на поддержку Украины, если его назначат генеральным секретарем военного альянса", - говорится в материале.

Отмечается, что кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО сейчас поддерживают 29 из 32 стран-членов альянса, однако Орбан стал преградой для голландца.

Издание сообщает, что в понедельник вечером Рютте и Орбан встретились в кулуарах во время ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Согласно информации издания, пресс-секретарь Рютте заявил, что у него с Орбаном состоялся "хороший разговор", что вселило надежду на то, что Венгрия снимет свое блокирование кандидатуры Рютте на пост генсека.

"Премьер-министр Рютте письменно подтвердит премьер-министру Орбану то, что они обсуждали. Это был хороший и откровенный разговор, и они договорились сосредоточиться на будущем", - добавил спикер.

Получив поддержку ключевых государств, Рютте является явным фаворитом, чтобы возглавить Альянс после окончания срока полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который истекает в этом году.

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Какие еще есть претенденты на должность генсека НАТО?

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что намерен покинуть свой пост. При этом этот процесс затягивается из-за, в частности, и войны в Украине.

До осени 2023 года явных претендентов на должность генерального секретаря НАТО не было. Однако в конце октября прошлого года премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.

Также о таком желании заявляли премьер Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис. Но именно Рютте считают лидером среди всех претендентов на должность.