РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11652 посетителя онлайн
Новости НАТО
2 489 19

Рютте пообещал предоставить Венгрии право отказаться от участия в операциях НАТО за пределами Альянса, если Орбан его поддержит, - Financial Times

Марк Рютте Віктор Орбан

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытается договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку стремится стать генсеком НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Премьер-министр Нидерландов Рютте пообещал предоставить Венгрии Орбану право отказаться от деятельности НАТО, направленной на поддержку Украины, если его назначат генеральным секретарем военного альянса", - говорится в материале.

Отмечается, что кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО сейчас поддерживают 29 из 32 стран-членов альянса, однако Орбан стал преградой для голландца.

Издание сообщает, что в понедельник вечером Рютте и Орбан встретились в кулуарах во время ужина лидеров ЕС в Брюсселе. Согласно информации издания, пресс-секретарь Рютте заявил, что у него с Орбаном состоялся "хороший разговор", что вселило надежду на то, что Венгрия снимет свое блокирование кандидатуры Рютте на пост генсека.

"Премьер-министр Рютте письменно подтвердит премьер-министру Орбану то, что они обсуждали. Это был хороший и откровенный разговор, и они договорились сосредоточиться на будущем", - добавил спикер.

Получив поддержку ключевых государств, Рютте является явным фаворитом, чтобы возглавить Альянс после окончания срока полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который истекает в этом году.

Также читайте: Нидерланды пытаются ускорить поставки Украине боеприпасов и систем ПВО, - Рютте

Какие еще есть претенденты на должность генсека НАТО?

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что намерен покинуть свой пост. При этом этот процесс затягивается из-за, в частности, и войны в Украине.

До осени 2023 года явных претендентов на должность генерального секретаря НАТО не было. Однако в конце октября прошлого года премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.

Также о таком желании заявляли премьер Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и президент Румынии Клаус Йоханнис. Но именно Рютте считают лидером среди всех претендентов на должность.

Автор: 

НАТО (10005) Рютте Марк (358) Виктор Орбан (468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
НАТО мертве - це очевидно. Треба або створити новий союз або почистити саме НАТО від хламу як Угорщина
показать весь комментарий
18.06.2024 09:27
+8
не проблема його переписати ,де першим пунктом буде-"Рішення приймається більшістю"
показать весь комментарий
18.06.2024 09:36
+5
А масаж простати він орбану не обіцяв?!
показать весь комментарий
18.06.2024 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО мертве - це очевидно. Треба або створити новий союз або почистити саме НАТО від хламу як Угорщина
показать весь комментарий
18.06.2024 09:27 Ответить
Коли писали Статут НАТО, примусове виключення з НАТО не передбачили. Тільки за власним бажанням...
показать весь комментарий
18.06.2024 09:32 Ответить
не проблема його переписати ,де першим пунктом буде-"Рішення приймається більшістю"
показать весь комментарий
18.06.2024 09:36 Ответить
А хто проти, той не приймає участі.
Але тоді фактично втрачається принцип "напад на одного - напад на всіх"...
показать весь комментарий
18.06.2024 09:59 Ответить
ні ,цей принцип не втрачається і не має відношення до "рішення приймається більшістю"
показать весь комментарий
18.06.2024 10:01 Ответить
І ухвалити консенсусом. Еге ж...
показать весь комментарий
19.06.2024 21:44 Ответить
А право виити з НАТО в Орбана є?
показать весь комментарий
18.06.2024 09:28 Ответить
Коли ще нема, то обов'язково потрібно таке право надати!
показать весь комментарий
18.06.2024 10:09 Ответить
Кажуть шо вигнати не можуть а сама Угорщина здиміти може
показать весь комментарий
18.06.2024 10:11 Ответить
Бажано б право відмовитися у комплексі з допомогою від НАТО.
показать весь комментарий
18.06.2024 09:30 Ответить
То для чого їх тримати в нато? Напевне щоб не полізли в окдб і не створили ще більших проблем
показать весь комментарий
18.06.2024 09:33 Ответить
А що вони зроблять? Вони ж тоді будуть заблоковані з усіх сторін "недружніми" країнами!
показать весь комментарий
18.06.2024 10:10 Ответить
Клас!!! Так потихеньку пів нато і відвалиться!!! Куройо...и!
показать весь комментарий
18.06.2024 09:36 Ответить
А масаж простати він орбану не обіцяв?!
показать весь комментарий
18.06.2024 09:40 Ответить
Він їм обом потрібен.....
показать весь комментарий
18.06.2024 09:55 Ответить
НАТО нам помогает и зачем кусать руку которая тебя кормит. Со своими проблемами они разберутся сами. А то непонятно, с такими знатоками, зачем мы просимся в НАТО.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:39 Ответить
Простіше було би виключити Угорщину із НАТО і із Євросоюзу. Для орбана в путіна є євразійський союз.
показать весь комментарий
18.06.2024 11:32 Ответить
Нідерландські хітрожопі вилупкі.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:41 Ответить
а шо, так можна?? тут вийшов, а як треба самим - швиденько зайшов назад.
показать весь комментарий
19.06.2024 00:14 Ответить
 
 