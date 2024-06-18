Инициативы по безопасности Европейского Союза могут привести к краху НАТО, - The Telegraph

Одержимость Брюсселя "стратегической автономией" в вопросах безопасности и обороны может оказаться губительной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке для The Telegraph пишет бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс.

"Следующим рубежом федералистского проекта ЕС является получение контроля над тем, что делает государства суверенными - оборона. В Брюсселе идут дебаты о том, как этого достичь. Передадут ли страны-члены ЕС свои силы под контроль командования ЕС? Или Брюссель может диктовать, какие отрасли оборонной промышленности расположены в пределах ЕС, тем самым делая всех членов зависимыми друг от друга и от центра", - утверждает британский военный.

По его мнению, в результате компромиссов в политике может "возникнуть запутанная модель "оборонного союза" ЕС, достаточно реальная, чтобы подорвать европейскую безопасность, но недостаточно мощная, чтобы защитить ее".

Оборонный проект ЕС может подорвать безопасность НАТО

По его словам, оборонный проект ЕС рискует подорвать коллективную безопасность тремя способами: первое - это деньги, ведь слишком мало европейских членов НАТО сейчас берут на себя обязательства по 2% ВВП в свои оборонные бюджеты, при этом 80% расходов НАТО на оборону приходится на страны Альянса, которые не входят в ЕС.

"Второй риск - это дублирование организации. Зацикленность Брюсселя на процессах и политических аспектах обороны создала лабиринт оборонных инициатив ЕС, программ и аббревиатур. Создание организаций ЕС является излишним, когда НАТО и национальные системы уже существуют. Третий риск - политическая слабость ЕС. ... Оборонные инициативы ЕС не в первую очередь будут дополнять возможности НАТО, а будут втягивать их во внутренней борьбе и вето со стороны брюссельской бюрократии, которая будет отвечать за отправку мужчин и женщин в боевые действия, но принципиально не будет иметь какой-либо ответственности", - резюмирует Фокс.

Британский политик подчеркнул, что независимость Британии "позволила нам постоянно двигаться быстрее и дальше в вооружении Украины, предоставляя танки, когда никто другой не делал этого, и позволяя нашим союзникам наносить удары по целям внутри России, пока наши союзники колеблются, а затем следуют их примеру".

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