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Новости НАТО
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Инициативы по безопасности Европейского Союза могут привести к краху НАТО, - The Telegraph

ес,нато

Одержимость Брюсселя "стратегической автономией" в вопросах безопасности и обороны может оказаться губительной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке для The Telegraph пишет бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс.

"Следующим рубежом федералистского проекта ЕС является получение контроля над тем, что делает государства суверенными - оборона. В Брюсселе идут дебаты о том, как этого достичь. Передадут ли страны-члены ЕС свои силы под контроль командования ЕС? Или Брюссель может диктовать, какие отрасли оборонной промышленности расположены в пределах ЕС, тем самым делая всех членов зависимыми друг от друга и от центра", - утверждает британский военный.

По его мнению, в результате компромиссов в политике может "возникнуть запутанная модель "оборонного союза" ЕС, достаточно реальная, чтобы подорвать европейскую безопасность, но недостаточно мощная, чтобы защитить ее".

Оборонный проект ЕС может подорвать безопасность НАТО

По его словам, оборонный проект ЕС рискует подорвать коллективную безопасность тремя способами: первое - это деньги, ведь слишком мало европейских членов НАТО сейчас берут на себя обязательства по 2% ВВП в свои оборонные бюджеты, при этом 80% расходов НАТО на оборону приходится на страны Альянса, которые не входят в ЕС.

"Второй риск - это дублирование организации. Зацикленность Брюсселя на процессах и политических аспектах обороны создала лабиринт оборонных инициатив ЕС, программ и аббревиатур. Создание организаций ЕС является излишним, когда НАТО и национальные системы уже существуют. Третий риск - политическая слабость ЕС. ... Оборонные инициативы ЕС не в первую очередь будут дополнять возможности НАТО, а будут втягивать их во внутренней борьбе и вето со стороны брюссельской бюрократии, которая будет отвечать за отправку мужчин и женщин в боевые действия, но принципиально не будет иметь какой-либо ответственности", - резюмирует Фокс.

Британский политик подчеркнул, что независимость Британии "позволила нам постоянно двигаться быстрее и дальше в вооружении Украины, предоставляя танки, когда никто другой не делал этого, и позволяя нашим союзникам наносить удары по целям внутри России, пока наши союзники колеблются, а затем следуют их примеру".

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Автор: 

безопасность (1107) НАТО (10005) Евросоюз (17168)


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Топ комментарии
+4
********* продаст Китаю реку Туманную на границе с кндр,кнр она необходима для выхода кораблей в Японское море.хуйло довоевался
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18.06.2024 13:06
+4
Повторення ситуації з Даманським
Він теж був "остравом уZкай ваєннай слави", а став територією КНР.
І тиша
Таке й з Севастополем буде.
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18.06.2024 13:30
+3
Ну штати блокували розробку ЯЗ європейцями запевняючи в гарантованому захисті американською ЯЗ. Як виявилося цими гарантіями можна підтертися, - все залежить з якої ноги встане спікер Конгресу.
Тому нічого дивного...
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18.06.2024 13:51
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Правила форума Совет форумчан
********* продаст Китаю реку Туманную на границе с кндр,кнр она необходима для выхода кораблей в Японское море.хуйло довоевался
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18.06.2024 13:06 Ответить
Повторення ситуації з Даманським
Він теж був "остравом уZкай ваєннай слави", а став територією КНР.
І тиша
Таке й з Севастополем буде.
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18.06.2024 13:30 Ответить
Важливо б зазначити, що відсутність ініціатив гарантовано призведе ЄС до краху й трагедії. Вибір очевидний
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18.06.2024 13:18 Ответить
20 років США виносило мозок Європі своїм глобальним домінуванням та вчили як жити.
А коли ЄС послали їх лісом, бо це розвинута самодостатня організація, що здатна гарантувати свою безпеку.
Навіть ядерну, бо Франція вже має свою ЯЗ, а для скандинавів немає технологічних чи фінансових проблем її створити.
І США стали п'ятим колесом. А проблеми з Китаєм ростуть, самі ж йолопи їх і створили А самостійно їх вирішувати боязко, бо навіть у Кореї 70 років тому не Америка воювала, а міжнародна коаліція. Теж в Іраку, Афгані.
Для ЄС же КНР-торговий партнер, не ворог. Їм немає що ділити.
От і почалися закидони від США, але не прямі, через Британію, яка теж ще остаточно не визначилась: Брекзіт то гуд чи ніт?
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18.06.2024 13:26 Ответить
20 років США виносило мозок Європі.... vi vpevņeni v cjomu ?
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18.06.2024 13:38 Ответить
1) фінанси- мало платите
2) мало вкладаєте у нову техніку, бажано американську
3) мало даєте солдат для спільних операцій, особливо, коли вони відповідають тільки американським інтересам.
Вишенька на торті- Трамп і його: "Америка за вас воювати не буде".
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18.06.2024 14:03 Ответить
a pričom tut 20 rokiv ? ce vse kazav oranževy musolini v prošlim roku. trampon može iti lesom.
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18.06.2024 14:05 Ответить
Де ви наслухались такої ахінеї? Часом не в московії?
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18.06.2024 13:49 Ответить
Може ЄС хоче стати суб'єктним в плані оборони, вирішувати куди відправляти війська і не залежити від виборів президента США, хто б там не переміг?
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18.06.2024 13:49 Ответить
ce vse dobre - ale pochinati treba so zrobļennovo v EU - F35 , Starlink , Patriot.....
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18.06.2024 13:59 Ответить
так, і навчання також потрібно розширювати, бо виявилося що підготувати два десятки пілотів на американський винищувач виявилося практично неможливо до кінця цього року ,як каже Міноборони США прогрес навчання "мізерний" і це при тому, що всього 8 українських пілотів зараз проходять навчання в штаті Арізона,а на прохання надати ще десять місць для підготовки Вашингтон відмовився.
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18.06.2024 14:14 Ответить
Ну штати блокували розробку ЯЗ європейцями запевняючи в гарантованому захисті американською ЯЗ. Як виявилося цими гарантіями можна підтертися, - все залежить з якої ноги встане спікер Конгресу.
Тому нічого дивного...
показать весь комментарий
18.06.2024 13:51 Ответить
 
 