"Сливал" позиции ВСУ под Бахмутом: Предателя приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

К 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который передавал оккупантам данные о позициях ВСУ под Бахмутом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые участвовали в боях под Бахмутом весной 2023 года. Войска РФ использовали разведданные для планирования боевых операций с использованием авиабомб, тяжелой артиллерии и штурмовых групп.

Российского агента задержали во время контрдиверсионных мероприятий в мае 2023 года.

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"Задержанным является житель Константиновки, который был дистанционно завербован кадровым сотрудником российской спецслужбы. Для коммуникации с оккупантами агент использовал анонимный чат в мессенджере, в котором регулярно удалял переписку. За выполнение вражеских задач предатель надеялся получить денежное "вознаграждение", которое должно было поступить на его банковскую карточку",- говорится в сообщении.

Агент был задержан, когда тот проводил доразведку вблизи военного объекта.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорил к 15 годам тюрьмы.

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