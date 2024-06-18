Вследствие ударов войск РФ по Донетчине погиб один человек, еще трое получили ранения

18 июня в результате российских обстрелов Кураховки, Заречного и Часового Яра Донецкой области погиб один человек и еще 3 получили ранения.

Об этом рассказала пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Утром войска РФ из артиллерии обстреляли пгт Кураховка. Вследствие вражеской атаки погиб 70-летний мужчина, еще один местный житель получил травмы. Также повреждены частные дома.

Кроме того, оккупанты били по селу Заречное Лиманской территориальной громады. От попадания средства поражения получил телесные повреждения мужчина 58 лет, который находился в доме.

Также российские войска нанесли очередной удар по городу Часов Яр, во время которого получил осколочное ранение горожанин 69 лет.

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