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Кабмин расширил круг лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи в случае смерти военнослужащего

зсу,армія

Кабинет Министров внес изменения в порядок назначения и выплат единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащие будут иметь возможность личного распоряжения на случай своей смерти с указанием круга лиц, которые будут иметь право на получение единовременного денежного пособия, с определением долей этой помощи в процентах.

Расширен круг лиц, которые будут иметь право на получение единовременной денежной помощи:

  • женщина (мужчина), которые проживали с военнослужащим без регистрации брака;
  • внуки погибшего (умершего) военнослужащего, при условии, что их родители умерли;
  • дети, рожденные после гибели (смерти) военнослужащего.

Определен круг лиц, имеющих право на получение единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) упомянутой категории лиц в случае отсутствия личного распоряжения, а также тех, кто имеет право на получение единовременного денежного пособия, независимо от наличия или отсутствия личного распоряжения.

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Установлен порядок распределения долей единовременной денежной помощи в случае отказа одного из лиц, имеющего право на помощь, от получения своей доли.

Закреплен запрет отказа от назначения и получения единовременной денежной помощи от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

Дополнен перечень случаев, при которых выплата единовременной денежной помощи не осуществляется и т. п.

Выплаты в случае гибели военнослужащего

Родные военного, погибшего на войне с 24 февраля 2022 года, могут получить от государства единовременную выплату в размере 15 млн грн. Аналогичная сумма предусмотрена в случае смерти военного в течение года после ранения, которое он получил на фронте.

Автор: 

выплаты (651) Кабмин (14031) потери (4402) Мельничук Тарас (44)


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А своїм дітям що,не можна отримувати? Щось я не зрозумів!
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18.06.2024 22:31 Ответить
Це мабуть розширене коло осіб, свої діти чи батьки просто не перелічені.
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18.06.2024 22:56 Ответить
Бо вони визначені законом. Це додатково..
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18.06.2024 23:00 Ответить
Добавлена гражданская жена.
Приходит баба и говорит. Боец жил и со мной. Бабушки на лавочке могут подтвердить что "командировки" он проводил у меня.
Так шо делим на всех.
Для вас это не будет новостью?
Дней 10 тому кацапы приняли такие поправки.
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18.06.2024 23:04 Ответить
щоб сотні трутнів не показували свою плідну роботу
в тцк, той хто йде на службу, має сам, без ніякої допомоги та тиску, написати,
хто, скільки % має отримати в разі загибелі...
і ніякий суд, ніякі поправки в законах, не мають змінити його рішення,
крім зради дружини чи чоловіка, крім відмови дітей від опікунства загиблоего.
і не треба робити розумний вигляд морди-ліца, та робити ворожнечу в родинах
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18.06.2024 23:31 Ответить
 
 