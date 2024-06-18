Кабмин расширил круг лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи в случае смерти военнослужащего

Кабинет Министров внес изменения в порядок назначения и выплат единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащие будут иметь возможность личного распоряжения на случай своей смерти с указанием круга лиц, которые будут иметь право на получение единовременного денежного пособия, с определением долей этой помощи в процентах.

Расширен круг лиц, которые будут иметь право на получение единовременной денежной помощи:

женщина (мужчина), которые проживали с военнослужащим без регистрации брака;

внуки погибшего (умершего) военнослужащего, при условии, что их родители умерли;

дети, рожденные после гибели (смерти) военнослужащего.

Определен круг лиц, имеющих право на получение единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) упомянутой категории лиц в случае отсутствия личного распоряжения, а также тех, кто имеет право на получение единовременного денежного пособия, независимо от наличия или отсутствия личного распоряжения.

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Установлен порядок распределения долей единовременной денежной помощи в случае отказа одного из лиц, имеющего право на помощь, от получения своей доли.

Закреплен запрет отказа от назначения и получения единовременной денежной помощи от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

Дополнен перечень случаев, при которых выплата единовременной денежной помощи не осуществляется и т. п.

Выплаты в случае гибели военнослужащего

Родные военного, погибшего на войне с 24 февраля 2022 года, могут получить от государства единовременную выплату в размере 15 млн грн. Аналогичная сумма предусмотрена в случае смерти военного в течение года после ранения, которое он получил на фронте.