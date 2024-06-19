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Новости
19 026 19

В Чехии нашли мертвым руководителя компании, замешанной в скандале с закупкой боеприпасов Минобороны Украины

голова ради директорів кредитної спілки PDZ Роберт Зеленка

В Чехии нашли мертвым председателя совета директоров кредитного союза PDZ Роберта Зеленко, который был замешан в деле о контракте на поставку вооружений между украинским Минобороны и компанией "Львовский арсенал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Тело мужчины было обнаружено еще 8 июня. Накануне полиция объявила Зеленко в розыск: утром он отвез свою дочь в школу и исчез. "Учитывая то, что в последнее время пропавший имеет психологические проблемы и тревожные состояния, не исключается, что его жизни угрожает опасность", - отмечали в полиции 7 июня.

Журналисты отмечают, что изначально в сообщении полиции говорилось о том, что пропавший мужчина "предположительно совершил самоубийство". Однако позже заявление было отредактировано "из уважения к семье покойного", а упоминание о суициде убрано.

Зеленка возглавлял PDZ, на счета которой компания WDG promet семьи хорватского торговца оружием Дзвинка Зубака получала средства от украинского Министерства обороны. Позже эти деньги были выведены из PDZ наличными.

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В 2022 году WDG promet была задействована в двух контрактах по закупке боеприпасов для ВСУ: на 100 тысяч минометных мин и на 100 тысяч танковых выстрелов. По контракту о минах посредниками между Минобороны и WDG были словацкая компания Sevotech и украинская - Львовский арсенал. А контракт о танковых выстрелах между МОУ и WDG был заключен напрямую.

Автор: 

Минобороны (9374) Чехия (1728) закупки (760) ООО Львовский арсенал (11)


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Топ комментарии
+36
Там поруч тушку Резнікова часом не знаходили?
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19.06.2024 00:05
+32
ОПГ Єрмака прибирає свідків
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19.06.2024 00:19
+13
ОПа скаже, що це не вони, а хто про таке говорить, то агент Кремля і грає на руку Пуйла.
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19.06.2024 00:14
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невже підлюку сумління замучало? хоча скоріше хтось обрубує кінцівки
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19.06.2024 00:05 Ответить
"Кінці обрубують"!
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19.06.2024 05:20 Ответить
а ви бачили його? може й кінцівки 😁
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19.06.2024 06:57 Ответить
Там поруч тушку Резнікова часом не знаходили?
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19.06.2024 00:05 Ответить
ОПа скаже, що це не вони, а хто про таке говорить, то агент Кремля і грає на руку Пуйла.
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19.06.2024 00:14 Ответить
ОПГ Єрмака прибирає свідків
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19.06.2024 00:19 Ответить
Умєрову стає все тривожніше , та ще й Тиімошенка Кірюху йому Єрмак під сунув... Та й Наєва він відпустив якось в нікуди під СБУ! Без внутрішнього розслідування ...
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19.06.2024 00:50 Ответить
А Наєв тут до чого? Я не чув, щоб Наєв займався ************ Його називають "Генерал Оборона" - бо саме він керував створенням оборонних ліній у ЗСУ Стосовно будівництва ним укріплень, під час каденції Порошенка, на Донбасі та відразу після втечі кацапів - на Поліссі, ніяких "шкандалів" не було А на звільненій Харківщині Наєв не був задіяний - там всім займалися місцеві "керавніки"
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19.06.2024 07:11 Ответить
Може Наумов,а не Наєв?
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19.06.2024 10:46 Ответить
А хто головний спілкар ?
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19.06.2024 00:37 Ответить
Не дивно. Зараз торгівля зброєю є дуже небезпечною діяльністю. Особливо коли гроші взяв в однієї сторони, а товар відправив іншій. Від того й депресія наступає. Із смертельним результатом.
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19.06.2024 00:52 Ответить
Це дуже погано для України,як що з'явиться що в цьому замішана ОПа(кацапи будуть кричати що це Україна терористична),як що в цьому замішане ФСБ-буде теж саме.І той хто звинувачує Умерова-ідіот.Скіки можна повторювати,що вони моніторять усю інфу(навіть коменти).На це виділяється дуже великі суми(можливо не менші,ніж на озброєння).
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19.06.2024 04:46 Ответить
Кажуть, Рєзніков з валідола перейшов на прозаїк. Тримаємо кулачки
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19.06.2024 07:43 Ответить
Цитата з кінофільму "Брильянтова рука":
"Как говорил один мой знакомый - покойник - я слишком много знал!"
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19.06.2024 08:02 Ответить
такє відчуття шо це про росіян
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19.06.2024 08:48 Ответить
Зеленський замітає сліди
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19.06.2024 09:50 Ответить
СМЕРТЕЛЬНА НЕБЕЗПЕКА КРАСТИ В ТАКИХ ОБ'ЄМАХ.
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19.06.2024 10:02 Ответить
Ну все, "зелені" зовсім здуріли, Вбивають на территоріі союзника...
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19.06.2024 13:01 Ответить
Класичний український варіант: самогубство з контрольним в голову?
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19.06.2024 22:39 Ответить
 
 