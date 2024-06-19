Венгрия для своего председательства в Совете ЕС выбрала лозунг, похожий на выражение, которое Трамп использует во время предвыборной кампании
Полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова великой"). Этот лозунг очень перекликается с фразой экс-президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), которую он активно использует в предвыборной кампании.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Эстафету председательства в Евросоюзе Венгрия примет 1 июля. Председательство Будапешта в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова ведикой").
Как пояснил венгерский министр по делам Европы Янош Бока, этим высказыванием Венгрия демонстрирует свое представление о том, что ЕС может действовать независимо.
"Это ссылка на активное президентство. Это фактически демонстрирует ожидания, что вместе мы должны быть сильнее, чем в одиночку, но нам следует позволить оставаться теми, кем мы есть, когда мы собираемся вместе. Он (лозунг, - ред.) также отражает идею, что Европа способна стать независимым глобальным игроком в нашем нестабильном мире", - сказал Бока.
На замечание журналистов, что это высказывание похоже на предвыборный лозунг Трампа, Бока ответил, что не знает, "хотел ли Трамп когда-то снова сделать Европу великой".
Логотипом своего председательства в Совете ЕС Венгрия выбрала кубик Рубик, который изобрел в 1974 году венгерский скульптор и изобретатель Эрне Рубик.
Венгерский министр по делам ЕС также добавил, что страна использует свое председательство для введения новой "конкурентоспособной, ориентированной на фермеров" сельскохозяйственной политики, а также направит усилия на то, чтобы эффективно защитить внешние границы и справиться с причинами миграции.
Также Бока добавил, что будут приложены активные усилия для "прогресса в расширении ЕС".
"Мы хотим иметь существенные шаги по Молдове, Грузии и Украине", - добавил венгерский министр.
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смішні діла твої, Господи !
«Приг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,
Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.
Безмiрна вада -- БIЛОЧКИ влада.
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то й вдова i молодиця--хвалять всi його криницю.
Якщо в тебе Е криниця, в нiй водиця -не смачна,
допоможе молодиця знайти те --чого катма?
і під кацапську підійде і під украінську місцями...
заодно і на танкі поплюйєте...
Остготи (остроготи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Ostrogothi) або грейтунги (Greutungi) - давньогерманський народ, східна гілка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8 готів , що розділилися з кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/IV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F IV століття на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8 вестготів (західних готів) і остготів (східних). Межею між ними в IV ст. був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Дністер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8#cite_note-1 [1] ; остготи жили в степах між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Дніпром і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Доном [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]. Але незабаром обидва народи посунули на захід.
У чому саме ти вбачаєш "подібність" германських та тюркських мов?
вестготiв- остготiв
Половцями правила до асиміляції їх мадярами династія Шаруканідів Їх родовим знаком був червоний крилатий змій на чорному фоні Звідси "шаркань" з казок Закарпаття (крилатий змій що краде людей) Бо половці були такими собі "військами швидкого реагування" у мадяр
Главный секрет символа тризуба заключается именно в сакральном числе 3. Троица, или триединство сопровождают человечество со времен зарождения первых цивилизаций. Это всегда три равноправные силы, происходящие от Абсолюта присущего каждой отдельно взятой культуре.
Эта тенденция очень хорошо прослеживается при изучении систем верований древних народов и цивилизаций, так например в древней Греции существовали три главных божества - Зевс, Посейдон и Аид, в индуизме - Вишну, Шиву и Брахма, для египтян это были Исида, Осирис и Гор, даже если обратиться к христианским учениям, то четко прослеживается тройственность, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух.
ТРИЗУБ И ЦВЕТОК, ТО ЛИ ЛОТОС, а может и тюльтпан
Державна емблема ІРІ розроблена художником Хамидом Наднімі й затверджена Аятоллою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96 Хомейні https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 9 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1980 1980
І до чого тут "тризуб" та "кіммерійці"?
https://censor.net/ua/v3495097
пробачтe - занесло на герентологію...
І де тепер те Донбабве....
На тому тижні збиралися відібрати у Угорщини право голосу та вето, а зараз допускають до головування. І де логіка?