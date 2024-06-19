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Венгрия для своего председательства в Совете ЕС выбрала лозунг, похожий на выражение, которое Трамп использует во время предвыборной кампании

Угорщина для свого головування в Раді ЄС обрала гасло, схоже на вислів, який Трамп використовує під час передвиборчої кампанії

Полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова великой"). Этот лозунг очень перекликается с фразой экс-президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), которую он активно использует в предвыборной кампании.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Эстафету председательства в Евросоюзе Венгрия примет 1 июля. Председательство Будапешта в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова ведикой").

Как пояснил венгерский министр по делам Европы Янош Бока, этим высказыванием Венгрия демонстрирует свое представление о том, что ЕС может действовать независимо.

"Это ссылка на активное президентство. Это фактически демонстрирует ожидания, что вместе мы должны быть сильнее, чем в одиночку, но нам следует позволить оставаться теми, кем мы есть, когда мы собираемся вместе. Он (лозунг, - ред.) также отражает идею, что Европа способна стать независимым глобальным игроком в нашем нестабильном мире", - сказал Бока.

На замечание журналистов, что это высказывание похоже на предвыборный лозунг Трампа, Бока ответил, что не знает, "хотел ли Трамп когда-то снова сделать Европу великой".

Логотипом своего председательства в Совете ЕС Венгрия выбрала кубик Рубик, который изобрел в 1974 году венгерский скульптор и изобретатель Эрне Рубик.

Угорщина для свого головування в Раді ЄС обрала гасло, схоже на вислів, який Трамп використовує під час передвиборчої кампанії

Венгерский министр по делам ЕС также добавил, что страна использует свое председательство для введения новой "конкурентоспособной, ориентированной на фермеров" сельскохозяйственной политики, а также направит усилия на то, чтобы эффективно защитить внешние границы и справиться с причинами миграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей, - Боррель

Также Бока добавил, что будут приложены активные усилия для "прогресса в расширении ЕС".

"Мы хотим иметь существенные шаги по Молдове, Грузии и Украине", - добавил венгерский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы Евросоюза согласовали рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Автор: 

Венгрия (1965) Евросоюз (17168) Трамп Дональд (5414)


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Топ комментарии
+12
угро-уральський народ, у якого одне із самих популярних імен це Атила, пропонує зробити Європу знову великою

смішні діла твої, Господи !
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19.06.2024 01:01
+7
Мадяри згадали про Третій Рейх.
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19.06.2024 00:27
+6
І не заперечуйте, що Орбан - це мавпа Трампа. І що вони обидва - вороги України.
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19.06.2024 00:40
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Правила форума Совет форумчан
попісяти забути на ту уґорщіну...
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19.06.2024 00:24 Ответить
угро-уральський народ, у якого одне із самих популярних імен це Атила, пропонує зробити Європу знову великою

смішні діла твої, Господи !
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19.06.2024 01:01 Ответить
Мадяри згадали про Третій Рейх.
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19.06.2024 00:27 Ответить
Они -шовинисты, видят себя главными в Большом Туране, как выходцы оттуда. Периодически устраивают у себя курултай https://www.aa.com.tr/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/27-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8/1228814 27 тюркоязычных народов представлены на курултае в ...
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19.06.2024 00:34 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте - ти помилився країною.
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19.06.2024 00:50 Ответить
Пам`тка для бухарiв, передайте iншим:
«Приг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,

Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.
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19.06.2024 00:54 Ответить
Мiнздрав попереджуе:

Безмiрна вада -- БIЛОЧКИ влада.

PLEASE TO DRINK KALITATE SUPERIOARE ONLY

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19.06.2024 01:08 Ответить
попереджає...🤣
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19.06.2024 01:19 Ответить
ну напрямок знаеш да?
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19.06.2024 01:29 Ответить
Бг-ггг... Який же все-таки передбачуваний. Знову на живця купився... Ось тепер я зрозумiв i панi Софiю, i пана Яра... Людина , котра не мае яхнамуз, як той мадяр... ХЕХ...
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19.06.2024 01:23 Ответить
Як наш дiд Галагура, мае пiд штаньми фiгуру,

то й вдова i молодиця--хвалять всi його криницю.

Якщо в тебе Е криниця, в нiй водиця -не смачна,

допоможе молодиця знайти те --чого катма?
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19.06.2024 01:26 Ответить
а скажи удобноє наречіє?
і під кацапську підійде і під украінську місцями...
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19.06.2024 04:54 Ответить
не ту рибку ти, дятел, спіймав.
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19.06.2024 01:57 Ответить
Людина , котра не мае яхнамуз, як той мадяр...
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19.06.2024 01:33 Ответить
ти розійшовся, масік, на наречії 😂
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19.06.2024 01:38 Ответить
може до папкі за порадою?
заодно і на танкі поплюйєте...
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19.06.2024 01:41 Ответить
і да, знай - де побачу там в нору тебе щюра і загоню...
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19.06.2024 02:06 Ответить
ви не знаєте - в поца свойо наречійо...
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19.06.2024 01:05 Ответить
У угрофіннів якась "хвороблива манія" - лізти керувать іншими народами не маючи хисту навести порядок у своїй державі Кацапня проголосила себе "світочем слов"янського світу" через півтора століття після того як засвоїла з гріхом пополам спрощений подніпровський діалект слов"янської мови адаптований до угрофінської фонетики випускниками Києво-Могилянської академії Мадяри лізуть головувать до тюрків (при тому що вони усю тюкськість у себе викорінили асимілювавши колись близько мільйона половців (тюркомовного народу)
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19.06.2024 05:16 Ответить
Половцi - недобитые киевскими антами остготы , смешавшиеся с тюрками.
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19.06.2024 07:42 Ответить
По́ловці або кумани - середньовічний кочовий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8 тюркський народ з Центральної Азії, що становив західну гілку кумансько-кипчацької конфедерації (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 Половецьке поле ), який розмовляв куманською мовою. У XI-XIV століттях населяли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF Євразійський степ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунаю до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88 Іртиша , відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82-%D1%96-%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA Дешт-і-Кипчак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-1 [1] . У XI столітті опанували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF українські степи (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F Північне Причорномор'я ), витіснивши на околиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B8 печенігів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8 хозарів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8 ясів . У ХІ-XIII ст. перебували у тісних воєнно-політичних, культурних і торговельних контактах з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Руссю , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Візантією , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Грузією , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Аланією , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Угорщиною , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Болгарією , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Волзькою Булгарією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-1 [1] . У 1236-1240-х роках підкорені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Монгольською імперією , увійшли до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотої Орди . Частина відкочувала до Візантії, Болгарії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Волощини , Угорщини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Кавказу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Русі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-1 [1] . Суттєво вплинули на політику, військо, культуру, мистецтво сусідніх держав та народів. Говорили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 половецькою мовою , що в XIII-XIV ст. була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мовою міжнаціонального спілкування на теренах Золотої Орди. Стали основним елементом етногенезу степових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 кипчацьких народів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримських татар і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 татар , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8 казахів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-1 [1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8 кумиків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D0%B8 караїмів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 ногайців та інших. Взяли участь у генезі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D0%B0%D0%BA-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8 молдован , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8 румунів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D0%B0%D0%BA-2 [2] , народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Північного Кавказу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Криму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Поволжя та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Середньої Азії . Найдовше половецьку ідентичність зберігали до XVIII ст. мешканці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%B3 Куманської автономії в Угорщині. Інші назви - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8 кипчаки , кумани.

Остготи (остроготи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Ostrogothi) або грейтунги (Greutungi) - давньогерманський народ, східна гілка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8 готів , що розділилися з кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/IV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F IV століття на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8 вестготів (західних готів) і остготів (східних). Межею між ними в IV ст. був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Дністер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8#cite_note-1 [1] ; остготи жили в степах між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Дніпром і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Доном [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]. Але незабаром обидва народи посунули на захід.
У чому саме ти вбачаєш "подібність" германських та тюркських мов?
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19.06.2024 08:12 Ответить
Пане, мова йде не про германсько-тюркськi мови, хоча в цьому е великий сенс, якби я був у цему спецiалiстом. Адже готи, як i тормени - вихiдцi Середньоi Азii. Ма.... бiльше того, германську гаплогрупу мають всi тюрки... Мова йдеться про асимiляцiю частини недобитих киiвськими антами вестготiв у тюрках... Бiльше того коли я десь знаходжу подiбну iнфу, то в такий кштал я ii перепровiряю, запускаючи на перегляд публiки, може виявиться бiльше iнформацii про це.
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19.06.2024 08:33 Ответить
т
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19.06.2024 08:34 Ответить
вестготiв - остготiв
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19.06.2024 09:01 Ответить
Ти різницю між П"ЯТИМ та ДЕСЯТИМ століттями розумієш? Остготи (германці) воювали з "антами" у П"ЯТОМУ а потім пішли на Захід Бо на них давили гунни Остготи потім воювали на боці римлян на Каталаунських полях А їх місце у Причорномор"ї зайняли хозари (тюркське плем"я) Остготи щезли з історії Причорномор"я Залишки їх мали невеликі ареали на Кримському півострові З часом ці залишки були асимільовані хозарами Це було ШОСТЕ століття Частина наших предків (а саме поляни лівобережжя Дніпра) стали їх васалами Потім було ДЕВ"ЯТЕ століття - розвал Хозарського каганату З його розвалом у Причорномор"я прийшли печеніги Ці вже були "іраномовними" Після тривалих воєн з Руссю Печенізький каганат розпався і його місце зайняли половці (знову тюрки) Це вже було ДЕСЯТЕ Вони створили свій нестійкий Половецький каганат Він розпався з приходом монголо-татар
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19.06.2024 08:47 Ответить
З римлянами якши частина остготiв, якi згодом дiсталися Нормандii пiвдня Данii, асимiлювалися там з раннiми германцями(торменами) та раннiми слов`янами(полабщини) Захiдноi Европи(лужичанами), самоназвавшись , хто вiкiнгами, хто варягами, по мiсцю розселення. Тi остгото-вiкiнго-варяги приймали участь у становленнi такик держав, як Францiя, Германiя, Англiя i iнших, як приймали i участь в етногенезi народiв Захiдноi Европи. Але ж бо, частина остготiв залишилась автохтонити в причорномор`i - низинах Волги. Ось цi остготи прийняли участь в этногенезi й нас з вами. Та пощезли вони , розчинившись в тюрках-половцях.
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19.06.2024 09:25 Ответить
Так у чому ж тут "суперечність"? І ми - "суміш народів"! Є кров сарматська, аварська, хозарська, печенізька і половецька Є і мадярська І болгарська Мова йде про домінування МОВИ - як основного визначника національної належності! І я починав з того що вказав про "обнулення" половецької мови та повній асиміляції половців мадярами
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19.06.2024 09:36 Ответить
Мабуть я не звернув увагу на ваш мовний акцент, до того ж , я не сперечаюся, а викладаю версiю, як предмет обговорення.
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19.06.2024 09:42 Ответить
Є кров сарматська, аварська, хозарська, печенізька і половецька Є і мадярська І болгарська Мова йде про домінування МОВИ - як основного визначника національної належності... - Я це розумiю. Наприклад ми ж не називаемо тюркiв германцями, хоча всi вони мають, мiсцями й до 80% германську гаплогрупу, бо вони розмовляють не германськими, а тюркськими мовами.
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19.06.2024 09:48 Ответить
Негр, вихований в українському мовному середовищі, визначається як "українець африканського походження" Те ж саме стосується й інших народів Мова - це основний визначник нації Тобі відомо, який саме народ володіє половецькою? Мені відомі три народи, що користуються хозарською - це азербайджанці, кримські татари та караїми
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19.06.2024 09:58 Ответить
По-моему у них е родовий знак, як i в нас, чи то тризуб, чито сокiл на полюваннi...
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19.06.2024 10:03 Ответить
У кого саме?
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19.06.2024 10:04 Ответить
Не пам`ятаю, може в караiмiв-кипчакiв? Не стверджую, але у тюркiв - це точно.
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19.06.2024 10:19 Ответить
Якщо "свастика" - надбання багатьох народів Євразії (навіть предки угрофінів можуть похвалиться "мізінська" культура неоліту)- то "тризуб" характерний лише для Великого князівства Київського Він з"являється вперше на знаках часів Володимира великого
Половцями правила до асиміляції їх мадярами династія Шаруканідів Їх родовим знаком був червоний крилатий змій на чорному фоні Звідси "шаркань" з казок Закарпаття (крилатий змій що краде людей) Бо половці були такими собі "військами швидкого реагування" у мадяр
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19.06.2024 10:37 Ответить
Змiй у мадяр - все сходиться, адже предки мадяр прийшли з пiвночi китаю... http://newright.primordial.org.ua/trizub.htm ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ТРЕЗУБЦА
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19.06.2024 11:25 Ответить
Мадяри прийшли з Південного Уралу Їх батьківщина - лісостеповий південь Передуралля І для них "змій" - чужий "для них тотем" Вперше дракон як бойовий знак підрозділу показаний на колоні Траяна (коли мадярами і не "пахло" у Європі - навіть якщо повірить їх міфічній історії про їх "спорідненість" з гуннами Аттіли) Такі значки несли на штандартах даки Пізніше такі знаки були у саксів
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19.06.2024 11:38 Ответить
Тих мадяр не зрозумiти, й обiки якiсь, пишаються своiм Атильським походженням... Стосовно драконо-змiя - цiкавий випадок звiдки то символ пiшов... пам`ятаете легенду про звiдки з`явилися борисфенiти(напiв дiва, напiв змiя). Так ось, едина i остання така легенда е у кхмерiв. Це мiсце, де Вьетнам, куди колись прийшли переселенц днiпро-донецькоi культури. тi, якi оселилися в Iндii-iранi самоназвалися арiями. Дехто оселився на пiвночi Китаю, потiм знову принiс у Европу драконо-тризуба (скiфоi-кiмерiйцi булгаро-хорвато-сербо-гуни з мадярамит).
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19.06.2024 13:11 Ответить
Я помітив - ти ********* "казки" з так званої "альтернативної історії" Я ж опираюся на предмети археології та літописні джерела Саме в цьому у нас з тобою і різниця
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19.06.2024 13:20 Ответить
Альтернативна iсторiя - то-то нiц ii *********. Але якщо сходяться в один пазл археологiя, лiтопис, письмовий документ, легенда, лiнгвiстика, гаплогрупа - це мое, тiльки у цьому випадку я можу вiдсоткiв на 90 довiряти такiй iнтегрованiй iнформацii. для мене однiеi археологii з лiтописом - не достатньо. Доречi, лiтопис - це i е альтернативна iсторiя, бо лiтопис фантазуеться монахом, котрий жие на 200-300 рокiв пiзнiшче , вiд ним згаданих подiй. Лiтопис, як правило, документально не пiдтверджуеться. Ось.
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19.06.2024 13:49 Ответить
Покажи мені археологічні зображення "тризуба" у Ісіди (Посейдона не чіпай - у нього символ має інше значення Це - символ рибалок античного світу) І шумерський Про "Гіперборею" "Атлантиду" та "славнозвісного Анта" і мову не веду - це міфологеми
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19.06.2024 13:59 Ответить
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19.06.2024 14:35 Ответить
Многие усматривают в тризубе изображение цифры «3», которую в древности обозначали вроде современной буквы «Ш». Это число в культуре Египта издавна олицетворяло Божественный порядок. Например, у древних египтян число три ассоциировалось с сочетанием двух элементов, которое приводило к появлению нового, третьего. По убеждениях мислителей мир состоит из трех взаимно связанных уровней: земного, подземного и небесного, а любой человек имеет три важных аспекта тело, дух и душу, и каждое явление возникающее в вселенной имеет три основные стадии - появление или возникновения, развитие и уничтожения.

Главный секрет символа тризуба заключается именно в сакральном числе 3. Троица, или триединство сопровождают человечество со времен зарождения первых цивилизаций. Это всегда три равноправные силы, происходящие от Абсолюта присущего каждой отдельно взятой культуре.

Эта тенденция очень хорошо прослеживается при изучении систем верований древних народов и цивилизаций, так например в древней Греции существовали три главных божества - Зевс, Посейдон и Аид, в индуизме - Вишну, Шиву и Брахма, для египтян это были Исида, Осирис и Гор, даже если обратиться к христианским учениям, то четко прослеживается тройственность, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух.
ТРИЗУБ И ЦВЕТОК, ТО ЛИ ЛОТОС, а может и тюльтпан
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19.06.2024 14:43 Ответить
ШИВА

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19.06.2024 14:38 Ответить
то "тризуб" характерний лише для Великого князівства Київського Він з"являється вперше на знаках часів Володимира великого - пане, а кому ви полишили царський символ царицi Iсiди, або символ Посейдона, чи Нептуна, а символ Триглава. До речi, тризуб - це символ легендарноi Гiпербореi. Вiн же був присутнiй i в Переднiй Азii, ще за часiв Шумерськоi культури. Iранський герб сьогоднi - це тризуб з тих часiв, адже кiмерiйцi наших земель (арii) брали участь в этногенезi iранцiв, як i в державотвореннi iх краiни... зЫ... Чуть не забув, легендарний Ант мав також символ - ТРИЗУБ, як i в Атлантидi вciсхиляли голову перед Тризубом.
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19.06.2024 13:31 Ответить
Читай вище!
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19.06.2024 13:34 Ответить
Державна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0 емблема Ісламської Республіки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران‎) є стилізованим написом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85 «Аллах» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C арабо-перським письмом (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. الله‎) і складається із чотирьох https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C півмісяців і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87 меча , які символізують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B0 ісламський символ віри - «Немає бога, крім Аллаха» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. لا إله إلاَّ الله‎) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%96%D0%B2_%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83 П'ять стовпів ісламу . Її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD тюльпаноподібна форма - данина стародавньому повір'ю, згідно з яким на могилі полеглих за Іран виростає червоний тюльпан.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-ISIRI-1 [1]

Державна емблема ІРІ розроблена художником Хамидом Наднімі й затверджена Аятоллою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96 Хомейні https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 9 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1980 1980

І до чого тут "тризуб" та "кіммерійці"?
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19.06.2024 13:43 Ответить
Ось бачите в якому образi у iранцiв постае ТРИЗУБ. Хочу вiрити, що то е не випадковiсть, а як похiдна вiд легенд часiв минулих. Зы... дуже цiкаво, а шо по Iсiдi вiдомо?
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19.06.2024 13:54 Ответить
Знаєш - мені один "чудік" (що прикидався військовим) написав про "шпали" на ПОГОНАХ радянських та українських офіцерів Коли я йому написав що "шпалами" називали знаки розрізнення на ПЕТЛИЦЯХ радянської форми одягу першого періоду ІІ Світової війни - а на погонах були "просвіти" він почав "крутить задницею" та писать що на його думку "полоски на погонах больше похожи на рельсы - а не на "шпалы" Здається мені - тут "дехто" займається тим самим - шукаючи аналогію ********* малюнка який має зовсім іншу "ідею" та нашого "тризуба"
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19.06.2024 14:09 Ответить
На пентлицах разве не ромбики были? Стосовно Здається мені - тут "дехто" займається тим самим - шукаючи аналогію ********* малюнка який має зовсім іншу "ідею" та нашого "тризуба" - Дык, пусть кацапы усохнут от зависти, у нас ведь есть над чем полемизировать в истории...А ихняя история в школьных учебниках начинается с Московии15-16 стлетия и они к тризубу никаким боком. Он для них --чужой , а значит кацапня нервно покуриваеи в сторонке от Киевской Руси.
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19.06.2024 15:15 Ответить
Зы... Тока вы мне зубы не заговаривайте... Я же вам ТРИЗУБ Исиды предоставил...
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19.06.2024 15:17 Ответить
А то ща наш кент проспиться , да припрется . залив шары, опять начнеть брэйки мочить, не даст нам сполна развернуть тему тризуба Чы будем сворачивать тему, поди, умаялись...
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19.06.2024 15:22 Ответить
Я вже пару годин подрвімать устиг
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19.06.2024 15:44 Ответить
1:0 ваша бере
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19.06.2024 15:58 Ответить
я тим часом бiгав на пошту, отримав порiчку. Жiнка неочiкувано прислала з дачi за 450 км вiд мене (я - сам удома, з милиць зiскочив у п`ятницю) . по пакетам розфасував - вже в морозильнику. кислюшча , мир не бачив.
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19.06.2024 16:07 Ответить
У нас поки що порічок нема Перше місцеве - суниці полуниці та шовковиця Є черешні - але мало Вишні ще лише починають рожевіть Але в цьому році на них неврожай Мені підкинули черенків жимолості Висадили на вкорінення Можливо матимемо на дачах ягоди через кілька років
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19.06.2024 16:18 Ответить
Жимолость - то казка.
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19.06.2024 16:54 Ответить
Ти смієшся? У товариша три кущі на дачі Висотою вище зросту людини Вже дозріли ягоди Товариш обіцяв на днях взять на дачу та пригостить У дочки моєї другий рік маленький кущик плодоносить
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19.06.2024 16:58 Ответить
У нас(центр Украiни), черешнi вiдiйшли, вишнi дозрiли, мало, але набити оскомину досить.Полунице-суницi вiдiйшли. Малина як дозрiе та ваiдiйде, е малинове деревце, до морозiв банка за банкою заповнюються малиною перетертою цукром. Шовковиця - не густо. Не розумiю, моя каже, що агрусу немае. йошта е. Я тiльки мовчу, бо сильно восени прорiдив йошту з агрусом, щоби ягоди були величенькi. мабуть спiвпадiння - неврожай по агрусу. Забув про окультурену ожину та войлочну вишню запитати.
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19.06.2024 17:54 Ответить
Про войлочну вишню можна вже "забувать" (як і про абрикоси) Зараз "гуляє "міленікоз" Вірусне захворювання Абрикос цвіте гарно Потім викидає на плодоносних гілочках молоде листя А потім листя і самі гілочки засихають Це саме - і у вишні войлочної
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19.06.2024 18:10 Ответить
Уже проспався! Але заліз на форум як "діскавері" (Може його вчора "забанили" під основним "ніком"?)
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19.06.2024 17:18 Ответить
Я не бачу малюнків
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19.06.2024 15:53 Ответить
Исида -выше смотрите. С тризубом в виде короны. Клеопатра тоже имела тризуб.
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19.06.2024 16:14 Ответить
Якраз ромби й іменувалися неофіційно "шпалами"
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19.06.2024 15:52 Ответить
Я над ними колись знущався стосовно "тризуба" Бо якщо московські князі стверджували що вони "Рюриковичі" то вони мали-б право на "тризуб" Але за тодішнім династичним правом вони не мали його - бо були "молодшою" гілкою роду А в часи до Василя ІІІ (коли велися пошуки герба Московського князівства) були живі прямі потомки старшої гілки Рюриковичів - князі Острожські
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19.06.2024 16:34 Ответить
Хочу закцентувати увагу пана на тому, що нас цiкавть в тризубi не малюнок, а сивоi давнини сакральнiсть та символiзм трiйцi... Нехай це буде Триглав, Тримуртi, Вiшну чи Перун... або й Посейдон з Нептуном. Закликаю не займатись пiдмiною понять золота рибка - трiйця...
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19.06.2024 15:34 Ответить
Я не "підміняю поняття" Цей знак настільки древній що й історія його виникнення нам не відома до цих пір Зокрема й тому що наша дохристиянська епоха була практично "безписемною" та за багато віків переслідування волхвів та військового лихоліття стерлася з пам"яті (так само як і така ж епоха Західної Європи) Що насправді той знак означав - можна лише припускать Індусам легше - їх віра існує вже близько 5 тисяч років практично в незмінному вигляді і єдине "всеіндійське" військове лихоліття було ще в часи приходу аріїв (Можливо що й самі основи "Вед" були принесені саме ними) І не виключено що звідти й "тризуб" - бо учені встановили що арії до Індії прибули з Причорномор"я Але в Індії збереглися первісні знання - а у нас - ні! От там і треба шукать витоки Бо навіть букви індуїстського алфавіту трохи нагадують графікою зображення "тризуба"
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19.06.2024 16:13 Ответить
К индусам пришли катакомбники днепро-донецкой культуры , по пути в Индию построили аркимные города. В Индии самоназвались ариями. отучили аборигенов-дравидов есть себе подобных(канибальничать). Не смогли покорить только юг индостана (тамилы, кырыла и др. - дравидийцы сейчас). тримуурти-бог - это триглав. у индусов морда- мурти. Мати-мама, те ж саме и у индусов - мати... Но это только для хинду. Остальные нации в Индии игнорируют госязык. Если в компании хиндуу - в меньшинстве,игнорируют тот момент , что хинду их не понимают. эти дравидо-индусы говорят на своих наречиях. сЧИТАЮ иНДИЯ СО ВРЕМЕМ РАЗВАЛИТСЯ на более мелкие государства индусы с дравидийцами, в отношениях, - как мы с кацапами
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19.06.2024 16:37 Ответить
Або взяти тих же сербiв з хорватами, чи болгарами, котрi мають за основну гаплогрупу i2 - це не слов`нська гаплогрупа. Але ж бо всi вони слов`яни, ще й розмовляють по-нашому. ЗЫ.... стосовно i2-гаплогрупи... Це ящо цю гаплогрупу не вважати по замовчуванню (в зародку) слов`нською. Адже повiсть времiнних лiт нам сповiщае , звiдки пiшли словене( з Балкан, "логова" гаплогрупи i2, хорвато-сербськi терени). Та в украiнцях превуалюе батькiвська(кiмерiйська) гаплогрупа R1a1, та мова наша слов`янcька, може й дiсталася нам вiд матерi-трипiольки , адже ми маемо трипiльськуу гаплогрупу супутницю i2... Кацапи такоi не мають, тобто , вони нам не молочнi брати.
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19.06.2024 10:01 Ответить
ЗЫ... типо еще до трипольских времен, от нашей родительской ветки сепарнула какая-то ветвь на севера. Опосля не имела контакт с трипольцами.... Ось так i з`явилися на свiт бiлий кацйапи-дикуни(угрофiно-монголоiднi переводнячки), бо кацапи замiсть трипiльськоi , мають угрофiно-монголоiдну гаплогрупу - NO. Прiсь ейбочки, ми такоi не маемо.
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19.06.2024 10:16 Ответить
Остготи асимiлювалися в тюрках в 2-3 столiттях, пiсля воскресiння Iсуса. А ви сповiстили про вже встаканений народ 11-14 столiть, тобто про потомкiв остгототюркiв.
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19.06.2024 08:46 Ответить
Перший тюркомовний народ Причорномор"я, який зафіксований літописами - хозари Вони прийшли туди не раніше 5 ст н е
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19.06.2024 08:52 Ответить
Нехай остготи асимiлювалися в тюракх не 2-3 столiттях, а в 5 столiттi, то це ж не 11-14 столiття. По-друге, якщо вiдкинути це питання, то виникае iнше, а куди ж подiлися остготи?
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19.06.2024 09:05 Ответить
Не забудь - хозари та половці - це РІЗНІ народи однієї мовної групи Казахи з узбеками та киргизи, татари Поволжя та Уралу, кримські татари та азербайджанці - теж до тюркської мовної групи належать Але це РІЗНІ народи А "куди поділися остготи" - читай історію пізньої Римської імперії
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19.06.2024 09:17 Ответить
Половцi молодшi хозар, отже можуть бути нащадками хозаро-готiв.
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19.06.2024 09:38 Ответить
Пусть иобики идут головувати в хурале большого Турана.
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19.06.2024 00:27 Ответить
Рыпаются против всех, как некоторые кульковальцювальники на форумах -

https://censor.net/ua/v3495097
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19.06.2024 00:29 Ответить
Дурдом "солнышко" нервово палить збоку.
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19.06.2024 07:45 Ответить
Казка про спiйману золоту рибку: зловив алiк золоту рибку та й носиться з нею , як дурень зi ступою, не знае , що робити. Дивиться рибка на таку недолугiсть алiка, та й мовить, мовляв , алкашику, вiдпусти мене, я виконаю твое побажання. Алiк глип-глип, по сторонам, як i знизу-вгору... та й каже, тiпо, хочу бочку пива, Не встиг навiть моргнуть - перед ним бочка з пивом. набрав у кухля - глить, глить... дiйсно пиво... Хвать золоту рибку за хвоста , та й давай нею калатати об стiл, промовляючи, мовляв, ну, ти, воблочка й даеш.
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19.06.2024 08:17 Ответить
угорціна- помилкова кантря...
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19.06.2024 00:30 Ответить
Дорослі дядьки тітки показують одне одному картинки, кажуть лозунги і отримують за це нехілі гроші. Щоб я так жив!
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19.06.2024 00:33 Ответить
спробуй ти с цюда отримати грошi...
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19.06.2024 00:36 Ответить
І не заперечуйте, що Орбан - це мавпа Трампа. І що вони обидва - вороги України.
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19.06.2024 00:40 Ответить
а буба мавпа їрмака, а їрмак мавпа *****...
пробачтe - занесло на герентологію...
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19.06.2024 00:45 Ответить
Анекдот про мадярську Бабу Ягу. Розвелася Баба Яга з Чахликом Невмирущим, бо запiдозрила, шо в ньому не все невмируще (занадто товаришував Чахлик iз зеленим змiем).
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19.06.2024 08:22 Ответить
А ще це перегуекєттся з колишнім гаслом Донбабве "Хватіт корміть Україну".

І де тепер те Донбабве....
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19.06.2024 08:31 Ответить
Говорили-балакали, сіли та заплакали...
На тому тижні збиралися відібрати у Угорщини право голосу та вето, а зараз допускають до головування. І де логіка?
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19.06.2024 09:11 Ответить
 
 