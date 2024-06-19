Венгрия для своего председательства в Совете ЕС выбрала лозунг, похожий на выражение, которое Трамп использует во время предвыборной кампании

Полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова великой"). Этот лозунг очень перекликается с фразой экс-президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), которую он активно использует в предвыборной кампании.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Эстафету председательства в Евросоюзе Венгрия примет 1 июля. Председательство Будапешта в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова ведикой").

Как пояснил венгерский министр по делам Европы Янош Бока, этим высказыванием Венгрия демонстрирует свое представление о том, что ЕС может действовать независимо.

"Это ссылка на активное президентство. Это фактически демонстрирует ожидания, что вместе мы должны быть сильнее, чем в одиночку, но нам следует позволить оставаться теми, кем мы есть, когда мы собираемся вместе. Он (лозунг, - ред.) также отражает идею, что Европа способна стать независимым глобальным игроком в нашем нестабильном мире", - сказал Бока.

На замечание журналистов, что это высказывание похоже на предвыборный лозунг Трампа, Бока ответил, что не знает, "хотел ли Трамп когда-то снова сделать Европу великой".

Логотипом своего председательства в Совете ЕС Венгрия выбрала кубик Рубик, который изобрел в 1974 году венгерский скульптор и изобретатель Эрне Рубик.

Венгерский министр по делам ЕС также добавил, что страна использует свое председательство для введения новой "конкурентоспособной, ориентированной на фермеров" сельскохозяйственной политики, а также направит усилия на то, чтобы эффективно защитить внешние границы и справиться с причинами миграции.

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Также Бока добавил, что будут приложены активные усилия для "прогресса в расширении ЕС".

"Мы хотим иметь существенные шаги по Молдове, Грузии и Украине", - добавил венгерский министр.

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