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ОСГВ "Хортица" об угрозе наступления врага на Боровую: Принимаются соответствующие меры

Окупанти готують наступ на Борову

Руководство Сил обороны владеет информацией о ситуации в районе поселка Боровая на Харьковщине. Сейчас принимаются необходимые меры.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, комментируя заявление 3-й отдельной штурмовой бригады об усилении врагом атак для выхода на админграницу Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Сейчас не нужно паниковать и на-гора поднимать в обществе такую информацию, что враг уже наступает. И руководству Вооруженных Сил, и высшему военному руководству известна эта информация, принимаются соответствующие меры", - сказал он.

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Волошин заверил, что "о враге все известно", и, вероятно, информацию об этом также озвучат в Главном управлении разведки, подразделения которого стоят на этом направлении.

Как сообщалось, накануне 3 ОШБр заявила, что оккупанты усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины с последующим захватом Боровой.

Ранее DeepState информировал, что войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую.

Автор: 

армия РФ (19403) Харьковщина (5577) ОСГВ Хортица (392) Луганская область (6501)


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Зає... "не треба панікувати, все ми знаємо..." Якщо вже 3ОШБР пише, то тилові керівники повинні щось робити (тільки без зеленського, ларьочника і безглуздої).
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19.06.2024 07:04 Ответить
"тилові керівники" в Києві гріють дупи,роблячи бурхливу діяльність. Як приклад ,оборонні споруди біля Вовчанська.
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19.06.2024 08:07 Ответить
"і вищому військовому керівництву відома ця інформація". В смысле шут и ларечник в курсе (это ж, я так понимаю, и есть "вище військове керівництво"?). Когда будет "отход на выгодные позиции"? Ведь те, кому положено, знают (наверное, в перерыве между фотосессиями что-то услышали). Только ж не забудьте сначала положить несколько тысяч воинов-украинцев, а там и отход. И да, сильно не отвлекайтесь на херню, вам же еще очередную серию сериала "Саммиты" продюсировать и снимать.
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19.06.2024 09:44 Ответить
Це ніколи не скінчиться, локшина це фірмове від зебіла, а мера Харкова підтримують більшість ждусовко харкян, це просто пипець, їх усіх треба стерти і терміново!
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19.06.2024 12:18 Ответить
"Наразі вживають необхідних заходів" Джерело: https://censor.net/ua/n3495433
А можна так: спочатку "вживання необхідних заходів", а потім повідомлення?
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19.06.2024 15:11 Ответить
Волноваца нинада..
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19.06.2024 16:44 Ответить
 
 