ОСГВ "Хортица" об угрозе наступления врага на Боровую: Принимаются соответствующие меры

Руководство Сил обороны владеет информацией о ситуации в районе поселка Боровая на Харьковщине. Сейчас принимаются необходимые меры.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, комментируя заявление 3-й отдельной штурмовой бригады об усилении врагом атак для выхода на админграницу Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Сейчас не нужно паниковать и на-гора поднимать в обществе такую информацию, что враг уже наступает. И руководству Вооруженных Сил, и высшему военному руководству известна эта информация, принимаются соответствующие меры", - сказал он.

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Волошин заверил, что "о враге все известно", и, вероятно, информацию об этом также озвучат в Главном управлении разведки, подразделения которого стоят на этом направлении.

Как сообщалось, накануне 3 ОШБр заявила, что оккупанты усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины с последующим захватом Боровой.

Ранее DeepState информировал, что войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую.