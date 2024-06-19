Атака "Шахедами" на Кировоградщину: есть повреждения в Александрийском районе
В ночь на 19 июня 2024 года вражеские ударные беспилотники атаковали Кировоградщину.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской дроновой атаки в Александрийском районе в нескольких помещениях повреждены окна.
Предварительно - без пострадавших. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!", - отметил он.
Как сообщалось, по данным Воздушных сил, в ночь на 19 июня 2024 года уничтожено 19 "Шахедов" из 21 запущенного.
Также Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал Украину "Шахедами", в Мелехове на Львовщине есть раненые, повреждены многоэтажка и частные дома
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль