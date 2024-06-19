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Новости Война
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Атака "Шахедами" на Кировоградщину: есть повреждения в Александрийском районе

Шахед аткував Кіровоградщину

В ночь на 19 июня 2024 года вражеские ударные беспилотники атаковали Кировоградщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской дроновой атаки в Александрийском районе в нескольких помещениях повреждены окна.
Предварительно - без пострадавших. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!", - отметил он.

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Как сообщалось, по данным Воздушных сил, в ночь на 19 июня 2024 года уничтожено 19 "Шахедов" из 21 запущенного.

Также Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал Украину "Шахедами", в Мелехове на Львовщине есть раненые, повреждены многоэтажка и частные дома

Автор: 

дроны (3991) Кировоградская область (633)


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