Атака "Шахедами" на Кировоградщину: есть повреждения в Александрийском районе

В ночь на 19 июня 2024 года вражеские ударные беспилотники атаковали Кировоградщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской дроновой атаки в Александрийском районе в нескольких помещениях повреждены окна.

Предварительно - без пострадавших. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!", - отметил он.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 529 750 человек (+1130 за сутки), 7984 танка, 14007 артсистем, 15319 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, в ночь на 19 июня 2024 года уничтожено 19 "Шахедов" из 21 запущенного.

Также Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал Украину "Шахедами", в Мелехове на Львовщине есть раненые, повреждены многоэтажка и частные дома