Пентагон сосредоточен на работе с авиационной коалицией для обеспечения потребностей ВСУ
Министерство обороны США активно работает со странами "авиационной коалиции", чтобы определить и удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
Мы сосредоточены на работе с авиационной коалицией. Это нужно чтобы определить потребности ВСУ для защиты своего населения, а затем их выполнить", - отметил он.
Райдер не уточнил точное количество украинских пилотов, которые проходят подготовку.
По словам представителя Пентагона, это должна озвучивать только украинская сторона с учетом всех факторов безопасности и планирования.
Зато он отметил, что учения на F-16 проводятся в штате Аризона, США, а также в Дании.
Кроме того, добавили в Пентагоне, существуют возможности для проведения дополнительного обучения в других местах в Европе.
Ранее издание The Times писало, что Украина должна получить более 60 F-16, но, вероятно, будет иметь только 20 подготовленных пилотов. В США объясняют это тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на тренировки, поэтому они не могут нарушить свои обязательства перед ними.
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Та нехай не поспішають, у нас же тут вагон часу!
Це брехня!!!
У США дуже багато місць для навчання пілотів, тому що ніхто не йде вчитися на пілотів!!!
"В США заявили о нехватке пилотов
18 июня 2024, 20:37
Военно-воздушные силы США фиксируют увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Эдриан Спейн, передают зарубежные СМИ.
"Это не новая проблема. 14 лет назад нам не хватало порядка 800 пилотов, сейчас это число выросло до 1,8 тыс. или около того", - сказал он, выступая на конференции, организованной Американской ассоциацией военно-воздушных и космических сил США.
Спейн, отвечающий за проведение операций американских ВВС, уточнил, что программу подготовки проходят порядка 1,3 тыс. летчиков ежегодно.
Генерал подтвердил, что ВВС США сократили общее число летных часов с 1,1 млн до 1,06 млн в год. "Моя цель состоит в том, чтобы преодолеть этот рубеж, поскольку он слишком мал для истинных требований к готовности сил, которые у нас есть, и операторов, которые у нас есть, однако мы не достигали налета более 1,1 млн часов в течение очень долгого времени", - отметил он."