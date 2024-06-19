Пентагон сосредоточен на работе с авиационной коалицией для обеспечения потребностей ВСУ

Министерство обороны США активно работает со странами "авиационной коалиции", чтобы определить и удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Мы сосредоточены на работе с авиационной коалицией. Это нужно чтобы определить потребности ВСУ для защиты своего населения, а затем их выполнить", - отметил он.

Райдер не уточнил точное количество украинских пилотов, которые проходят подготовку.

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По словам представителя Пентагона, это должна озвучивать только украинская сторона с учетом всех факторов безопасности и планирования.

Зато он отметил, что учения на F-16 проводятся в штате Аризона, США, а также в Дании.

Кроме того, добавили в Пентагоне, существуют возможности для проведения дополнительного обучения в других местах в Европе.

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Ранее издание The Times писало, что Украина должна получить более 60 F-16, но, вероятно, будет иметь только 20 подготовленных пилотов. В США объясняют это тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на тренировки, поэтому они не могут нарушить свои обязательства перед ними.