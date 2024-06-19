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Венгрия не включила поддержку Украины в приоритеты во время своего председательства в Совете ЕС, - СМИ

Угорщина про свої пріоритети під час головування у Раді ЄС

Венгрия, которая принимает председательство в Совете ЕС с 1 июля, не включила помощь Украине в свои приоритеты. В вопросе расширения Евросоюза она также отдает предпочтение Западным Балканам.

Об этом пишет издание DW, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор на брифинге 18 июня заявил, что Будапешт будет внимательно следить за развитием событий в Украине и "будет включать в повестку дня все необходимые аспекты при необходимости".

Как отмечает издание, среди перечисленных приоритетов Венгрии словосочетание "поддержка Украины" не прозвучало.

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Одор назвал такие сферы: конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика и сотрудничество в сфере закупок вооружений.

Приоритет Будапешта - Западные Балканы

Постоянный представитель Венгрии при ЕС назвал евроинтеграционный приоритет Будапешта - это Западные Балканы. Он считает, что ЕС в течение следующих шести месяцев должен закрыть как можно больше переговорных блоков со странами-кандидатами из этого региона.

В то же время Будапешт как председатель Совета ЕС ставит перед собой задачу "сбалансировать" процессы расширения ЕС, а именно на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата "трио" Украины, Молдовы и Грузии активизировать действия Евросоюза в этой сфере в отношении Западных Балкан, добавил Одор.

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Отметим, что председательство в Совете ЕС меняется между странами блока каждые полгода. Это дает председательствующей стране право определять повестку дня и приоритеты, председательствовать на заседаниях и координировать политическую работу Европейского Союза.

Автор: 

Венгрия (1965) Украина (44976) Евросоюз (17168) помощь и поддержка (872)


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Топ комментарии
+10
голосраких нищебродов гуляшных если что пригласят выйти кофе попить)это не проблема)
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19.06.2024 08:55
+9
угри є угри, одне сім'я з московітами(((
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19.06.2024 09:01
+6
Зараз у ЄС тільки Грузії не вистачає, з її промосковським урядом та законом про іноагентів!
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19.06.2024 09:30
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голосраких нищебродов гуляшных если что пригласят выйти кофе попить)это не проблема)
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19.06.2024 08:55 Ответить
угри є угри, одне сім'я з московітами(((
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19.06.2024 09:01 Ответить
Я всё чаще думаю что такая демократия это не от глупости а часть какого то коварного плана. Не хочу джа думать что за извращенцы стоят за этим.
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19.06.2024 09:03 Ответить
А что тебе не понравилось? Венгры кроме войны в Украине видят много чего еще и предлагают заодно и этим заняться.
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19.06.2024 12:08 Ответить
Смішно, як! Мадьяри не виключають…
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19.06.2024 09:21 Ответить
Мадяри і в Африці мадяри.
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19.06.2024 09:28 Ответить
Зараз у ЄС тільки Грузії не вистачає, з її промосковським урядом та законом про іноагентів!
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19.06.2024 09:30 Ответить
На декілька раз менше висловлять занепокоєність і це все що зміниться для України
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19.06.2024 10:13 Ответить
Дупа все блище і блище
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19.06.2024 11:18 Ответить
При всем том что венгерское правительство пропутинское, у него есть несколько позитивных проблесков и оно не боится говорить о совершенствовании евросоюза и его расширении.
За первое по опе, за остальное гладим по головке
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19.06.2024 12:10 Ответить
Владик не надрывайся, лучше заберите своего лупатого маланца к маме с папой, помогите украинцам реально, хватит на кнопки давить и строить из себя патриота Украины.
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19.06.2024 18:12 Ответить
с зауральскими цыганами давно нужно решать вопрос и начинать с Закарпатья....беда в том что в Украине нет Гаранта есть бенин, малоПИД,,,роский Нарик играющий роль гИдранта....
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19.06.2024 12:23 Ответить
Ну шож, побачимо, шановні угорці. Все ще попереду, а земля кругла.
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19.06.2024 12:52 Ответить
а хто би сумнівався, що в мад'ярських пріоритетах касапи, китайози і трампісти...
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19.06.2024 13:01 Ответить
..от прикормыша кремля и не такие фокусы возможны..Гнать сцанной тряпкой этого урода из ЕС..
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20.06.2024 07:39 Ответить
После выхода Венгрии 106 лет назад из сферы австрийского культурно-цивилизационного влияния венгры снова стали зауральскими азиатами:

в 1920-х гг очень гнусно и по-жлобски притесняли в своей стране нацменьшинства в лице украинцев, румын и словаков. Всегда были бешеными антисемитами.
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21.06.2024 07:58 Ответить
 
 