Венгрия не включила поддержку Украины в приоритеты во время своего председательства в Совете ЕС, - СМИ

Венгрия, которая принимает председательство в Совете ЕС с 1 июля, не включила помощь Украине в свои приоритеты. В вопросе расширения Евросоюза она также отдает предпочтение Западным Балканам.

Об этом пишет издание DW, передает Цензор.НЕТ.

Представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор на брифинге 18 июня заявил, что Будапешт будет внимательно следить за развитием событий в Украине и "будет включать в повестку дня все необходимые аспекты при необходимости".

Как отмечает издание, среди перечисленных приоритетов Венгрии словосочетание "поддержка Украины" не прозвучало.

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Одор назвал такие сферы: конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика и сотрудничество в сфере закупок вооружений.

Приоритет Будапешта - Западные Балканы

Постоянный представитель Венгрии при ЕС назвал евроинтеграционный приоритет Будапешта - это Западные Балканы. Он считает, что ЕС в течение следующих шести месяцев должен закрыть как можно больше переговорных блоков со странами-кандидатами из этого региона.

В то же время Будапешт как председатель Совета ЕС ставит перед собой задачу "сбалансировать" процессы расширения ЕС, а именно на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата "трио" Украины, Молдовы и Грузии активизировать действия Евросоюза в этой сфере в отношении Западных Балкан, добавил Одор.

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Отметим, что председательство в Совете ЕС меняется между странами блока каждые полгода. Это дает председательствующей стране право определять повестку дня и приоритеты, председательствовать на заседаниях и координировать политическую работу Европейского Союза.