Украина получит от США ракеты к системам ПВО Patriot в приоритетном порядке. Вашингтон отложил соглашение со Швейцарией, - СМИ
Соединенные Штаты решили, что поставки ракет к системе Patriot для Украины являются более приоритетными, чем контрактные договоренности со Швейцарией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на швейцарское издание Blick.
Отмечается, что осенью прошлого года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 на сумму 300 миллионов швейцарских франков (340 миллионов долларов).
Однако ракеты-перехватчики, заказанные и изготовленные для Швейцарии, будут предоставлены Украине, поэтому, несмотря на действующий контракт, стране придется дольше ждать своего заказа, подтвердили изданию источники.
США решили сначала поставить Украине больше ракет Patriot, поскольку в течение нескольких месяцев Россия наносит по ней тяжелые удары, поэтому официальный Киев срочно просит другие страны передать больше систем ПВО.
Blick также напоминает, что в мае 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус уже предлагал Швейцарии согласиться на отложенные поставки ракет Patriot в пользу Украины.
Официальный Берлин предложил, чтобы запланированные на 2030 год поставки этих ракет в конце концов получила не Швейцария, а Германия - тогда немецкие вооруженные силы могли бы быстрее пополнить свои запасы Patriot, которые передают Украине, поскольку Швейцария отказывается напрямую поставлять оружие Киеву.
"Ясно одно: мировой спрос сейчас значительно превышает мощности по производству управляемых ракет Patriot", - отмечает Blick.
В контракте Вашингтон заблаговременно прописал опцию о возможности отойти от согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности США.
Похоже, что теперь США воспользуются такой возможностью из-за войны в Украине и ее потребности в средствах ПВО, резюмирует издание.
Ожидается, что США официально объявят о своем решении в ближайшие дни. О новых сроках поставок пока информации нет.
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Але я тепер переживатиму, що швейцарський сир та альпійський молочний шоколад лишаться без захисту.
Доречі, востаннє Швейцарію (помилково!) кілька разів бомбардували 80+ років тому.
рф эту войну еще в 16 году хотела начать, потом в 17, потом в 18. Но боялись Трампа, потому что он непредсказуемый.
Они дождались Байдена, решили, что он слабый президент и напали.
https://www.tiktok.com/@lezgin__550/video/7380729951378558209?lang=uk-UA
Важливі відмінності, які впливали на нападе/не нападе.
Зеленський - руйнування зв'язків з єс та сша та втрата їх підтримки, руйнування армії...
Порошенко - посилення зв'язків з сша та єс, розбудова армії.
Коли путін побачив, що Україна військово ослабла та залишилася без підтримки заходу, він почав напад.
Я впевнений, що при Порошенко нападу не було б.
Так, П. Порошенко у 2014 році обирався однозначно як проросійський, бо вся українська прокацапщина страшенно боялась, що після пасіонарного Майдану народ обере Президентом Яроша і Правий Сектор. Але основний нарід на Майдан не ходив, а дивився ТБ і коментував новини. Росія тоді теж страшенно боялась такого варіанту як апокаліптичного. Тому обрання Порошенка (міністр при Януковичі, ліпєцкая хвабріка, диякон рпц тощо - свой чєлавєк) вже в 1-му турі навіть в росії сприймалось на «Ура!» і і з великими «надєждамі».
Сподівались, що при ньому остаточно захомутають Україну по Донбасу, Криму і по всіх інших питаннях. Але все пройшло далеко не так як в рф сподівались і у проросійської частини українського народу теж. Тут розчарування були дуже великі. П. Порошенку вони не могли пробачити (як і В.Ющенку) свого самообману, проєвропейського і проукраїнського курсу, безвізу, вперше - Автономії ПЦУ і Томосу, дерусифікації, дерадянізації, перейменувань, децентралізації, боротьби проти росії , створення і посилення ЗСУ, кроки до вступу в НАТО тощо. І проти Порошенка пішла багатостороння боротьба на його політичне знищення за допомогою «мудрого наріду». Помилка П. Порошенка (в основному) тільки в тому, що він, як нормальна людина, сподівався, що небувалі, очевидні для всіх результати його діяльності на користь нації, українського народу будуть ними належно оцінені. На жаль, ні - вони знову обрали однозначно проросійського президента і до того ж, щоб він уже не зміг рипатися і змінюватися, йому вперше обрали персональну Верховну раду, з ОПЗЖами тощо- конституційну більшість. На додачу. Бери нас і веди Україну в росію. Я братові тоді в 2019 році сказав - проголосували за погибель України. Наш народ дуже повільно мудрішає - В. Ющенку після його проукраїнського успішного терміну дали 5% голосів, а П. Порошенку - утричі більше. Є прогрес. Але недостатній. Можемо зовсім пропасти як народ, як нація.
А зараз вона уся під вогнем.