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Новости
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Украина получит от США ракеты к системам ПВО Patriot в приоритетном порядке. Вашингтон отложил соглашение со Швейцарией, - СМИ

США пріоритетно передадуть Україні ракети до систем Patriot

Соединенные Штаты решили, что поставки ракет к системе Patriot для Украины являются более приоритетными, чем контрактные договоренности со Швейцарией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на швейцарское издание Blick.

Отмечается, что осенью прошлого года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 на сумму 300 миллионов швейцарских франков (340 миллионов долларов).

Однако ракеты-перехватчики, заказанные и изготовленные для Швейцарии, будут предоставлены Украине, поэтому, несмотря на действующий контракт, стране придется дольше ждать своего заказа, подтвердили изданию источники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США в первую очередь будут предоставлять Patriot Украине, и только потом - другим странам, - Байден

США решили сначала поставить Украине больше ракет Patriot, поскольку в течение нескольких месяцев Россия наносит по ней тяжелые удары, поэтому официальный Киев срочно просит другие страны передать больше систем ПВО.

Blick также напоминает, что в мае 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус уже предлагал Швейцарии согласиться на отложенные поставки ракет Patriot в пользу Украины.

Официальный Берлин предложил, чтобы запланированные на 2030 год поставки этих ракет в конце концов получила не Швейцария, а Германия - тогда немецкие вооруженные силы могли бы быстрее пополнить свои запасы Patriot, которые передают Украине, поскольку Швейцария отказывается напрямую поставлять оружие Киеву.

"Ясно одно: мировой спрос сейчас значительно превышает мощности по производству управляемых ракет Patriot", - отмечает Blick.

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В контракте Вашингтон заблаговременно прописал опцию о возможности отойти от согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности США.

Похоже, что теперь США воспользуются такой возможностью из-за войны в Украине и ее потребности в средствах ПВО, резюмирует издание.

Ожидается, что США официально объявят о своем решении в ближайшие дни. О новых сроках поставок пока информации нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин о Patriot для Украины: Есть прогресс в переговорах с другими странами

Автор: 

ПВО (2784) США (26889) Patriot (283)


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Топ комментарии
+8
Канєш, спасибі велике.
Але я тепер переживатиму, що швейцарський сир та альпійський молочний шоколад лишаться без захисту.
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19.06.2024 10:56
+4
А швеицарські гноми не надуються?
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19.06.2024 10:58
+4
Той випадок, коли визнали, що реальність важливіша за формальності.
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19.06.2024 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Канєш, спасибі велике.
Але я тепер переживатиму, що швейцарський сир та альпійський молочний шоколад лишаться без захисту.
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19.06.2024 10:56 Ответить
Я так розумію що на швейцарські годинники ви махнули рукою?
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19.06.2024 11:04 Ответить
Йому аби пожерти...
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19.06.2024 11:09 Ответить
А швеицарські гноми не надуються?
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19.06.2024 10:58 Ответить
Залишили Швейцарію абсолютно беззахисною перед... хм... а перед ким?
Доречі, востаннє Швейцарію (помилково!) кілька разів бомбардували 80+ років тому.
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19.06.2024 11:29 Ответить
Бо нейтралітет Швейцарії е « дуже важливий» . Це вже зрозуміли у США.
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19.06.2024 15:15 Ответить
Той випадок, коли визнали, що реальність важливіша за формальності.
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19.06.2024 11:00 Ответить
жириновский рассказывает о планах россии. но выдает это за планы америки.

рф эту войну еще в 16 году хотела начать, потом в 17, потом в 18. Но боялись Трампа, потому что он непредсказуемый.

Они дождались Байдена, решили, что он слабый президент и напали.

https://www.tiktok.com/@lezgin__550/video/7380729951378558209?lang=uk-UA
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19.06.2024 11:03 Ответить
Дочекалися іншого слабкого президента...
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19.06.2024 11:10 Ответить
Питання не в людинні, а в політиці яку впроваджує ця людина.
Важливі відмінності, які впливали на нападе/не нападе.
Зеленський - руйнування зв'язків з єс та сша та втрата їх підтримки, руйнування армії...
Порошенко - посилення зв'язків з сша та єс, розбудова армії.
Коли путін побачив, що Україна військово ослабла та залишилася без підтримки заходу, він почав напад.

Я впевнений, що при Порошенко нападу не було б.
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19.06.2024 13:56 Ответить
Не так важливо, що ви надумали. Є очевидні історичні факти. Росія не напала на Україну при Ющенку і Порошенку, а напала - саме при Януковичу і Зеленському, при яких не могла не напасти.
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19.06.2024 14:02 Ответить
как сказал один американский сенатор - после избрания ЗЕ президентом и проводимой им политики, на Украину не напал бы только дурак.....
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19.06.2024 11:28 Ответить
Вся справа в тому, що наш народ завжди (!) обирав проросійських президентів. Завжди! Але 1-й (Л.Кравчук), 3-й (В.Ющенко) і 5-й (П.Порошенко) виявлялись насправді ще й досить проукраїнськими. Кожний по своєму, звичайно. І наш нарід після цього - виправлявся, обирав вже правильного - руского Л.Кучму, донецького зека В. Януковича (Ющенку - 5% і 5-е місце) і теперішнє проросійське фіглярне Зе.

Так, П. Порошенко у 2014 році обирався однозначно як проросійський, бо вся українська прокацапщина страшенно боялась, що після пасіонарного Майдану народ обере Президентом Яроша і Правий Сектор. Але основний нарід на Майдан не ходив, а дивився ТБ і коментував новини. Росія тоді теж страшенно боялась такого варіанту як апокаліптичного. Тому обрання Порошенка (міністр при Януковичі, ліпєцкая хвабріка, диякон рпц тощо - свой чєлавєк) вже в 1-му турі навіть в росії сприймалось на «Ура!» і і з великими «надєждамі».

Сподівались, що при ньому остаточно захомутають Україну по Донбасу, Криму і по всіх інших питаннях. Але все пройшло далеко не так як в рф сподівались і у проросійської частини українського народу теж. Тут розчарування були дуже великі. П. Порошенку вони не могли пробачити (як і В.Ющенку) свого самообману, проєвропейського і проукраїнського курсу, безвізу, вперше - Автономії ПЦУ і Томосу, дерусифікації, дерадянізації, перейменувань, децентралізації, боротьби проти росії , створення і посилення ЗСУ, кроки до вступу в НАТО тощо. І проти Порошенка пішла багатостороння боротьба на його політичне знищення за допомогою «мудрого наріду». Помилка П. Порошенка (в основному) тільки в тому, що він, як нормальна людина, сподівався, що небувалі, очевидні для всіх результати його діяльності на користь нації, українського народу будуть ними належно оцінені. На жаль, ні - вони знову обрали однозначно проросійського президента і до того ж, щоб він уже не зміг рипатися і змінюватися, йому вперше обрали персональну Верховну раду, з ОПЗЖами тощо- конституційну більшість. На додачу. Бери нас і веди Україну в росію. Я братові тоді в 2019 році сказав - проголосували за погибель України. Наш народ дуже повільно мудрішає - В. Ющенку після його проукраїнського успішного терміну дали 5% голосів, а П. Порошенку - утричі більше. Є прогрес. Але недостатній. Можемо зовсім пропасти як народ, як нація.
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19.06.2024 13:35 Ответить
Нам тут ще Фашіста Жереновського будуть цітувати?!
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19.06.2024 15:16 Ответить
На юха таким голубам нейтральності таке озброння. Достатньо буде і швейцарських ножів...
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19.06.2024 11:13 Ответить
Swiss Army Knife
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19.06.2024 11:47 Ответить
а вдруг путин на Швейцарию нападет ?
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19.06.2024 11:46 Ответить
порівнюючи ВПК США теперішній і часів WW2 хочеться плакати. Той, давній, якщо зіткнути лобами з нинішнім, порвав би зі своїми давніми технологіями цей новий ,як тузік тряпку. Снарядів і літаків тоді випускали навіть не в десятки - в сотні раз більше.
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19.06.2024 11:47 Ответить
Что тебе до ВПК США ? ты со своим ВПК сравнивай.
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19.06.2024 12:47 Ответить
А с чим сравнювати, коли десятиріччями разброювали Україну?!

А зараз вона уся під вогнем.
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19.06.2024 15:18 Ответить
 
 