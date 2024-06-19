Украина получит от США ракеты к системам ПВО Patriot в приоритетном порядке. Вашингтон отложил соглашение со Швейцарией, - СМИ

Соединенные Штаты решили, что поставки ракет к системе Patriot для Украины являются более приоритетными, чем контрактные договоренности со Швейцарией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на швейцарское издание Blick.

Отмечается, что осенью прошлого года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 на сумму 300 миллионов швейцарских франков (340 миллионов долларов).

Однако ракеты-перехватчики, заказанные и изготовленные для Швейцарии, будут предоставлены Украине, поэтому, несмотря на действующий контракт, стране придется дольше ждать своего заказа, подтвердили изданию источники.

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США решили сначала поставить Украине больше ракет Patriot, поскольку в течение нескольких месяцев Россия наносит по ней тяжелые удары, поэтому официальный Киев срочно просит другие страны передать больше систем ПВО.

Blick также напоминает, что в мае 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус уже предлагал Швейцарии согласиться на отложенные поставки ракет Patriot в пользу Украины.

Официальный Берлин предложил, чтобы запланированные на 2030 год поставки этих ракет в конце концов получила не Швейцария, а Германия - тогда немецкие вооруженные силы могли бы быстрее пополнить свои запасы Patriot, которые передают Украине, поскольку Швейцария отказывается напрямую поставлять оружие Киеву.

"Ясно одно: мировой спрос сейчас значительно превышает мощности по производству управляемых ракет Patriot", - отмечает Blick.

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В контракте Вашингтон заблаговременно прописал опцию о возможности отойти от согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности США.

Похоже, что теперь США воспользуются такой возможностью из-за войны в Украине и ее потребности в средствах ПВО, резюмирует издание.

Ожидается, что США официально объявят о своем решении в ближайшие дни. О новых сроках поставок пока информации нет.

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