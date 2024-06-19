Нет доказательств того, что западное оружие, поставленное в Украину, попадает на черный рынок в Западную Европу, - отчет GI-TOC

Швейцарский аналитический центр Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) сообщил, что не нашел доказательств того, что поставляемое в Украину западное оружие попадает на черный рынок в Европе.

О данных отчета пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эти данные подрывают нарратив, который продвигает Россия, о том, что пятая часть западного оружия, которое поступает в Украину, попадает на черный рынок для перепродажи террористам и повстанческим группировкам.

Мы не нашли никаких доказательств того, что (предназначенное для Украины - ред.) западное оружие попало в Западную Европу, и очень мало свидетельств о каких-либо операциях с западным оружием в Украине", - заявил директор европейской обсерватории GI-TOC Даниэль Бромбахер.

Также читайте: Украина - четвертая в мире по импорту вооружений, - SIPRI

"Оружие, которое было поставлено Западом, находится в надежных руках", - подчеркнул он.

Анализ организации основывается на мониторинге даркнета и интервью с правоохранительными органами ЕС и представителями криминального мира, сосредотачиваясь на нелегальных рынках Франции, Бельгии, Нидерландов и Швеции.

Обвинения в контрабанде западного оружия

Кроме того, отчет GI-TOC также подрывает предположение о том, что военным оборудованием НАТО вооружают европейских гангстеров.

Испанская Гражданская гвардия заявила в мае, что группа контрабандистов гашиша обстреляла полицию из винтовок американского и европейского производства, а во время предыдущих рейдов были обнаружены боеприпасы стандарта НАТО.

Издание El Español утверждало, что латиноамериканские наркокартели присылают своих представителей в Киев для осуществления оптовых закупок. Но в GI-TOC не нашли никаких подтверждений таким заявлениям, многие из которых были опровергнуты.

Читайте также: В парламенте Швейцарии хотят разрешить непрямые поставки оружия в Украину

В октябре 2022 года руководитель финской организованной преступности заявил СМИ, что банды контрабандой переправляли западное оружие, предназначенное для Украины, в Финляндию, Данию, Швецию и Нидерланды. Это утверждение было опровергнуто представителем полиции.

Дальнейшее расследование GI-TOC выявило, что трое финских криминальных авторитетов действительно путешествовали в Восточную Европу в середине 2022 года с "намерением привезти оружие, но не смогли этого сделать, поскольку им не хватало необходимых организационных навыков или доступа к финансированию", сказал Бромбахер в интервью Politico.

Согласно отчету GI-TOC, правительство Украины эффективно предотвращает незаконное использование оружия военными: в 2022 году было зафиксировано лишь 250 случаев, а в 2021 году - 191, что является низким показателем для страны, которая получает миллиарды долларов военной помощи от Запада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готовит провокацию против Украины, связанную с якобы незаконным оборотом западного оружия в Африке, - ГУР МО

Напомним, в прошлом году МИД Украины требовал от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов о контрабанде оружия с признаками дезинформации в интересах России.