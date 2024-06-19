Токаев о покушении на казахского журналиста Садыкова в Киеве: Астана готова присоединиться к расследованию

Официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию нападения на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова, которое произошло 18 июня в Киеве.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона, а его принципиальная позиция направлена на то, что в государстве должен господствовать закон и порядок.

Токаев поручил дипломатическим ведомствам и правоохранительным органам направить официальные запросы Украине относительно инцидента.

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Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление, произошедшее вчера в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне относительно этого серьезного инцидента. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - добавил президент Казахстана.

Что предшествовало?

Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в авто.

Прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство казахского журналиста Айдоса Садыкова. Он известен своей критикой властей Казахстана.

В октябре 2023 года оппозиционер был объявлен в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".

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