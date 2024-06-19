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Токаев о покушении на казахского журналиста Садыкова в Киеве: Астана готова присоединиться к расследованию

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию нападения на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова, которое произошло 18 июня в Киеве.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона, а его принципиальная позиция направлена на то, что в государстве должен господствовать закон и порядок.

Токаев поручил дипломатическим ведомствам и правоохранительным органам направить официальные запросы Украине относительно инцидента.

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Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление, произошедшее вчера в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне относительно этого серьезного инцидента. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - добавил президент Казахстана.

Что предшествовало?

Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в авто.

Прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство казахского журналиста Айдоса Садыкова. Он известен своей критикой властей Казахстана.

В октябре 2023 года оппозиционер был объявлен в розыск в Казахстане за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба произошла в Шевченковском районе Киева: Неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в автомобиле. ФОТО (обновлено)

Автор: 

журналистика (3305) Казахстан (781) покушение (1040) стрельба (3260) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+12
Токаєв вирішв "взять на контроль" розслідування? Щоб "буть у курсі" та буть готовим "відбрехаться" - якщо вилізуть вуха його "спеців"?
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19.06.2024 12:50
+10
Сам замовив, сам готовий допомогти розслідувати. Вищий рівень нахабства
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19.06.2024 13:01
+5
дякуємо-не потрібно:
в нас є Великий юрист!!
Він як і в справі з П Шереметом
може назначити винних
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19.06.2024 12:49
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дякуємо-не потрібно:
в нас є Великий юрист!!
Він як і в справі з П Шереметом
може назначити винних
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19.06.2024 12:49 Ответить
djakuemo - ale zametati sledi netreba.
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19.06.2024 12:50 Ответить
Токаєв вирішв "взять на контроль" розслідування? Щоб "буть у курсі" та буть готовим "відбрехаться" - якщо вилізуть вуха його "спеців"?
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19.06.2024 12:50 Ответить
Токаєву у розслідуванні, головне не вийти на самого себе. Кучма 2(((
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19.06.2024 13:01 Ответить
а то ти ще сумніваєшся в походженні тих вух?
У всяк випадку саме так можна зрозуміти написане зформульоване тобою. Хоча я тебе знаю давно, саме тому іронізую...
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19.06.2024 13:19 Ответить
Скажіть Токаєву,що можна криптою "долучитись",в нас "Слуги Єрмака" діджиталізовані
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19.06.2024 12:52 Ответить
кацапи хочуть розхитати Казахстан.
Токаєву це не потрібно.
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19.06.2024 12:56 Ответить
Казахстан давно проданий китайцям. Тож товарищі хочуть знати хто поліз на їхнього агента
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19.06.2024 13:02 Ответить
Сам замовив, сам готовий допомогти розслідувати. Вищий рівень нахабства
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19.06.2024 13:01 Ответить
В конфликт умышленно втягивают и Казахстан. Рф это выгодно...
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19.06.2024 13:04 Ответить
як в запоріжжі з правозахисником- замовник готовий долучитися до розслідування вбивства жертви
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19.06.2024 13:06 Ответить
Бугага. Сам же заказал.
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19.06.2024 13:16 Ответить
Токаєв , мабуть , вирішив дізнатися в якому стані журналіст і як
діяти дальше , ну знаєте про що я ?🙁
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19.06.2024 13:26 Ответить
Кремль був готовий долучитися до розслідування катастрофи Boeing 777, якого збили 17 липня 2014 року на околицях Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України.
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19.06.2024 13:26 Ответить
Вбивати журналістів - це стиль хутина
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19.06.2024 14:11 Ответить
Замовник вбивства хоче все знати про хід розслідування.
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19.06.2024 14:23 Ответить
 
 