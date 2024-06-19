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Новости Война
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РФ перебросила на войну в Украине 80% подразделений, развернутых на границе с Финляндией, - СМИ

Росія перекинула майже всі війська з-під кордону Фінляндії до України

Большинство российских войск, включая личный состав и технику, которые ранее были сосредоточены на границе с Финляндией, были переброшены на войну против Украины.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает Цензор.НЕТ.

Финская разведка отметила, что в целом российское командование отвело от границы до 80% войск.

Российские военные базы почти пустые

На спутниковых снимках, опубликованных финскими журналистами, видно, что гарнизоны и военные базы российских сухопутных войск вблизи финской границы практически пусты.

На некоторых базах осталась только устаревшая техника, а количество личного состава сократилось до пятой части, а иногда и меньше.

Росія відвела майже всі свої війська від кордону з Фінляндією до України
Росія відвела майже всі свої війська від кордону з Фінляндією до України

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И хотя обучение личного состава ВС РФ все еще проводится, его количество варьируется в зависимости от ситуации, добавили источники в разведывательной службе.

"По нашим меркам это довольно плохая техника, но по российским меркам может быть еще пригодна", - цитирует издание источник.

По данным издания, Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только под финскими границами, а по всей своей огромной территории, кроме Подмосковья.

Спутниковые снимки

Так, на военной базе россиян под Петрозаводском по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года - десятки единиц размещенной там техники исчезли. В то же время там появился один новый ангар, которого не было раньше и техника стояла под открытым небом.

Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією
Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією

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"Россия пугает страны НАТО Третьей мировой войной, но, по крайней мере, вблизи Финляндии, похоже, к войне не готовится. При этом почти вся боевая техника уже вывезена с баз, которые располагаются недалеко от границы с Финляндией", - добавили в издании.

Снимки из Каукъярви на Карельском перешейке (переименованное россиянами в Каменку) свидетельствуют, что там в настоящее время стоят многочисленные палатки для проживания личного состава - вероятно, мобилизованных или призывников, которые проходят базовую подготовку.

Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією
Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією
Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією
Російські військові бази поблизу кордону з Фінляндією

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Автор: 

граница (5275) россия (95725) Финляндия (965)


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Топ комментарии
+9
Ех, зараз би фінам та й повернути свої колись окуповані кацапами території. Або хоча б війська туди підтягнути-щоб бункерний позасирав всі наявні чемодани.
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19.06.2024 14:57
+8
Finam pora povertati svoe potom Japoncam....
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19.06.2024 14:49
+8
Краще нехай кацапи здаються в полон фіннам, ніж потраплять на фронт в Україну.

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19.06.2024 14:55
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Муиня! - хоч 100% - фіни ж не нападуть
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19.06.2024 14:45 Ответить
Треба разраховути що кацапи кинуть усе що в них е. Усе що зараз стоїть « проти НАТО». Але вони знають що НАТО на них не нападе!

Це все буде проти України.
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19.06.2024 15:21 Ответить
демілітаризація
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19.06.2024 14:47 Ответить
А як же війна з НАТА? Що пітерські понти вже усьо?
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19.06.2024 14:48 Ответить
Finam pora povertati svoe potom Japoncam....
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19.06.2024 14:49 Ответить
може фінам там десь чимось гуркнути?
шо б кацапня з куди вилізла туди ж і повернулася?
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19.06.2024 14:49 Ответить
Краще нехай кацапи здаються в полон фіннам, ніж потраплять на фронт в Україну.

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19.06.2024 14:55 Ответить
Ех, зараз би фінам та й повернути свої колись окуповані кацапами території. Або хоча б війська туди підтягнути-щоб бункерний позасирав всі наявні чемодани.
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19.06.2024 14:57 Ответить
А мені до вподоби незалежні Татарстан та Бурятія.
Ото була б веселуха в бункері у старого кабаєва
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19.06.2024 15:23 Ответить
Веселуха, это после года в бункере и видя безысходность, охрана скажет.... Зачем выходной, ты нам тоже нравишься..(со старого анекдота)
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19.06.2024 15:46 Ответить
Дипломати сплять. Чому не домовитись, щоб країни, які межують з рашею, тримали в постійній напрузі орків-є для цього тисячі способів. Раша своїм блейфом тримає все нато на повідку.
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19.06.2024 15:01 Ответить
Не блєфом, а газпромом і росатомом.
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19.06.2024 15:14 Ответить
Проблема не в українських діпломатаз, а у західних!
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19.06.2024 15:23 Ответить
Мясо поехало на мясо... Это так скрепненько.
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19.06.2024 15:08 Ответить
Так нехай фіни скористаються цим і відберуть Карелію!
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19.06.2024 15:11 Ответить
Там 100 лет жить нельзя будет Финам, затраты огромные на восстановление, и сан обработку
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19.06.2024 15:44 Ответить
НАТО мышей не ловит !
А жаль...
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19.06.2024 15:20 Ответить
Фінляндія отримала історичний шанс повернути свою територію, окуповану срср внаслідок агресивної війни. Але ж прогавить.
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19.06.2024 15:29 Ответить
Звиняйте, бо всіх москалів повернути не змогли. Без кулькив були
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19.06.2024 15:41 Ответить
Ну буде санітарна зона!
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19.06.2024 15:49 Ответить
Так Фінляндія зараз може повернути Карелію
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19.06.2024 18:47 Ответить
 
 