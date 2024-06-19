РФ перебросила на войну в Украине 80% подразделений, развернутых на границе с Финляндией, - СМИ
Большинство российских войск, включая личный состав и технику, которые ранее были сосредоточены на границе с Финляндией, были переброшены на войну против Украины.
Об этом сообщает финское издание Yle, передает Цензор.НЕТ.
Финская разведка отметила, что в целом российское командование отвело от границы до 80% войск.
Российские военные базы почти пустые
На спутниковых снимках, опубликованных финскими журналистами, видно, что гарнизоны и военные базы российских сухопутных войск вблизи финской границы практически пусты.
На некоторых базах осталась только устаревшая техника, а количество личного состава сократилось до пятой части, а иногда и меньше.
И хотя обучение личного состава ВС РФ все еще проводится, его количество варьируется в зависимости от ситуации, добавили источники в разведывательной службе.
"По нашим меркам это довольно плохая техника, но по российским меркам может быть еще пригодна", - цитирует издание источник.
По данным издания, Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только под финскими границами, а по всей своей огромной территории, кроме Подмосковья.
Спутниковые снимки
Так, на военной базе россиян под Петрозаводском по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года - десятки единиц размещенной там техники исчезли. В то же время там появился один новый ангар, которого не было раньше и техника стояла под открытым небом.
"Россия пугает страны НАТО Третьей мировой войной, но, по крайней мере, вблизи Финляндии, похоже, к войне не готовится. При этом почти вся боевая техника уже вывезена с баз, которые располагаются недалеко от границы с Финляндией", - добавили в издании.
Снимки из Каукъярви на Карельском перешейке (переименованное россиянами в Каменку) свидетельствуют, что там в настоящее время стоят многочисленные палатки для проживания личного состава - вероятно, мобилизованных или призывников, которые проходят базовую подготовку.
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Це все буде проти України.
шо б кацапня з куди вилізла туди ж і повернулася?
Ото була б веселуха в бункері у старого кабаєва
А жаль...