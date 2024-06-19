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Новости
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Заместитель главы ГБР проживает в апартаментах за $900 тыс., хотя декларирует другое жилье, - СМИ

Заступник глави ДБР Удовиченко живе в апартаментах за $900 000

Заместитель директора ГБР Александр Удовиченко живет в апартаментах элитного столичного ЖК Regent Hill стоимостью около $900 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Hromadske.

"За более чем 5 лет карьеры на топовых должностях в ГБР Александр Удовиченко не только не приобрел недвижимость в ЖК Regent Hill, а вообще не приобрел никакого жилья в столице. Согласно последней декларации чиновника, он просто снимает квартиру в Голосеевском районе Киева недалеко от станции метро "Васильковская". Это элитный ЖК Park Avenue VIP - не центр, но все на уровне", - отмечают журналисты.

Официально Удовиченко владеет лишь земельным участком неподалеку от села Рославичи Киевской области - "на безлюдном склоне, где нет ни недвижимости, ни инфраструктуры".

Авторам расследования удалось зафиксировать служебную Toyota Camry на номерах прикрытия, которая выезжала из паркинга ЖК Regent Hill на Печерске и заезжала в здание ГБР.

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"В своей последней декларации Удовиченко указал, что живет вместе с Кристиной Удовиченко (в девичестве Копач). Женщина родом из Одессы, как и сам Александр. Всю жизнь Кристина занимается косметологией. Ранее пара была в браке. 10 лет назад у них родилась дочь Полина. Впоследствии супруги развелись, а теперь снова сошлись уже на условиях гражданского партнерства. Официально женщина не имеет недвижимости в столице. В отличие от ее близкой родственницы, Ирины Копач, которая, скорее всего, является тетей женщины", - отметили журналисты.

Квартира в ЖК Regent Hill записана на Ирину Копач. Рыночная стоимость недвижимости такой площади в указанном ЖК - около $900 000. В то же время в договоре купли-продажи было указано 1,9 млн гривен. То есть 50 000 долларов по тогдашнему курсу против не менее 900 000 реальных рыночных.

В апреле 2024 года, по данным расследователей, на Ирину Копач оформляют еще и отдельный паркинг в этом же ЖК за 100 тысяч гривен.

По данным издания, Ирина Копач живет в Одессе и работает косметологом.

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Автор: 

имущество (350) ГБР (3007) Удовиченко Александр (12)


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Топ комментарии
+20
пока Зе пиарится и записывает видосики, его молодая команда просто 3,14здит деньги в не бывалых масштабах
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19.06.2024 17:36
+14
цікаво, серед тих всіх борців з корупцією, НАБУ, ДБР, АКМУ, прокурорів, є хоч один, хто може пояснити свої статки не виграшем у лотерею, не великим бізнес-хистом своєї 90 річної мами або талантом до бізнесу дружини чи коханки? Ну хоч один?
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19.06.2024 17:40
+12
невже хтось вважав, що ці люди справді будуть з чимось там боротись й щось там захищати..., перша та єдина задача - це власне збагачення... та виконання замовлень влади, все інше - просто пил в очі...
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19.06.2024 17:59
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А где мешкает регент зеленского-ермак?
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19.06.2024 17:36 Ответить
дома
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19.06.2024 18:31 Ответить
Там де і пристало президенту- у президентських палатах...
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19.06.2024 20:32 Ответить
пока Зе пиарится и записывает видосики, его молодая команда просто 3,14здит деньги в не бывалых масштабах
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19.06.2024 17:36 Ответить
вони просто найняли Зе на роль "хрипатого лоха" на п'ять років (з можливістю подовження).
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19.06.2024 17:44 Ответить
Це не влада, а злочинне угруповання, що, поки клоун дурить народ, виносять все цінне
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19.06.2024 17:52 Ответить
поки клоун дурить народ...

ну так народ його туди і вибрав.

претензії до кого ?
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19.06.2024 18:33 Ответить
нарід хотел по приколу, хотел хотел шашлыков .... Бачили очі що купували ?
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20.06.2024 22:02 Ответить
цікаво, серед тих всіх борців з корупцією, НАБУ, ДБР, АКМУ, прокурорів, є хоч один, хто може пояснити свої статки не виграшем у лотерею, не великим бізнес-хистом своєї 90 річної мами або талантом до бізнесу дружини чи коханки? Ну хоч один?
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19.06.2024 17:40 Ответить
ой ***** це ж треба такэ, не може бути. А ны стоп, може бути хахахахахаха
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19.06.2024 17:42 Ответить
заздрість - погана штука. живе собі, та хай вже живе.
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19.06.2024 17:43 Ответить
А може хай не живе? Зарплатню на ЗСУ ЗЕкономимо!
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19.06.2024 17:48 Ответить
ну зроби
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19.06.2024 17:49 Ответить
Це не заздрість . Це питання рівності . Всі рівні перед законом. Закон говорить - брати хабарі не можна. Велкам до вʼязниці.
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19.06.2024 18:14 Ответить
закон не говорить. Закон - це абстракція не наділена даром мови. Закон трактують певні люди, які теж ******* і *******
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19.06.2024 18:35 Ответить
Нарозслідував, млять... собі на 368-5 КК України, хєрой за державний кошт
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19.06.2024 17:45 Ответить
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19.06.2024 17:47 Ответить
Ніколи в Україні не буде порядку. Ніколи.
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19.06.2024 17:50 Ответить
і моїх дітей
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19.06.2024 18:36 Ответить
І це він є одним з найвищих керівників органу, що має боротися з корупцією серед найвищих посадових осіб, все вірно? Того самого органу, який прямо і безпосередньо обслуговує інтереси ОП і конкретно Татарова? Ця влади просто нагло сцить людям у вічі
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19.06.2024 17:50 Ответить
після таких новин просто руки опускаються,під час війни за таке потрібно розстрілювати..коли вони вже ***** повиздихають ці ЗЕлені покидьки
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19.06.2024 17:54 Ответить
враховуючи, що їм всім приблизно по 40 з чимось років, то середньостатистично років через 30.

просто треба потерпіти Вам і Вашим дітям років 30, бо в 2019 було ржачно, прикольно і хуже нє будєт
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19.06.2024 18:39 Ответить
При таких посадах в гуртожитку проживати заборонено !!!!
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19.06.2024 17:54 Ответить
Та то друг поїхав в командировку, пустив пожити щоб кота кормив. )
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19.06.2024 18:13 Ответить
И что? "Пропозиції будуть радикальними". Обберем до нитки (народ). Хватит всем "слугам народа".
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19.06.2024 17:55 Ответить
Бідося, мешкає на безлюдному схилі ...
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19.06.2024 17:59 Ответить
У вручну викопаній землянці. )
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19.06.2024 18:10 Ответить
невже хтось вважав, що ці люди справді будуть з чимось там боротись й щось там захищати..., перша та єдина задача - це власне збагачення... та виконання замовлень влади, все інше - просто пил в очі...
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19.06.2024 17:59 Ответить
Нада больше работать! (с)
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19.06.2024 18:10 Ответить
этому конца и края не будет, каждый день будут находить очередного мента, прокурора , дбра, ббра, ддхера с хатами за сотню миллионов и состояниями, записаными на тетю или дядю. Дело не в отдельных фактах, вся государственная система так заточена. И менять это никто не собирается. Николаевского вождя Кима поймали на махинациях с укреплениями, И ЧТО???
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19.06.2024 18:10 Ответить
так вони всі так роблять)
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19.06.2024 18:11 Ответить
За 33 роки незалежності не змінилось абсолютно нічого. Хіба що чим більший злодій, - тим дорожча вишиванка.
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19.06.2024 18:12 Ответить
Хватіт скігліті!
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19.06.2024 18:15 Ответить
Ну і в чому новина?Тут так завжди було, починаючи з 1991 року.Це ж Україна.Було,є,і буде.Нічого страшного,розлабтесь-все буде Україна ))))
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19.06.2024 18:23 Ответить
пацюк удовиченко мабуть на дрони донатить при таких статках
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19.06.2024 18:30 Ответить
.... головне щоб по багатому, красіво жіть .
Мафія.
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19.06.2024 18:42 Ответить
Нічого дивного дермак і татаров відмажуть, зе просто серкетар у дермака...
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19.06.2024 18:42 Ответить
Якщо заступник мешкає в апараті майже за 1 міліон доларів, то скільки ж коштує хата голови ДБР?!
Чи голова, як водиться у зелених, ні сном, ні духом, чєсний чілавєк?!
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19.06.2024 18:44 Ответить
Ты прав. Ну и чего на человека напали, ну не может он жить в квартире дороже чем у начальника, вот и пришлось тулиться, за 900тыс. Стыдно, но субординация
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19.06.2024 19:00 Ответить
НЄНУАХУЛІ?
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19.06.2024 18:51 Ответить
Що це взагалі за відшкодування? Потрібно внести поправки, якщо дохід дозволяє взяти квартиру в кредит, то ніяких відшкодувань! держслужбовці повинні жити так як і всі громадяни Уккраїни!
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19.06.2024 18:51 Ответить
Ему есть что защищать. На ноль его, на годик надо отправить. Было бы прикольно если бы какая нибудь бригада приехала в Киев, и забрала его к себе на передок.
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19.06.2024 19:13 Ответить
не для того, мама квіточку ростила, що б жебракувати по хрущовкам!
я, шо б "боротися" ....
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19.06.2024 19:20 Ответить
ТАК БУДЕ ! Доки прострочений з дЄрмаком будуть "керувати" без дозволу народу на це керування. А народ буде робити вигляд, що це не його справа. Бо в країні війна. Під дахом війни можна на Банкову привести ФСБ без жодного пострілу. Що й зараз робиться вже в ЗСУ, в антикорупційних органах, у кабінетах уряду. Країни не буде ! Дайте зєлєнсКАМУ довести справу до кінця. Не війни ! А повернення України під *****. До кінця року почнуться репресії в країні - це мій прогноз. Якщо вони зараз проходять приховано, то чекайте у кожній квартирі або тітушок, або працівників ....
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19.06.2024 19:20 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов. А потім дивуються, чого відношення гіршає, і ніхто воювати за краіну не рветься. А ще, головно ще далі статті на ценхорі, це нікуди не піде.
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19.06.2024 19:23 Ответить
Що тут сказати - хитрий Жук: оформив свій капітальчик на підставну тітку формально-колишньої дружини. Тепер не підкопаєшся, бо ця тітка за антикорупційним законодавством - стороння особа по відношенню до того чиновника ДБРу. Тому конфіскувати "тітчине" майно, як неправомірно набуті активи, буле важко, якщо не неможливо
Та все ж притягнути до адмінки за корупційною статтею можна, якщо довести факт довготривалого проживання в коштовній квартирі. Бо, як вбачається, наш фігурант послуги з фактичної оренди такої хати не задекларував.
Можна також при бажанні відкрити кримінальне провадження за фактом легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ст.209 ККУ) та взяти ту тітку в оборот. Але на це зе-влада не піде, бо на таких корумпованих чиновниках власне і тримається.
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19.06.2024 19:41 Ответить
Так все ж дуже просто: не може бути хата за 900т оцінена в 50т. Це явна афера. Хватайте за яйця нотаріуса, оцінщіка,заводьте справу та конфісковуйте.
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20.06.2024 03:53 Ответить
" Ринкова вартість нерухомості такої площі у вказаному ЖК - близько $900 000. Водночас у договорі купівлі-продажу було вказано 1,9 млн гривень. Тобто 50 000 доларів за тогочасним курсом проти щонайменше 900 000 реальних ринкових" - а вот хотелось бы поподробнее!
Чё-то сомнительно выглядят эти расчёты - 1,9 млн грн - это 47 000 долларов по нынешнему курсу!
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20.06.2024 10:37 Ответить
 
 