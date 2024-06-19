Заместитель главы ГБР проживает в апартаментах за $900 тыс., хотя декларирует другое жилье, - СМИ

Заместитель директора ГБР Александр Удовиченко живет в апартаментах элитного столичного ЖК Regent Hill стоимостью около $900 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Hromadske.

"За более чем 5 лет карьеры на топовых должностях в ГБР Александр Удовиченко не только не приобрел недвижимость в ЖК Regent Hill, а вообще не приобрел никакого жилья в столице. Согласно последней декларации чиновника, он просто снимает квартиру в Голосеевском районе Киева недалеко от станции метро "Васильковская". Это элитный ЖК Park Avenue VIP - не центр, но все на уровне", - отмечают журналисты.

Официально Удовиченко владеет лишь земельным участком неподалеку от села Рославичи Киевской области - "на безлюдном склоне, где нет ни недвижимости, ни инфраструктуры".

Авторам расследования удалось зафиксировать служебную Toyota Camry на номерах прикрытия, которая выезжала из паркинга ЖК Regent Hill на Печерске и заезжала в здание ГБР.

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"В своей последней декларации Удовиченко указал, что живет вместе с Кристиной Удовиченко (в девичестве Копач). Женщина родом из Одессы, как и сам Александр. Всю жизнь Кристина занимается косметологией. Ранее пара была в браке. 10 лет назад у них родилась дочь Полина. Впоследствии супруги развелись, а теперь снова сошлись уже на условиях гражданского партнерства. Официально женщина не имеет недвижимости в столице. В отличие от ее близкой родственницы, Ирины Копач, которая, скорее всего, является тетей женщины", - отметили журналисты.

Квартира в ЖК Regent Hill записана на Ирину Копач. Рыночная стоимость недвижимости такой площади в указанном ЖК - около $900 000. В то же время в договоре купли-продажи было указано 1,9 млн гривен. То есть 50 000 долларов по тогдашнему курсу против не менее 900 000 реальных рыночных.

В апреле 2024 года, по данным расследователей, на Ирину Копач оформляют еще и отдельный паркинг в этом же ЖК за 100 тысяч гривен.

По данным издания, Ирина Копач живет в Одессе и работает косметологом.

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