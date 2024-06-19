На границе начали принимать военно-учетные документы из "Резерв+", - ГПСУ

Военно-учетные документы из приложения "Резерв+" действуют для предъявления на границе.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Министерством обороны была анонсирована возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в пунктах пропуска на границе мероприятия пограничного контроля будут происходить как и раньше с соблюдением норм действующего законодательства. Решение о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы.

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В частности, это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключения из воинского учета по состоянию здоровья. Напомним, с 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан", - пояснил он.

В ГПСУ советуют военнообязанным внимательно проверять информацию, которая дает право на пересечение государственной границы, в своих военно-учетных документах, в том числе и в электронной форме.

Для предотвращения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации из военно-учетных документов через систему "Оберіг". В частности, в случае несоответствия данных, представители ГПСУ имеют право отказать гражданину в пересечении границы на выезд из Украины.

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