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На границе начали принимать военно-учетные документы из "Резерв+", - ГПСУ

Резерв+ та виїзд за кордон

Военно-учетные документы из приложения "Резерв+" действуют для предъявления на границе.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Министерством обороны была анонсирована возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в пунктах пропуска на границе мероприятия пограничного контроля будут происходить как и раньше с соблюдением норм действующего законодательства. Решение о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы.

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В частности, это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключения из воинского учета по состоянию здоровья. Напомним, с 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан", - пояснил он.

В ГПСУ советуют военнообязанным внимательно проверять информацию, которая дает право на пересечение государственной границы, в своих военно-учетных документах, в том числе и в электронной форме.

Для предотвращения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации из военно-учетных документов через систему "Оберіг". В частности, в случае несоответствия данных, представители ГПСУ имеют право отказать гражданину в пересечении границы на выезд из Украины.

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Автор: 

Госпогранслужба (6485) граница (5275) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+9
))) А хто може виїхати? - інваліди в яких відсутня голова? - бред. От Арестовий будучи полковником під час війни - виїхав. А всім іншим - 500 років лагеря
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19.06.2024 17:32
+6
дырка для своих налажена. выход найден
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19.06.2024 17:24
+5
ти ще спробуй до кордону, замiсть вiйскомату доiхати!!!
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19.06.2024 17:24
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19.06.2024 17:24 Ответить
ти ще спробуй до кордону, замiсть вiйскомату доiхати!!!
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19.06.2024 17:24 Ответить
А які проблеми з потягом у вас?
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19.06.2024 17:43 Ответить
Яка проблема в ухилянтів??? -🤣🤣🤣🤣 ну після 18 числа минулого місяця це пезправні створіння, що зарилися в свої нори ще більше! Тож вони не те щодо кордону бояться доїхати, а до дверей житла підійти бояться коли звонять чи стукають! Самі смішне, що нам Військовослужбовцям на відміну від них для того щоб поїхати за кордон потрібно тільки рапортом повідомити прямого командира! 😜
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19.06.2024 18:48 Ответить
дырка для своих налажена. выход найден
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19.06.2024 17:24 Ответить
))) А хто може виїхати? - інваліди в яких відсутня голова? - бред. От Арестовий будучи полковником під час війни - виїхав. А всім іншим - 500 років лагеря
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19.06.2024 17:32 Ответить
100500 років. там адмінштраф і то, тільки якщо поза пунктами перетину.
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19.06.2024 18:01 Ответить
А ермака еще выпускают?
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19.06.2024 17:38 Ответить
Він багатодітний інвалід.
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19.06.2024 17:52 Ответить
Це відверта брехня.
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19.06.2024 18:39 Ответить
З пункту перетину пишете?)
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19.06.2024 18:41 Ответить
Так
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19.06.2024 18:46 Ответить
 
 