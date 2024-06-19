ICC Ukraine и БЭБ подписали меморандум о совместном противодействии экономическим преступлениям

И. о. директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун и президент Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты - ICC Ukraine Владимир Щелкунов подписали меморандум о сотрудничестве в противодействии экономическим преступлениям.

Об этом говорится на сайте БЭБ, информирует Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает не только проведение совместных стратегических сессий, но и анализ и разработку необходимых законодательных изменений, обмен информацией и тому подобное.

"Также стороны договорились о проведении учебных семинаров экспертами ICC Ukraine для детективов БЭБ по различным направлениям. В частности речь идет о международном применении прав интеллектуальной собственности, европейском законодательстве в сфере налогообложения, понимании базовых принципов криптографии, таких как хеш-функции, симметричное и асимметричное шифрование", - говорится в сообщении.

В ICC Ukraine отмечают, что благодаря эффективным мерам Бюро экономической безопасности за последние два года теневой рынок сигарет сократился на 7,7%, достигнув уровня в 18%, что все равно остается слишком высоким показателем и требует дальнейшей активной работы и консолидации усилий правоохранителей и общественного сектора.

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