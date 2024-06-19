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Новости Теневая экономика
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ICC Ukraine и БЭБ подписали меморандум о совместном противодействии экономическим преступлениям

ІCC Ukraine і БЕБ підписали меморандум

И. о. директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун и президент Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты - ICC Ukraine Владимир Щелкунов подписали меморандум о сотрудничестве в противодействии экономическим преступлениям.

Об этом говорится на сайте БЭБ, информирует Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает не только проведение совместных стратегических сессий, но и анализ и разработку необходимых законодательных изменений, обмен информацией и тому подобное.

"Также стороны договорились о проведении учебных семинаров экспертами ICC Ukraine для детективов БЭБ по различным направлениям. В частности речь идет о международном применении прав интеллектуальной собственности, европейском законодательстве в сфере налогообложения, понимании базовых принципов криптографии, таких как хеш-функции, симметричное и асимметричное шифрование", - говорится в сообщении.

В ICC Ukraine отмечают, что благодаря эффективным мерам Бюро экономической безопасности за последние два года теневой рынок сигарет сократился на 7,7%, достигнув уровня в 18%, что все равно остается слишком высоким показателем и требует дальнейшей активной работы и консолидации усилий правоохранителей и общественного сектора.

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Автор: 

Бюро экономической безопасности (208)


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19.06.2024 18:26 Ответить
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19.06.2024 18:38 Ответить
Головне, щоб були свої люди всюди....
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19.06.2024 18:35 Ответить
Домовились красти вдвох? Цей клятий БЄБра хоть шось робить? Бо поки що ми бачимо тількі слидства від журналістів. А в БЄБ здається працюють глухі, сліпі та німі...
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19.06.2024 18:57 Ответить
Вважайте, що погоддено Татаровим та Єрмаком.

Про дієвість такої боротьби може те самі здогадатися.
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19.06.2024 21:56 Ответить
 
 