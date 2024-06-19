Горсовет Днепра просит включить Limak Holding в реестр спонсоров войны
Депутаты городского совета Днепра обратились в Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики с просьбой внести Limak Holding в реестр международных спонсоров войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с началом полномасштабного вторжения фирма бросила строительство метрополитена в Днепре, нанесла ущерб городу и вообще сбежала из Украины.
В частности, Limak Holding не завершила строительство вовремя, нарушив контрактные обязательства и нанеся ущерб КП "Днепровский метрополитен" и государственному бюджету Украины. Кроме того, компания продолжает реализовывать значительные инфраструктурные проекты в России, финансируя государственный бюджет РФ, чем косвенно поддерживает российскую военную агрессию против Украины.
Депутаты горсовета Днепра призывают Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики принять соответствующие меры для внесения Limak Holding в реестр спонсоров войны.
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2022 рік, ранок, почалася війна в якій Україні не давали жодного шансу. Всі посольства чкурнули, хто до Львова, хто взагалі...
Уявіть собі що повинен робити власник фірми? Залишити людей в країні якій ніхто не дав ні шансів, ні допомоги? Своїх співвітчизників?
Нехай краще Борис Альбертович (при всій моїй повазі до нього) згадає скільки міськрадівських бонз дременуло за кордон. І скільки їх там ще знаходиться.