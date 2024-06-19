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Запад будет поддерживать украинскую экономику, поскольку это важный элемент в войне на истощение, - посол Канады Цмоць

наталка,цмоць

В войне на истощение, которая ведется Россией в Украине, важное значение имеет поддержка странами "Группы семи" украинской экономики.

Об этом заявила посол Канады в Украине Наталка Цмоць во время специального события Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.

"Удары по энергетической инфраструктуре делаются с целью дестабилизации экономики Украины. И наша поддержка Украины должна означать поддержку украинской экономики, ее стабилизацию и рост. И чем больше мы будем интегрировать украинскую экономику в Европу, Канаду и другие системы, тем мощнее и сильнее мы будем", - отметила посол.

"Конечно, перед нами очень много работы, но если мы начинаем с позиции международного единства, то это правильное начало для того, чтобы изолировать Россию и ее союзников", - подчеркнула она.

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Цмоць также отметила, что ключевыми условиями для переговоров с Россией страны "Группы семи" считают гарантии уважения Россией территориальной целостности Украины и вывод российских войск с украинской территории.

"Важно, что мы видим единство не только в пределах стран "Группы семи", а оно распространяется и за ее пределы. И чем больше стран будут объединены условиями для начала переговоров, тем сильнее будет эта позиция", - отметила посол.

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Канада (2092) Киевский форум по безопасности (144) Цмоць Наталка (4)


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Деньги ермакам не давать!!
Придумать решения , чтоб перевод напрямую на карточки пенсионеров, пострадавших и т.д.
Ну на медицину и на бизнес кредиты где чтото создается в стране
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19.06.2024 21:21 Ответить
Аби пересиденту на мівіну вистачило, а посполитих можна і відосами годувать...
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19.06.2024 21:26 Ответить
Чим більше країни будуть витрачати на оборону, тим сильнішою буде позиція цих країн.

"Нещодавно переглянуті економічні дані свідчать про те, що обіцянка Канади наблизити свої витрати на оборону до контрольного показника НАТО 2% вже сходить з рейок, заслухав комітет Палати громад у понеділок.

Трохи більше ніж через два місяці після того, як ліберальний уряд пообіцяв збільшити свої витрати на оборону до 1,76 відсотка валового внутрішнього продукту до кінця десятиліття, військовий аналітик заявив депутатам, що цілі, швидше за все, не будуть досягнуті."

CBC
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19.06.2024 21:31 Ответить
У понеділок НАТО оприлюднило звіт, у якому відстежуються прогнозовані витрати усіх країн-членів на оборону на 2024 рік; Він прогнозував, що Канада витратить 1,37% свого ВВП на оборону.
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19.06.2024 21:33 Ответить
Минулого тижня один з провідних ділових голосів країни попередив, що Канаді загрожує «дипломатична ізоляція», якщо вона не буде готова представити конкретний план наступного місяця у Вашингтоні, коли лідери зберуться на святкування 75-ї річниці НАТО. У листі до прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Business Council of Canada заявив, що ізоляція підірве як безпеку, так і економічне партнерство, що матиме "широкі наслідки для всіх канадців".
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19.06.2024 21:37 Ответить
Говорять, якщо повісити Гетманцева на гілці, то економіка України зразу дасть +5% росту ВВП!
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19.06.2024 22:00 Ответить
геть-манцяку на гілляку!!
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19.06.2024 22:28 Ответить
It is very kind of Canada !
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19.06.2024 22:21 Ответить
 
 