Запад будет поддерживать украинскую экономику, поскольку это важный элемент в войне на истощение, - посол Канады Цмоць

В войне на истощение, которая ведется Россией в Украине, важное значение имеет поддержка странами "Группы семи" украинской экономики.

Об этом заявила посол Канады в Украине Наталка Цмоць во время специального события Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.

"Удары по энергетической инфраструктуре делаются с целью дестабилизации экономики Украины. И наша поддержка Украины должна означать поддержку украинской экономики, ее стабилизацию и рост. И чем больше мы будем интегрировать украинскую экономику в Европу, Канаду и другие системы, тем мощнее и сильнее мы будем", - отметила посол.

"Конечно, перед нами очень много работы, но если мы начинаем с позиции международного единства, то это правильное начало для того, чтобы изолировать Россию и ее союзников", - подчеркнула она.

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Цмоць также отметила, что ключевыми условиями для переговоров с Россией страны "Группы семи" считают гарантии уважения Россией территориальной целостности Украины и вывод российских войск с украинской территории.

"Важно, что мы видим единство не только в пределах стран "Группы семи", а оно распространяется и за ее пределы. И чем больше стран будут объединены условиями для начала переговоров, тем сильнее будет эта позиция", - отметила посол.