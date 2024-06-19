Единство Запада – в принятии правильных решений в нынешнем мире вызовов, - Яценюк на специальном событии КФБ
Конференция по восстановлению в Берлине, заседание "Группы семи" и Саммит мира - "все три события продемонстрировали, что у нас есть единство".
Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время специального события КФБ с участием послов стран "Группы семи" 19 июня, информирует Цензор.НЕТ.
Конференция по восстановлению в Берлине, по словам главы КФБ, стала сродни экономическому "Рамштайну", "где обсуждали, как сохранить Украину и как помочь Украине в первую очередь в военном смысле, через поставки средств противоракетной обороны".
Саммит мира, подчеркнул он, "продемонстрировал единство наших союзников, и Украина снова появилась на ключевых страницах мировых медиа".
Третье событие, которому посвящена встреча КФБ, - Саммит G7. Яценюк отметил, что "Группа семи" "продемонстрировала Путину, что его активы никто не освободит из-под ареста". Важным стало решение предоставить Украине $50 млрд, полученных как доходы от арестованных российских средств.
"Группа семи" сказала Путину: "Мы готовы держать арестованными ваши деньги десятки лет. Потому что по крайней мере надо 10 лет для того, чтобы накопить 50 миллиардов. Мы не откажемся от Украины и мы будем поддерживать Украину не просто столько, сколько можем, а столько, сколько это нужно, чтобы Украина победила", - подчеркнул он.
Четвертое событие, подчеркнул глава КФБ, - это Саммит НАТО в Вашингтоне.
Арсений Яценюк напомнил, что Киевский форум по безопасности с самого основания в 2007 году ежегодно выступал с главным месседжем - Украина должна стать членом НАТО: "Могу сейчас только повторить этот месседж. Альтернативы для безопасной, свободной Украины, кроме как членства Украины в НАТО, не существует".
"Мы понимаем все проблемы, которые есть сегодня, в том числе и среди членов Альянса. Но мы уверены в том, что единство западного мира должно быть продемонстрировано и в единстве принятия правильных решений в современном мире. В современном мире, который движется к следующим вызовам и который, к сожалению, очень далек от всеобъемлющего мира, который мы имели после завершения Второй мировой войны", - сказал он.
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Були одиниці, заступник ВРУ з СВОБОДИ та бідний йорік, ОДНОДЕННИЙ, з ГПУ… Ярема з Махніцким, можуть цезасвідчити !
Треба мати совість, щоб паплюжити того, хто маючи 100 тисяч гривень в державній казні після Януковича, не дав це відчути жодному Українцеві на власній шкірі!!!
Честь і дяка Людині, яка працює з міжнародними партнерами і щохвилинно привертає увагу до безпеки нашої Держави, не залишаючи Україну !!!
Саме Ярсеній Петрович з початку повномаштабного вторгнення в сотнях ефірах навідоміших каналів світу звертається до урядів інших держав за допомогою саме як Прем'єр-Міністр, а не як нікому невідомий «очєрєдной слуга народу». До речі єдиний в нашій країні сам пішов з посади Прем'ра, а не чіплявся за нею «зубами»
А фонд допомоги для ЗСУ просто менше піарить ніж інші…
І наостанок, не забудьте «напасти» на мене стверджуючи що я «проплачена»
Слава Україні !!! Слава нашим Героям !!! Слава нашим ЗСУ !!!