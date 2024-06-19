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Единство Запада – в принятии правильных решений в нынешнем мире вызовов, - Яценюк на специальном событии КФБ

яценюк

Конференция по восстановлению в Берлине, заседание "Группы семи" и Саммит мира - "все три события продемонстрировали, что у нас есть единство".

Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время специального события КФБ с участием послов стран "Группы семи" 19 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Конференция по восстановлению в Берлине, по словам главы КФБ, стала сродни экономическому "Рамштайну", "где обсуждали, как сохранить Украину и как помочь Украине в первую очередь в военном смысле, через поставки средств противоракетной обороны".

Саммит мира, подчеркнул он, "продемонстрировал единство наших союзников, и Украина снова появилась на ключевых страницах мировых медиа".

Третье событие, которому посвящена встреча КФБ, - Саммит G7. Яценюк отметил, что "Группа семи" "продемонстрировала Путину, что его активы никто не освободит из-под ареста". Важным стало решение предоставить Украине $50 млрд, полученных как доходы от арестованных российских средств.

"Группа семи" сказала Путину: "Мы готовы держать арестованными ваши деньги десятки лет. Потому что по крайней мере надо 10 лет для того, чтобы накопить 50 миллиардов. Мы не откажемся от Украины и мы будем поддерживать Украину не просто столько, сколько можем, а столько, сколько это нужно, чтобы Украина победила", - подчеркнул он.

Смотрите также: Саммит Группы Семи и Саммит мира: КФБ проводит специальное событие с участием послов G7. ВИДЕО

Четвертое событие, подчеркнул глава КФБ, - это Саммит НАТО в Вашингтоне.

Арсений Яценюк напомнил, что Киевский форум по безопасности с самого основания в 2007 году ежегодно выступал с главным месседжем - Украина должна стать членом НАТО: "Могу сейчас только повторить этот месседж. Альтернативы для безопасной, свободной Украины, кроме как членства Украины в НАТО, не существует".

"Мы понимаем все проблемы, которые есть сегодня, в том числе и среди членов Альянса. Но мы уверены в том, что единство западного мира должно быть продемонстрировано и в единстве принятия правильных решений в современном мире. В современном мире, который движется к следующим вызовам и который, к сожалению, очень далек от всеобъемлющего мира, который мы имели после завершения Второй мировой войны", - сказал он.

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Автор: 

Яценюк Арсений (8010) Киевский форум по безопасности (144)


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Топ комментарии
+10
Чому Яценюк не в ЗСУ? Дійсно, чому би мікроскопом, наприклад, цвяхи не забивати?
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19.06.2024 22:29
+9
Сєня вирушай до Вовчанська, добудуй стіну від орків.
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19.06.2024 22:09
+8
Чому кулявлоб не в ЗСУ?
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19.06.2024 22:16
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно, що Яценюк, усим складом отих осіб з держСекретарями, що ошивалися з 2014 року в урядовому кварталі та ЦОВВ, АПУ, ОДА, ГПУ разом з кагалом гроцмана з ВРУ та їх КУПИ помічників, так і НЕ попали з 2019 року на позиції, служити для Україні!! На посади вони усі ГОТОВІ, як і теревені точити на збіговиськах, а як тільки Кулявлоба, тат тобі і діарея і гіморой !!
Були одиниці, заступник ВРУ з СВОБОДИ та бідний йорік, ОДНОДЕННИЙ, з ГПУ… Ярема з Махніцким, можуть цезасвідчити !
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19.06.2024 22:08 Ответить
Протестуйте систему "свій-чужий"!
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19.06.2024 22:33 Ответить
Можно подумать что ты, Шурик, строчишь из окопа!
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20.06.2024 10:08 Ответить
Сєня вирушай до Вовчанська, добудуй стіну від орків.
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19.06.2024 22:09 Ответить
Він не взмозі, в нього лоб прострелений,,,, кулею,(,
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19.06.2024 22:17 Ответить
Були на Майдані?
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19.06.2024 22:35 Ответить
Кмітливий Ви! Але, мабуть, то і вся відвага.
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19.06.2024 22:20 Ответить
Дійсно важливі події для України. Правда, без підлості зевлади тут теж не обійшлось.
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19.06.2024 22:12 Ответить
Чому кулявлоб не в ЗСУ?
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19.06.2024 22:16 Ответить
Бо він інвалід і живе в Штатах
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20.06.2024 06:43 Ответить
потому же, почему и ты.
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20.06.2024 10:11 Ответить
Чому Яценюка не призивають?
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19.06.2024 22:18 Ответить
Тому що Пісяй
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19.06.2024 22:19 Ответить
Чому Яценюк не в ЗСУ? Дійсно, чому би мікроскопом, наприклад, цвяхи не забивати?
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19.06.2024 22:29 Ответить
Сеня, готовий штурмовик, навіть каски не потрібно. Куди дивиться ТЦКа?
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19.06.2024 22:29 Ответить
Друзі, я хочу для себе прояснити. Ні, я не про форуми. Від яких моя країна, народ не отримує відповіді на питання. І одне з них про громадянина зЄлЄнского. Він вихвалявся на стадіоні, що він "клоун" став президентом, і що він довів, що кожна кухарка може це зробити. ОК, він дав приклад. Моя сусідка, кухарка, теж хоче стати президентом. То чого той "клоун" ЗАВАЖАЄ ЦЕ ЗРОБИТИ ? Накерувався - то йди НАФІГ та звільняй шлях "мої сусідці - куховарки". Чого сидиш ще ? Я його за язик на стадіоні не тягнув ! Мужик сказав - мужик зробив. А це ЧМО - мужик ? Якщо воно лежить під дЄрмаком. Та ще й вякає про свої нульові "здобутки".
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19.06.2024 22:35 Ответить
Біг пес через овес )))
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19.06.2024 22:38 Ответить
Який він пес, якщо він ПІДАР з-під кремля. Та й овес він бачив тільки у кіно.
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19.06.2024 22:49 Ответить
sbrod piiiizzzzzdunoffff
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20.06.2024 10:56 Ответить
Шановні, залиште в спокої Людину, яка зробила для України більше в тисячі разів ніж усі ми з вами взяті !!!

Треба мати совість, щоб паплюжити того, хто маючи 100 тисяч гривень в державній казні після Януковича, не дав це відчути жодному Українцеві на власній шкірі!!!

Честь і дяка Людині, яка працює з міжнародними партнерами і щохвилинно привертає увагу до безпеки нашої Держави, не залишаючи Україну !!!

Саме Ярсеній Петрович з початку повномаштабного вторгнення в сотнях ефірах навідоміших каналів світу звертається до урядів інших держав за допомогою саме як Прем'єр-Міністр, а не як нікому невідомий «очєрєдной слуга народу». До речі єдиний в нашій країні сам пішов з посади Прем'ра, а не чіплявся за нею «зубами»

А фонд допомоги для ЗСУ просто менше піарить ніж інші…

І наостанок, не забудьте «напасти» на мене стверджуючи що я «проплачена»

Слава Україні !!! Слава нашим Героям !!! Слава нашим ЗСУ !!!
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20.06.2024 12:15 Ответить
 
 