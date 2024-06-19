Единство Запада – в принятии правильных решений в нынешнем мире вызовов, - Яценюк на специальном событии КФБ

Конференция по восстановлению в Берлине, заседание "Группы семи" и Саммит мира - "все три события продемонстрировали, что у нас есть единство".

Об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время специального события КФБ с участием послов стран "Группы семи" 19 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Конференция по восстановлению в Берлине, по словам главы КФБ, стала сродни экономическому "Рамштайну", "где обсуждали, как сохранить Украину и как помочь Украине в первую очередь в военном смысле, через поставки средств противоракетной обороны".

Саммит мира, подчеркнул он, "продемонстрировал единство наших союзников, и Украина снова появилась на ключевых страницах мировых медиа".

Третье событие, которому посвящена встреча КФБ, - Саммит G7. Яценюк отметил, что "Группа семи" "продемонстрировала Путину, что его активы никто не освободит из-под ареста". Важным стало решение предоставить Украине $50 млрд, полученных как доходы от арестованных российских средств.

"Группа семи" сказала Путину: "Мы готовы держать арестованными ваши деньги десятки лет. Потому что по крайней мере надо 10 лет для того, чтобы накопить 50 миллиардов. Мы не откажемся от Украины и мы будем поддерживать Украину не просто столько, сколько можем, а столько, сколько это нужно, чтобы Украина победила", - подчеркнул он.

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Четвертое событие, подчеркнул глава КФБ, - это Саммит НАТО в Вашингтоне.

Арсений Яценюк напомнил, что Киевский форум по безопасности с самого основания в 2007 году ежегодно выступал с главным месседжем - Украина должна стать членом НАТО: "Могу сейчас только повторить этот месседж. Альтернативы для безопасной, свободной Украины, кроме как членства Украины в НАТО, не существует".

"Мы понимаем все проблемы, которые есть сегодня, в том числе и среди членов Альянса. Но мы уверены в том, что единство западного мира должно быть продемонстрировано и в единстве принятия правильных решений в современном мире. В современном мире, который движется к следующим вызовам и который, к сожалению, очень далек от всеобъемлющего мира, который мы имели после завершения Второй мировой войны", - сказал он.

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