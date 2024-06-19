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В Минобороны объяснили, как стать на военный учет за границей
Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны повторно стать на учет. Для этого необходимо обратиться в дипломатические учреждения Украины.
Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметили в министерстве, сейчас украинцы за рубежом имеют два варианта постановки на учет:
- вернуться в Украину и прибыть лично в ТЦК;
- подать заявление о постановке на воинский учет вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК через дипломатическое учреждение Украины. Обращаться надо в военкомат, который принял решение о снятии с учета.
В Минобороны рассказали, что заявление подается в зарубежное дипломатическое учреждение лично при наличии загранпаспорта или по почте с копией первой страницы загранпаспорта. После этого заявление направляют на электронную почту ТЦК.
При этом гражданам, которые не стали на учет, грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
Топ комментарии
+12 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий19.06.2024 22:37
+9 Desar
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+8 Sloy Gnom
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Всё остальное уже НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!
)
Так что это запугивание на лоха!
ОТМЕНИТЬ его для тех, кто уже за рубежом НЕ ВОЗМОЖНО !!!
Сейчас все это в оккупации. Так куда картинку из паспорта, который кстати мне отказались продлевать ещё лет 15-17 назад, слать?
юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за ее пределами и не распространяется на тех кто за рубежом!!!
У тех, кто за рубежом - НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ перед Украиной!!!
Так что этой бумажкой можно подтереться! ))))
Во вторых, ваше присутствие не нужно что бы аннулировать паспорта и объявить в международный розыск. Как отдельные страны будут решать что с ухилянтами делать-- это их суверенное дело. Уверен что большинство стран менять им подгузники и кормить с ложечки не будет.
Если бы ХОТЬ ЧТО ТО могла сделать тем кто выехал...она бы давно СДЕЛАЛА,а не угрожала.
А так она просто беззубо скалится в их сторону и бьётся от бессилия!)))
))))
ОТНЫНЕ в Швеции они считаются частью ИХ населения!!!
Так что кусай из всех за п ку...))