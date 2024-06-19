В Минобороны объяснили, как стать на военный учет за границей

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны повторно стать на учет. Для этого необходимо обратиться в дипломатические учреждения Украины.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в министерстве, сейчас украинцы за рубежом имеют два варианта постановки на учет:

вернуться в Украину и прибыть лично в ТЦК;

подать заявление о постановке на воинский учет вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК через дипломатическое учреждение Украины. Обращаться надо в военкомат, который принял решение о снятии с учета.

В Минобороны рассказали, что заявление подается в зарубежное дипломатическое учреждение лично при наличии загранпаспорта или по почте с копией первой страницы загранпаспорта. После этого заявление направляют на электронную почту ТЦК.

При этом гражданам, которые не стали на учет, грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Читайте также: Штрих-код является обязательным в случае выдачи в ТЦК нового военно-учетного документа, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА