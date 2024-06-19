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Новости мобилизации
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В Минобороны объяснили, как стать на военный учет за границей

військовий,квиток

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны повторно стать на учет. Для этого необходимо обратиться в дипломатические учреждения Украины.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в министерстве, сейчас украинцы за рубежом имеют два варианта постановки на учет:

  • вернуться в Украину и прибыть лично в ТЦК;
  • подать заявление о постановке на воинский учет вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК через дипломатическое учреждение Украины. Обращаться надо в военкомат, который принял решение о снятии с учета.

В Минобороны рассказали, что заявление подается в зарубежное дипломатическое учреждение лично при наличии загранпаспорта или по почте с копией первой страницы загранпаспорта. После этого заявление направляют на электронную почту ТЦК.

При этом гражданам, которые не стали на учет, грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Читайте также: Штрих-код является обязательным в случае выдачи в ТЦК нового военно-учетного документа, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Минобороны (9374) воинская повинность (77) мобилизация (2785) ТЦК (551)


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Топ комментарии
+12
багато лохів знайшли після обнулення кулебою паспортів?
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19.06.2024 22:37
+9
Я снимался с учёта ещё в прошлом тысячелетии, когда выписывался из проданной квартиры. В военкомате попросили( или вежливо потребовали? ) принести на $5-8 канцтоваров.
Сейчас все это в оккупации. Так куда картинку из паспорта, который кстати мне отказались продлевать ещё лет 15-17 назад, слать?
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19.06.2024 22:49
+8
Это рассчитано на лохов, которые не знают, что
юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за ее пределами и не распространяется на тех кто за рубежом!!!

У тех, кто за рубежом - НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ перед Украиной!!!

Так что этой бумажкой можно подтереться! ))))
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19.06.2024 22:55
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багато лохів знайшли після обнулення кулебою паспортів?
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19.06.2024 22:37 Ответить
А воно було?
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19.06.2024 22:43 Ответить
В том то и прикол что и не могло быть, но так же пыжились, угрожая )))
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19.06.2024 22:58 Ответить
Нет, могло вполне бы быть, и во многих случаях надо было. Это совершенно не затратный процесс
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19.06.2024 23:56 Ответить
Чушь собачья. Все паспорта в базе данных доступной на любом пропускном пункте в любой стране. Без проверки по базе любой паспорт это бумажка
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20.06.2024 00:21 Ответить
Все эти паспорта ПРОВЕРЕНЫ в базе в момент пересечения КПП сипан на межд.границе!
Всё остальное уже НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!
)
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20.06.2024 00:24 Ответить
Нельзя отменить : ИМЯ, Фамилию, отчество и прочие данные паспорте!

Так что это запугивание на лоха!

ОТМЕНИТЬ его для тех, кто уже за рубежом НЕ ВОЗМОЖНО !!!
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20.06.2024 00:18 Ответить
Яка турбота про співвітчизників! Аж сльоза навернулась.
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19.06.2024 22:40 Ответить
Я снимался с учёта ещё в прошлом тысячелетии, когда выписывался из проданной квартиры. В военкомате попросили( или вежливо потребовали? ) принести на $5-8 канцтоваров.
Сейчас все это в оккупации. Так куда картинку из паспорта, который кстати мне отказались продлевать ещё лет 15-17 назад, слать?
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19.06.2024 22:49 Ответить
В тебе є бажання стати на облік, чи флуд розводити? Ти вибери щось одно.
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19.06.2024 23:15 Ответить
Воно тобі потрібне, це не твої проблеми, за собою дивись.
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20.06.2024 00:01 Ответить
Так ото ж, що тобі, росіянину, взагалі тут потрібно?
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20.06.2024 00:32 Ответить
Цікаве питання, ну якщо не дуже геморойно то можу і стати.
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20.06.2024 00:02 Ответить
Это рассчитано на лохов, которые не знают, что
юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за ее пределами и не распространяется на тех кто за рубежом!!!

У тех, кто за рубежом - НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ перед Украиной!!!

Так что этой бумажкой можно подтереться! ))))
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19.06.2024 22:55 Ответить
Ну, во первых, для тех у кого нет никаких обязательств перед Украиной --- скатертью дорога, и спасибо что уехали. Благодарите Путина денно и нощно за то что дал возможность прикоснуться к европейской и не только, халяве.
Во вторых, ваше присутствие не нужно что бы аннулировать паспорта и объявить в международный розыск. Как отдельные страны будут решать что с ухилянтами делать-- это их суверенное дело. Уверен что большинство стран менять им подгузники и кормить с ложечки не будет.
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20.06.2024 00:14 Ответить
Как хорошо, что твое мнение всем до ж !)))
Если бы ХОТЬ ЧТО ТО могла сделать тем кто выехал...она бы давно СДЕЛАЛА,а не угрожала.

А так она просто беззубо скалится в их сторону и бьётся от бессилия!)))
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20.06.2024 00:21 Ответить
Ты кацап? Скажи честно, не стесняйся
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20.06.2024 00:22 Ответить
Это секрет!
))))
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20.06.2024 00:25 Ответить
Ну кацап или подкацапник это не секрет ни для кого. Ну и как там в Швеции в плане халявы? Комнатушку какую то дали тебе или так и живёшь в лагере
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20.06.2024 00:29 Ответить
Так ты определись : я "кацап" или "швед"?)))
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20.06.2024 00:39 Ответить
Шведом ты никогда не будешь естественно, думаю что ты подкацапник без роду и племени скорее всего , и вроде как раньше говорил что чалишься в Швеции или типа того.
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20.06.2024 00:43 Ответить
И снова ты не угадал... Я и не кацап и не швед...)
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20.06.2024 00:51 Ответить
Власти Швеции приняли в своём законодательстве норму о внесении украинских беженцев в РЕЕСТР НАСЕЛЕНИЯ !!!

ОТНЫНЕ в Швеции они считаются частью ИХ населения!!!

Так что кусай из всех за п ку...))
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20.06.2024 00:22 Ответить
Йду займати чергу.... А ні, не йду, дощ паде
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19.06.2024 23:08 Ответить
Після зняття з військового обліку не потрібно знову ставати на якийсь там облік, закон не має зворотньої сили!
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19.06.2024 23:18 Ответить
смех, пусть мажоров ставят на учет
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20.06.2024 05:32 Ответить
Мажорів в базі вже давно нема. Все "рішається", за все платиться.
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20.06.2024 06:14 Ответить
ну тогда пусть и простой народ оставят в покое и идут на хрен
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20.06.2024 06:17 Ответить
Риба гниє з голови, але чистять її з хвоста.
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20.06.2024 06:18 Ответить
 
 