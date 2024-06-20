Украина может бить американским оружием по РФ как на Харьковском, так и на Сумском направлениях, - Белый дом

В Белом доме официально подтвердили, что ВСУ могут использовать американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Об этом заявил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия - Ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области", - пояснил он.

По его словам, так Россия будет лишена возможности прятать свои войска на своей стороне границы, откуда она атакует украинскую территорию.

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Разрешение США бить по РФ предоставленным оружием

Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием.

Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.