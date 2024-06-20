Украина может бить американским оружием по РФ как на Харьковском, так и на Сумском направлениях, - Белый дом
В Белом доме официально подтвердили, что ВСУ могут использовать американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.
Об этом заявил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия - Ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области", - пояснил он.
По его словам, так Россия будет лишена возможности прятать свои войска на своей стороне границы, откуда она атакует украинскую территорию.
Разрешение США бить по РФ предоставленным оружием
Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием.
Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.
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Ну з вашими "червоно-коричневими лініями"?
А и Луганская и Донецкая и Крым это УКРАИНА
Ви всi знаете як потерпають нашi областi вiд ворожих
обстрiлiв... I ще-ракети та шахеди в своеi бiльшостi з рашки
летять через Сумщину по всiй Украiнi! Боже храни Америку! 🙏🙏🙏
- свій ВПК який при Кучмі був 5 у світі
- треба було мати свої склади зброї (які вічно взривалось бо вся країна повна московськими агентами)
- треба було мати свої розробки (ВСІ з яких зупинив то Яник то ЗЕ)
- треба було закупляти літаки - та сама Франція продає майже всім зброю, але ми Розпилювали її на запчастини
- Не треба було мати московських агентів всюди 30 років.
- треба було вступити в НАТО, але при Ющенко українці 70% були проти НАТО бо "пошлють наших хлопчиків в Афганістан" - а тим часом "їхніх хлопчиків" убили уже сотні тисяч росіяни
- не при Кучмі ... а те що йому залишилось від есересер ...
Так, при Ющі мудрий нарід якось спромігся обрати його .. але потім, як завжди, розачарувався .. усталат
вайниреформ, їм потрібна була "стабільність"... Ющ дебіл реанімував яника .. от і обрали двічинесудимого ... а так гарно починалось... усі в бігах, арешти чівокунь-сепарів (Колеснікова, ще когось)
дешевше привезти їх сюди
Упевненості Путіну й Кім Чен Ину надає не декларована, але очевидна підтримка Китаю. Москва і Пхеньян є "стратегічними партнерами", а в реальності сателітами Пекіна.
У них є свої інтереси... Якщо вони співпадають з нашими - допомагають... Якщо ні - відмовляються... То в чому ж мають законну підставу твої дорікання?
І правильно - це форум І я тобі висловив свій погляд (між іншим цілком прагматичний і у відповідності з міжнародним правом)