Глава комитета ЕС в Бундестаге Хофрайтер призывает создать фонд на 100 млрд евро для Украины

Европейскому Союзу необходимо создать фонд в размере 100 миллиардов евро для закупки вооружения для Украины на мировом рынке.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага, председатель комитета по европейским делам Антон Хофрайтер, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Европейский Союз не имеет права занимать деньги. Теоретически, поскольку Европа очень богата, у нас есть деньги, и их можно было бы тратить в кредит, но это не разрешено. Как вы понимаете, невозможно вести войну, хотя бы изредка не занимая на время деньги на снаряды и другие военные товары. Поэтому я предлагаю, чтобы у Европейского Союза был специальный фонд в 100 миллиардов евро, деньги в который заимствуются на рынке. И на эти 100 миллиардов мы могли бы покупать вооружение для Украины по всему миру", - резюмировал политик.

Ранее председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны, лидер списка Альянса либералов и демократов на выборах в Европарламент Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что РФ воюет против всего Запада и необходимо защищаться. По ее мнению, пришло время осознать западным странам, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и против всего Евросоюза, европейских ценностей, свободы и единства.

