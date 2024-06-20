Кабмин обратился к партнерам относительно формирования комиссии по аудиту НАБУ. Если директора сочтут неэффективным, это основание для увольнения, - "слуга народа" Радина

Кабмин обратился к международным партнерам относительно формирования аудиторской комиссии для проверки НАБУ, которая должна ответить на вопрос об эффективности деятельности главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Об этом LIGA.net сообщила глава парламентского комитета по антикоррупционной политике, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Кабинет Министров направил запрос к международным партнерам относительно кандидатов в аудиторскую комиссию - последняя должна быть сформирована в ближайшее время.

Этот аудит должен дать ответ на вопрос об эффективности деятельности руководителя НАБУ, отметила Радина.

Если комиссия признает деятельность Кривоноса неэффективной, то по закону это является основанием для его увольнения с должности, акцентировала депутат.

"Я не поддерживаю политическое увольнение директора НАБУ. Ну, это просто не может качественно работать. Но аудиты как инструмент подотчетности должны быть", - подытожила она.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Директор НАБУ Семен Кривонос отказался прийти на заседание Комитета, где будут обсуждать слив информации из Бюро.