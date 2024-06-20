США предоставит Украине приоритет перед другими странами в поставках ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, - Белый Дом
США предоставят Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.
Об этом сообщил Джон Кирби, советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Как вы знаете, Соединенные Штаты имеют мощную программу продаж военной продукции за рубеж, по которой наша оборонно-промышленная база производит, а затем экспортирует материалы в другие страны, включая, конечно, ракеты противовоздушной обороны, - рассказал Кирби. - Мы собираемся изменить приоритеты поставок этого экспорта, чтобы эти ракеты, которые выходят из производственной линии, теперь были предоставлены Украине, чтобы мы могли обеспечить Украину ракетами, которые ей нужны, чтобы сохранить их запасы в ключевой момент в войне с приближением к концу лета и осени".
По словам чиновника, этого будет достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточными средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.
