США предоставит Украине приоритет перед другими странами в поставках ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, - Белый Дом

nasams

США предоставят Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.

Об этом сообщил Джон Кирби, советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Как вы знаете, Соединенные Штаты имеют мощную программу продаж военной продукции за рубеж, по которой наша оборонно-промышленная база производит, а затем экспортирует материалы в другие страны, включая, конечно, ракеты противовоздушной обороны, - рассказал Кирби. - Мы собираемся изменить приоритеты поставок этого экспорта, чтобы эти ракеты, которые выходят из производственной линии, теперь были предоставлены Украине, чтобы мы могли обеспечить Украину ракетами, которые ей нужны, чтобы сохранить их запасы в ключевой момент в войне с приближением к концу лета и осени".

По словам чиновника, этого будет достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточными средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

Читайте также: F-16, которые передадут США, будут базироваться на территории Украины, - Белый дом

https://t.me/Ol_Sharp/19805 Олег Шарп додатково пояснює:
"США вирішили передавати всі вироблені зараз системи Patriot і NASAMS Україні. Попередньо, це буде 5 повних комплектів до кінця року.
Вашингтон призупинять усі замовлення від інших країн на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них. Натомість усі наявні системи віддаватимуть Україні. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, ознайомленні із питанням.
Сполучені Штати оголосять про це рішення сьогодні чи завтра. Байден офіційно повідомить, що інші країни, які очікують постачання Patriot, поки не отримають їх, тому що «все, що у нас є, піде в Україну, доки потреби Києва не будуть задоволені».
❗️Вважаю це головною новиною на сьогодні".
20.06.2024 20:32 Ответить
+2
дякуємо , але блд чухайтесь скоріше
20.06.2024 20:17 Ответить
+2
Дякую, аж підскакую! Нарешті США помітили найбільшу війну в світі 🤬
20.06.2024 21:32 Ответить
А шо Швеицарія вже не в топі?
20.06.2024 19:54 Ответить
Ви хiба не читали статтю. Вам же вашу Швейцарiю узагальнили до iнших краiн... До речi, Швейцарiя по замовчуванню - нейтральна краiна. Стидаюся запитати, ви часом з дуба сторчака не лiтали?
20.06.2024 20:05 Ответить
дякуємо , але блд чухайтесь скоріше
20.06.2024 20:17 Ответить
Так, бо трамп йде
20.06.2024 20:21 Ответить
20.06.2024 20:32 Ответить
А якійсь Джонсон або Сміт не заблокує це рішення Байдена?
20.06.2024 21:38 Ответить
Дякую, аж підскакую! Нарешті США помітили найбільшу війну в світі 🤬
20.06.2024 21:32 Ответить
І знову: "як тільки так відразу" ..... обіцянки, обіцянки.
21.06.2024 05:41 Ответить
 
 