Без подготовки к зиме украинцы снова будут вынуждены перемещаться, - ООН

Агентство ООН по делам беженцев призывает уже сейчас помогать Украине готовиться к зиме на разных уровнях, потому что люди могут быть не готовы оставаться в своих домах.

Об этом заявила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг на открытии выставки "Сохраняем надежду вдали от дома", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы сейчас не подготовимся к зиме, люди могут быть не готовы оставаться в своих домах в эту зиму и будут вынуждены снова перемещаться. Поэтому критическим вопросом является подготовка сейчас этой поддержки на разных уровнях, чтобы она была готова на отопительный сезон", - сказала она.

Поэтому представитель Агентства ООН по делам беженцев подчеркнула важность восстановления разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры, децентрализации генерации энергии, вместе с поддержкой на индивидуальном уровне или на уровне хозяйств, например программы выдачи наличных для оплаты коммунальных платежей.

"Такие программы надо уже готовить, чтобы быть готовыми зимой", - подчеркнула Биллинг.

Она также призвала другие государства поддерживать Украину в децентрализации энергетики и ремонте электростанций.

"Потребности, которые сейчас существуют, не могут покрываться только гуманитарными программами", - отметила представитель УВКБ ООН.