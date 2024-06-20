РУС
Без подготовки к зиме украинцы снова будут вынуждены перемещаться, - ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг

Агентство ООН по делам беженцев призывает уже сейчас помогать Украине готовиться к зиме на разных уровнях, потому что люди могут быть не готовы оставаться в своих домах.

Об этом заявила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг на открытии выставки "Сохраняем надежду вдали от дома", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы сейчас не подготовимся к зиме, люди могут быть не готовы оставаться в своих домах в эту зиму и будут вынуждены снова перемещаться. Поэтому критическим вопросом является подготовка сейчас этой поддержки на разных уровнях, чтобы она была готова на отопительный сезон", - сказала она.

Читайте также: Харьков сейчас, вероятно, единственный город, имеющий детальный план подготовки к зиме, - советник Шмыгаля Бойко

Поэтому представитель Агентства ООН по делам беженцев подчеркнула важность восстановления разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры, децентрализации генерации энергии, вместе с поддержкой на индивидуальном уровне или на уровне хозяйств, например программы выдачи наличных для оплаты коммунальных платежей.

"Такие программы надо уже готовить, чтобы быть готовыми зимой", - подчеркнула Биллинг.

Она также призвала другие государства поддерживать Украину в децентрализации энергетики и ремонте электростанций.

Читайте также: Отношение поляков к беженцам из Украины ухудшилось, - опрос

"Потребности, которые сейчас существуют, не могут покрываться только гуманитарными программами", - отметила представитель УВКБ ООН.

Сусіди переживають, а їрмакака із своєю ручною мавпочкою - НІ!

20.06.2024 20:12 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 20:12 Ответить
ППО ставте,ворюги!
показать весь комментарий
20.06.2024 20:14 Ответить
без знищення росії Україна завжди буде в небезпеці
показать весь комментарий
20.06.2024 20:14 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
20.06.2024 20:31 Ответить
Самое прикольное, что только вот ввели в эксплуатацию первую миниТЭС, подаренную США еще зимой 2022\23. Не прошло и два года. Осталось еще 13 из того подарка.

20.06.2024 20:28 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 20:28 Ответить
ООН мабуть не дуже вірить в ЗЄлін гігіват.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:30 Ответить
А ті, котрі залишаться, назвуть тих, хто виїде новими ухилянтами. І лише зелену владу не назвуть ніяк. А Зєлєнскому довірятиме більше 50 відсотків. Така сумна реальність.

20.06.2024 20:33 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 20:33 Ответить
ЗЕскоти підготувалися - підняли тариф на світло, завдяки чому прогнозується збільшення цін на харчі приблизно на 15-30%, готують підвищення податків (що ще призведе до додаткового зростання).

20.06.2024 20:53 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 20:53 Ответить
Готуйте українцям місце в Європі. З кожним днем все більше українців бажає виїхати з країни зе

20.06.2024 21:12 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 21:12 Ответить
І все більше країн не може та не хоче приймати українців, ніхто не очікував такого розвитку подій ...

20.06.2024 23:07 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 23:07 Ответить
Тих біженців, які працюють, не хочуть відпускати. Так само раді підприємцям, які інвестують і створюють робочі місця для місцевих. А ті, хто хоче жити на допомогу, їм не потрібні.

21.06.2024 00:02 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 00:02 Ответить
Так а зараз як раз жінки з дітьми та особи похилого віку можуть потрапити у Європу. Взагалі що ті, що інші непрацездатні ...

21.06.2024 00:28 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 00:28 Ответить
Так в цьому і план Риго-опешників. Зачистити територію по максимуму!

20.06.2024 22:28 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 22:28 Ответить
З'єднування ланок комуніст-каббалізму.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:26 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 00:32 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 00:35 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 00:38 Ответить
 
 