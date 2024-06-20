РУС
80% целей в Украине уничтожают FPV-дроны, но ситуация может измениться, - начальник штаба французской армии Шилль

FPV-дрон

Начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль заявил, что 80% целей на линии фронта в Украине уничтожают FPV-дронами.

Соответствующее заявление он сделал на оборонной выставке Eurosatory в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Шилля, ситуация может измениться уже в ближайшие один-два года из-за появления новых технологий.

Смотрите также: В результате удара россиян FPV-дроном по Купянску пострадали гражданский мужчина и двое полицейских. ФОТОрепортаж

Французский генерал отметил, что массовое применение таких дронов - временное решение. Пока что средства для борьбы с беспилотниками не могут полностью закрыть небо от летательных аппаратов. Однако технологии защиты улучшаются, и уже сейчас 75% беспилотников на поле боя в Украине падают и теряются из-за работы систем радиоэлектронной борьбы, подчеркнул он.

В качестве примера Шилль привел турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые в начале полномасштабного вторжения России эффективно применялись украинскими войсками и стали "королями войны", но сейчас уже не используются, ведь россияне научились их сбивать.

Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
20.06.2024 21:40 Ответить
+6
155 калібр, дальністью 100 км, влучність - плюс-мінус метр. Ніякі реби з маршруту не зіб'ють.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:33 Ответить
+5
НПЗ і дрони. Оце вечна тема.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:27 Ответить
Вечная тема про "броню и пушку". Будет что-то другое.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:24 Ответить
НПЗ і дрони. Оце вечна тема.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:27 Ответить
155 калібр, дальністью 100 км, влучність - плюс-мінус метр. Ніякі реби з маршруту не зіб'ють.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:33 Ответить
Мінус в тому, що це працює тільки по статичних цілях. По рухомих, ефективні тільки дрони.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:39 Ответить
А розвідку чим робити будеш, щоб туди лупити? І нагадаю, шо все що вище 40км це реактивні ********** с коригуванням по GPS (саме вона у першу чергу і глушиться РЕБом).
Питання у тому, що зараз буде перехід дронов на ШІ з оптичним коригуванням по місцевості, та наведенням на конкретні об'єкти. І хто раніше це зробе, той отримає вигриш
показать весь комментарий
21.06.2024 09:17 Ответить
Розвідку - звісно будьоний буде робити. Якшо без сміху - то запитай у німців - вони вже випробовують такі снаряди на рашистах.
показать весь комментарий
21.06.2024 09:23 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 21:40 Ответить
"световой день" = 25 902 068 371,2 км
показать весь комментарий
21.06.2024 09:11 Ответить
в наш час час
кацапів можна вже прямо з космосу
лупасити
Але ніхто не хоче
Адже під час такої наземної війни
Стільки грошей на примітивній зброї
заробляється.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:02 Ответить
Не тре фантастику дивитися - або сприймати відео з компютерних ігор за реальність ( якшо з космосу будуть колись стріляти то тим самим шо і на землі - фотоних торпед і фазерів ше не існує і не факт шо колись буде існувати ).
показать весь комментарий
21.06.2024 01:22 Ответить
Ще один ,, експерт" виліз!! Щоб ви всі вже у себе ,,аналітику" проводили!!!
показать весь комментарий
20.06.2024 22:07 Ответить
Але дрони теж вдосконалюють. Питання полягає в тому, що буде розвиватися швидше: РЕБ чи дрони.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:18 Ответить
з яких 80% надонатив народ
показать весь комментарий
20.06.2024 22:28 Ответить
 
 