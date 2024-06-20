80% целей в Украине уничтожают FPV-дроны, но ситуация может измениться, - начальник штаба французской армии Шилль

Начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль заявил, что 80% целей на линии фронта в Украине уничтожают FPV-дронами.

Соответствующее заявление он сделал на оборонной выставке Eurosatory в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Шилля, ситуация может измениться уже в ближайшие один-два года из-за появления новых технологий.

Французский генерал отметил, что массовое применение таких дронов - временное решение. Пока что средства для борьбы с беспилотниками не могут полностью закрыть небо от летательных аппаратов. Однако технологии защиты улучшаются, и уже сейчас 75% беспилотников на поле боя в Украине падают и теряются из-за работы систем радиоэлектронной борьбы, подчеркнул он.

В качестве примера Шилль привел турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые в начале полномасштабного вторжения России эффективно применялись украинскими войсками и стали "королями войны", но сейчас уже не используются, ведь россияне научились их сбивать.