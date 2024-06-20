РУС
Новости
5 472 16

В Сухопутных войсках сообщили номера для обращений в случае нарушений со стороны ТЦК

скарги на дії ТЦК

Сухопутные войска ВСУ опубликовали список контактных номеров, по которым граждане могут сообщить о противоправных действиях представителей ТЦК и СП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В Командовании Сухопутных войск действует горячая линия для оперативного реагирования на противоправные действия представителей ТЦК и СП и предоставления консультаций: 0 800 301 937.

тцк

Кроме того, по решению командующего Сухопутными войсками отдельные контактные номера действуют также в областях.

телефони для скарг на ТЦК

Читайте также: Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан, - Минобороны

тцк

Как отмечается, в каждом ОТЦК и СП по номерам телефонов также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в том числе по вопросам социальной поддержки.

телефони довіри для скарг на дії ТЦК
телефони довіри для скарг на дії ТЦК

Читайте также: В Минобороны объяснили, что делать, если при обновлении данных оказалось, что ты "в розыске"

Автор: 

мобилизация (2880) ТЦК (724)
Топ комментарии
+16
Всі звернення будуть уважно розглянуті, після чого ті, хто зателефонував зі скаргами за вказаними номерами отримають окремий бонус - негайне відправлення у штурмові підрозділи на найнебезпечніші напрямки.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:26 Ответить
+6
Але є одне але: я туда звертався. Вони використовують цю службу зщоби вчасно ліпити відмазки , а не карати винни
показать весь комментарий
20.06.2024 21:56 Ответить
+5
Так а деж з них номер спортлото ??..
показать весь комментарий
20.06.2024 21:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Так эти дегенераты уже имеют опыт подобного - жалобы от военнослужащих через службу поддержки МинОбр спускаются в часть военнослужащего, который жалуется, вниз по иерархии. Результат предсказуем - кто-то получит двойной нагоняй.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:38 Ответить
зелені Підори нічого не зроблять для наведення порідку в ТЦК. Це вже зрозуміло. Прошу комбригів та комбатів об'єднатись та звернутись до працівників ТЦК !!!
показать весь комментарий
20.06.2024 21:29 Ответить
А куда звертатись коли котлєта тищенко і його собаки бють військових?
показать весь комментарий
20.06.2024 21:30 Ответить
Немає віри телефонам довіри. Після щоденного трешу так швидко змін не буде. Хоча після махачу дохтурів одеських начебто зашкварів дуже поменшало.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:31 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 21:34 Ответить
буде реакція, за розумником Лаченом прийдуть в гості ТЦК
показать весь комментарий
20.06.2024 21:39 Ответить
Странно, а чего одни ТЦК круглосуточно работают, ну или какой то дежурный есть на телефоне, а у других нормированный рабочий день?
показать весь комментарий
20.06.2024 21:35 Ответить
ахахахах і додали можете телефонувати з полігонів, бо тицикашники ж не дурні телефони тільки там повертають.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:37 Ответить
Жодних сумнівів.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:03 Ответить
Пізно, довіру втрачено.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:24 Ответить
Невже хтось відповість на телефонний дзвінок? Не вірю!
показать весь комментарий
20.06.2024 23:22 Ответить
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка! (с)
показать весь комментарий
20.06.2024 23:42 Ответить
на тцкашніків жалітися в тцк, серйозно?
показать весь комментарий
21.06.2024 09:52 Ответить
 
 