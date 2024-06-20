В Сухопутных войсках сообщили номера для обращений в случае нарушений со стороны ТЦК
Сухопутные войска ВСУ опубликовали список контактных номеров, по которым граждане могут сообщить о противоправных действиях представителей ТЦК и СП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В Командовании Сухопутных войск действует горячая линия для оперативного реагирования на противоправные действия представителей ТЦК и СП и предоставления консультаций: 0 800 301 937.
Кроме того, по решению командующего Сухопутными войсками отдельные контактные номера действуют также в областях.
Как отмечается, в каждом ОТЦК и СП по номерам телефонов также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в том числе по вопросам социальной поддержки.
Топ комментарии
+16 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий20.06.2024 21:26 Ответить Ссылка
+6 Grey Cat
показать весь комментарий20.06.2024 21:56 Ответить Ссылка
+5 Олександр #583622
показать весь комментарий20.06.2024 21:29 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий20.06.2024 21:26 Ответить Мне нравится 16 Ссылка
Something going wrong
показать весь комментарий21.06.2024 00:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
gr1959
показать весь комментарий20.06.2024 21:29 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Олександр #583622
показать весь комментарий20.06.2024 21:29 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Frio Frio
показать весь комментарий20.06.2024 21:30 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Moshe_Dayan
показать весь комментарий20.06.2024 21:31 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Перехватчик
показать весь комментарий20.06.2024 21:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Bogdan #591399
показать весь комментарий20.06.2024 21:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий20.06.2024 21:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Bogdan #591399
показать весь комментарий20.06.2024 21:37 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Grey Cat
показать весь комментарий20.06.2024 21:56 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Muni
показать весь комментарий20.06.2024 22:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
VINRARUS
показать весь комментарий20.06.2024 22:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Tema9
показать весь комментарий20.06.2024 23:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володька #590860
показать весь комментарий20.06.2024 23:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Diesel_Sasha
показать весь комментарий21.06.2024 09:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль