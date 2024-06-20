В Сухопутных войсках сообщили номера для обращений в случае нарушений со стороны ТЦК

Сухопутные войска ВСУ опубликовали список контактных номеров, по которым граждане могут сообщить о противоправных действиях представителей ТЦК и СП.

В Командовании Сухопутных войск действует горячая линия для оперативного реагирования на противоправные действия представителей ТЦК и СП и предоставления консультаций: 0 800 301 937.

Кроме того, по решению командующего Сухопутными войсками отдельные контактные номера действуют также в областях.

Как отмечается, в каждом ОТЦК и СП по номерам телефонов также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в том числе по вопросам социальной поддержки.





