Консультации с ЕС относительно возвращения украинцев, которые нелегально пересекли границу, продолжаются, - глава МВД Клименко
Украинские правоохранители ведут консультации с коллегами из ЕС о возможности возвращения украинцев, которые нелегально пересекли границу.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы проводим консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, каждая страна ЕС действует по законам и правилам Еврокомиссии. Эти переговоры будут продолжаться - относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу", - сказал министр.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, правильно ли, что позиция ЕС сейчас в основном сводится к невыдаче украинцев, которые нелегально пересекли границу с ЕС, Клименко сказал: "Да".
По словам главы МВД, тех, кто намерен нелегально пересечь границу, задерживают не только в пунктах пропуска, но и на блокпостах, на пунктах в 5-10 км от границы.
"Учитывая то, что граница с Румынией, Словакией, Польшей, Молдовой и Венгрией с нашей стороны минимально защищена, технически не оборудована, есть трудности применения больших сил пограничников и полиции, чтобы закрыть границу с ЕС для наших граждан, которые хотят нелегально пройти через границу", - сказал он.
Бо немає такого Закону.
КНДР - 2☝️🤬🤬🤬
Коли я дивлюся на нашу зелену владу, то в мене в голові стільки "намірів" крутиться, що аж страшно
По минимуму государство должно обнулять паспорта и все документы сбежавших, арестовывать всю эту справочную мафию, имущество и тд. Для этого разрешение от Германии не нужно.
)
Ніхто не думає наперед. Відмінна риса Гомо сапіенс в пристосуванні до умов і середовища. А в нас "кордони 91-го року", і пофіг шо ні умов ні середовища для дого нема і близько.