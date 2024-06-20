Консультации с ЕС относительно возвращения украинцев, которые нелегально пересекли границу, продолжаются, - глава МВД Клименко

Украинские правоохранители ведут консультации с коллегами из ЕС о возможности возвращения украинцев, которые нелегально пересекли границу.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проводим консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, каждая страна ЕС действует по законам и правилам Еврокомиссии. Эти переговоры будут продолжаться - относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу", - сказал министр.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, правильно ли, что позиция ЕС сейчас в основном сводится к невыдаче украинцев, которые нелегально пересекли границу с ЕС, Клименко сказал: "Да".

По словам главы МВД, тех, кто намерен нелегально пересечь границу, задерживают не только в пунктах пропуска, но и на блокпостах, на пунктах в 5-10 км от границы.

"Учитывая то, что граница с Румынией, Словакией, Польшей, Молдовой и Венгрией с нашей стороны минимально защищена, технически не оборудована, есть трудности применения больших сил пограничников и полиции, чтобы закрыть границу с ЕС для наших граждан, которые хотят нелегально пройти через границу", - сказал он.