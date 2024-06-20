РУС
Консультации с ЕС относительно возвращения украинцев, которые нелегально пересекли границу, продолжаются, - глава МВД Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Украинские правоохранители ведут консультации с коллегами из ЕС о возможности возвращения украинцев, которые нелегально пересекли границу.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проводим консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, каждая страна ЕС действует по законам и правилам Еврокомиссии. Эти переговоры будут продолжаться - относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу", - сказал министр.

Читайте также: Ежедневно задерживаем десятки людей, желающих незаконно пересечь границу, - глава МВД Клименко

Отвечая на уточняющий вопрос о том, правильно ли, что позиция ЕС сейчас в основном сводится к невыдаче украинцев, которые нелегально пересекли границу с ЕС, Клименко сказал: "Да".

По словам главы МВД, тех, кто намерен нелегально пересечь границу, задерживают не только в пунктах пропуска, но и на блокпостах, на пунктах в 5-10 км от границы.

Читайте также: Контрабандистов стало на 30-40% меньше – перешли на переправку людей, - Клименко

"Учитывая то, что граница с Румынией, Словакией, Польшей, Молдовой и Венгрией с нашей стороны минимально защищена, технически не оборудована, есть трудности применения больших сил пограничников и полиции, чтобы закрыть границу с ЕС для наших граждан, которые хотят нелегально пройти через границу", - сказал он.

Автор: 

граница (5327) Евросоюз (17490) Клименко Игорь (430)
Топ комментарии
+29
Всі, кому пощастило вирватися мають бути примусово поверненими та йти воювати разом з рештою цивільних, бо пан Клименко та його підлеглі цього робити не збираються - у них гарне, не бідне життя, а попереду рання пенсія та пільги і хтось мусить за це померти чи стати калікою, але не вони.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:58 Ответить
+20
Основний фронт тепер на заході, війна проти пересічних бажаючих просто жити.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:59 Ответить
+19
Ви Нелегально не випускаєтє.
Бо немає такого Закону.
КНДР - 2☝️🤬🤬🤬
показать весь комментарий
20.06.2024 21:59 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 21:47 Ответить
Якщо бикоту вчасно не привести до тями, то вона приведе до тями всіх інших. До тями підножного кому.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:55 Ответить
ще не зрозуміли 73%, що обрали МАФІЮ 🤢🤬ПІТОРІВ , яка гірша на 100% РАШИСТІВ !Вони вбивають того , хто проти системи ,торгують навіть органами бійців , навмисно ділять громадян , залякуючи всіх хто може пікнити А журналісти і ЛСД, на 80 % підсмоктують,щоб не пов'язалище, і за три сребрянника Знахабніли , так , що не шефруються перед партнерами України
показать весь комментарий
20.06.2024 22:25 Ответить
Ну ніяк з голови не випаде 73%. В нас немає виборів і результат був відомий заздалегідь. Треба зарубати собі на носі, що це одне шобло і люди їм до фені. Розумні люди ділять горизонтально -влада, народ. В кого не вихходить думать ділять за пполітичнними угрупуваннями.
показать весь комментарий
21.06.2024 07:15 Ответить
Тільки після Голика, Наумова, Ахметова, Пінчукасинків Шуфрічей, Суркісів, Бойка, Данілова, Гетьманцева,ШМИГАЛЯ, суддів , прокурора Баканова, люські Абдрістовіча………
показать весь комментарий
20.06.2024 22:29 Ответить
Ключове - "нелегально". І то угри навіть таких повертати не будуть.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:53 Ответить
Певна сума в доларах легалізує перетин.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:30 Ответить
верните арестовича, верните детей чиновников, пы ..... сы вы ******ые
показать весь комментарий
20.06.2024 22:00 Ответить
Это просто очередные хотелки... Нелегально можно попасть в другую страну и это проблема другой страны, а не Украины. Я правда не понял, что такое "безвиз раздавали"?
показать весь комментарий
20.06.2024 22:24 Ответить
Не брите позорисько на посаді міністра. Такої стидоби не побачиш ні в одній країні світу.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:31 Ответить
Та тут на яку посаду не тикни пальцем такі потвори.
показать весь комментарий
21.06.2024 10:03 Ответить
Як можна довести людині намір перейти кордон нелегально, якщо її зупинили за 10 км від кордону? "Намір перейти" і реальна спроба переходу це зовсім різні речі.
Коли я дивлюся на нашу зелену владу, то в мене в голові стільки "намірів" крутиться, що аж страшно
показать весь комментарий
20.06.2024 22:36 Ответить
"Нелегально", це ті, хто вам за довідку забошляв 2к-5к доларів?
показать весь комментарий
20.06.2024 22:36 Ответить
Мне больше интересно что конкретно государство делает по этому направлению. У нас есть реестр сбежавших, по каким документам они бежали, кто их выдавал и тд?
По минимуму государство должно обнулять паспорта и все документы сбежавших, арестовывать всю эту справочную мафию, имущество и тд. Для этого разрешение от Германии не нужно.
показать весь комментарий
20.06.2024 22:55 Ответить
Это даже не напрасный труд. Это просто пиар!
показать весь комментарий
20.06.2024 22:57 Ответить
Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
)
показать весь комментарий
20.06.2024 23:57 Ответить
Просто падаль. Які ж ви паскуди. Справжній совок.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:07 Ответить
Залізний занавіс для бидла , а от у батальйонах Монако , Майамі ті інших славнозвісних , вільне пересування за кордон. Де туди записатись? Може хто підкаже!
показать весь комментарий
21.06.2024 01:15 Ответить
Выглядит странным что у нас так много внимания сил и средств выделяют на проблему со "сбежавшими", а на борьбу с коррупцией ноль. Ведь зависимость очевидна, не будет коррупции, на будет и сбежавших
показать весь комментарий
21.06.2024 07:40 Ответить
Всі граблі мають бути пройдені, і всі ідіотські рішення мають бути прийняті.. Якшо думати чисто прагматично - на шо розраховують? Шо якшо висмикнути чувака який правдами і неправдами втік в ЄС то з нього буде користь на фронті? Такий чувак здрисне при першій можливості, і то буде ше добре, бо може і реальної біди наробити.
Ніхто не думає наперед. Відмінна риса Гомо сапіенс в пристосуванні до умов і середовища. А в нас "кордони 91-го року", і пофіг шо ні умов ні середовища для дого нема і близько.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:48 Ответить
 
 