Новости
Победа ультраправых на парламентских выборах во Франции приведет к уменьшению поддержки Украины, - премьер-министр Атталь

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь

В случае победы ультраправого "Национального объединения" на парламентских выборах во Франции может серьезно сократиться помощь Украине.

Такие перспективы премьер-министр Франции Габриэль Атталь очертил, представляя программу президентского лагеря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если победит "Национальное объединение", произойдут очень серьезные изменения, последствия которых должен учесть каждый. Вчера Жордан Барделла объявил, что пересмотрит поддержку Франции, в частности, по поставкам ракет SCALP, которые сегодня позволяют украинцам защищаться от российского агрессора", - заявил он.

Читайте также: Отправка французских инструкторов в Украину не является вопросом табу, - премьер Атталь

По мнению Атталя, из-за этого Украина не сможет обороняться так, как делает это сейчас. Кроме того, ультраправые начнут процесс выхода Франции из ЕС, поскольку уже много лет вынашивают свой план Frexit.

"Следующий шаг очень понятен, это будет блокирование Европейского Союза. Жордан Барделла уже предлагает финансировать свои невыполнимые обещания частично за счет изъятия из Европы наших взносов", - сказал премьер.

Победа таких политиков, по его словам, означает риск "подчинения России, а также приумножит манипуляции, вмешательства и дестабилизации с ее стороны". Атталь также снова обвинил "Национальное объединение" в желании создать альянс со своими кремлевскими союзниками.

"Национальное объединение" возьмет курс на выход из интегрированного командования НАТО, что является "абсолютно фундаментальным для безопасности Франции", - предостерег Атталь.

Читайте также: Политическая ситуация во Франции может отразиться на решениях по Украине, - Bloomberg

Кроме того, он раскритиковал левые силы за неадекватную оценку места Франции в мире и за отсутствие слова "оборона" в их программе.

Глава правительства призвал выбрать сильную Европу и сильную Францию - с удвоенным бюджетом на вооруженные силы до 2030 года, страну, которая остается членом НАТО и отстаивает свои ценности в международных организациях.

Топ комментарии
+8
Там перемагають праві виключно тому що евро лідери масово напустили арабів і африканців які скоюють злочини кожен божий день ґвалтування, вбивства і тд. простому народу це вже нетерпимо але пичалька в тому що нічого для них вже не змінеця. Половина а то і не більше тої шушери було заслано х*йлом а праві це його люди в европі на кшталт МаГа дегенератів в США.
показать весь комментарий
20.06.2024 23:19 Ответить
+4
перемогу французьких ультраправих, сміливо ожна буде прирівняти до перемоги в Україні "зелених"
показать весь комментарий
20.06.2024 23:10 Ответить
+3
Єдина європейська країна яка має ЯО це Франція. Там десь 276 одиниць. Якщо у Франції відбудеться фрекзіт (вихід з ЄС) то ***** може здатися що його вже нікому спиняти і можна кошмарити все крім Франції. Безядерна Німеччина (за Трампа) і ***** може перетворитися на таку собі "угорщину" або навіть "калінінградську область", а всім країнам екс варшавського договору повний гаплик.
показать весь комментарий
20.06.2024 23:22 Ответить
перемогу французьких ультраправих, сміливо ожна буде прирівняти до перемоги в Україні "зелених"
показать весь комментарий
20.06.2024 23:10 Ответить
Західний світ управляється слабохарактерними ЛГБТ лібералами, котрі не можуть приймати швидкі серйозні рішення. Людям на Заході набридло це.

Ліберали не можуть вигравати війни, не можуть закрити кордони він варварів. Вони все розтягують, вони довго думають.

Ліберали це люди з Бета-енергією, вони слабохарктерні і туповаті, безініціативні.
показать весь комментарий
21.06.2024 00:01 Ответить
"Людям на Заході набридло це" - ах як потягнуло совковим горбачовим 90-х: "народ єто нє поймет"
Як влучно іронізував покійник задронов: "А ВЫ У НАРОДА СПРАШИВАЛИ?"
показать весь комментарий
21.06.2024 13:12 Ответить
Там перемагають праві виключно тому що евро лідери масово напустили арабів і африканців які скоюють злочини кожен божий день ґвалтування, вбивства і тд. простому народу це вже нетерпимо але пичалька в тому що нічого для них вже не змінеця. Половина а то і не більше тої шушери було заслано х*йлом а праві це його люди в европі на кшталт МаГа дегенератів в США.
показать весь комментарий
20.06.2024 23:19 Ответить
Єдина європейська країна яка має ЯО це Франція. Там десь 276 одиниць. Якщо у Франції відбудеться фрекзіт (вихід з ЄС) то ***** може здатися що його вже нікому спиняти і можна кошмарити все крім Франції. Безядерна Німеччина (за Трампа) і ***** може перетворитися на таку собі "угорщину" або навіть "калінінградську область", а всім країнам екс варшавського договору повний гаплик.
показать весь комментарий
20.06.2024 23:22 Ответить
Взагалі-то, ще Британія є, але якщо говорити саме про ЄС, то так, в ЄС - єдина, яка має свою ядерну зброю. Кепські справи, якщо так дійсно станеться
показать весь комментарий
20.06.2024 23:32 Ответить
Британія має 215 одиниць ЯО і у неї вликий фронт роботи в Британській Співдружності. Ну от не Європи їм по великому рахунку. Їх Брюссель так задовбав всілякими обмеженнями і тупим диктатом, який буквально знищував економіку Британії, що повертатися в підлеглий стан "паротяга ЄС" їм навряд чи захочеться...
показать весь комментарий
20.06.2024 23:37 Ответить
ультраправі переможуть всюди!
це, зветься віток історії!
рівно, сто років тому, теж саме.
бо заїбали лєваки пацифісти! бо зібали популісти!
араби знищують європу!
українці, їм, не до вподоби......
то, ви ж, самі собі, зростили марксистку гретту тумберг. то жріть!
показать весь комментарий
20.06.2024 23:22 Ответить
я, не радію, я, констатую.
це наша найближча реальність.
а ще, 30% випускників, не здали мінімум з математики.
п'ять років, правління єрмачини, у фактах!
показать весь комментарий
20.06.2024 23:42 Ответить
Ну звичайно, а що ще можна було почути вiд полiтичних ворогiв тих самих "правих"? Тiльки що вони дуже паганi та не будуть допомагати... Але iсторично саме правi полiтичнi сили завжди буди ворожi до паРаши та Совка...
показать весь комментарий
20.06.2024 23:38 Ответить
Сидят там как обосранные и ни чего не могут сделать с пятой колонной. Противно читать.
показать весь комментарий
20.06.2024 23:43 Ответить
У нас в Украине лучше с этим справляются? Эрмачело на х*ю вертел все ветви нашей власти
показать весь комментарий
21.06.2024 00:00 Ответить
Ну ты сравнил х... с пальцем.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:12 Ответить
Для чого макрону треба було достроково розпускати парламент, який нормально працював і міг ще працювати два роки? Показати який він великий демократ і підкласти свиню своїм партнерам та союзникам, в тому числі Україні?
показать весь комментарий
20.06.2024 23:48 Ответить
То хто просив Макрона оголошувати дострокові вибори? Що він курив?
показать весь комментарий
20.06.2024 23:51 Ответить
Лідер ультраправого "Національного об'єднання" Джордан Барделла заявив, що продовжить постачати Україні **********, але не має наміру відправляти в країну ні французькі війська, ні далекобійні ракети, якщо стане прем'єр-міністром.

У Макрона є достатньо часу поставити Україні на два роки вперед все що потрібно. Було б бажання.
показать весь комментарий
20.06.2024 23:58 Ответить
 
 