Победа ультраправых на парламентских выборах во Франции приведет к уменьшению поддержки Украины, - премьер-министр Атталь

В случае победы ультраправого "Национального объединения" на парламентских выборах во Франции может серьезно сократиться помощь Украине.

Такие перспективы премьер-министр Франции Габриэль Атталь очертил, представляя программу президентского лагеря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если победит "Национальное объединение", произойдут очень серьезные изменения, последствия которых должен учесть каждый. Вчера Жордан Барделла объявил, что пересмотрит поддержку Франции, в частности, по поставкам ракет SCALP, которые сегодня позволяют украинцам защищаться от российского агрессора", - заявил он.

По мнению Атталя, из-за этого Украина не сможет обороняться так, как делает это сейчас. Кроме того, ультраправые начнут процесс выхода Франции из ЕС, поскольку уже много лет вынашивают свой план Frexit.

"Следующий шаг очень понятен, это будет блокирование Европейского Союза. Жордан Барделла уже предлагает финансировать свои невыполнимые обещания частично за счет изъятия из Европы наших взносов", - сказал премьер.

Победа таких политиков, по его словам, означает риск "подчинения России, а также приумножит манипуляции, вмешательства и дестабилизации с ее стороны". Атталь также снова обвинил "Национальное объединение" в желании создать альянс со своими кремлевскими союзниками.

"Национальное объединение" возьмет курс на выход из интегрированного командования НАТО, что является "абсолютно фундаментальным для безопасности Франции", - предостерег Атталь.

Кроме того, он раскритиковал левые силы за неадекватную оценку места Франции в мире и за отсутствие слова "оборона" в их программе.

Глава правительства призвал выбрать сильную Европу и сильную Францию - с удвоенным бюджетом на вооруженные силы до 2030 года, страну, которая остается членом НАТО и отстаивает свои ценности в международных организациях.